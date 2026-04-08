ETV Bharat / state

IITian बाबा की जीवन संगिनी की दिलचस्प कहानी, आखिर कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी ?

झज्जर : प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आए IITian बाबा अभय सिंह की शादी इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रही है. आईआईटीयन बाबा ने अचानक सबको सरप्राइज़ देते हुए शादी कर ली जिसके बाद सभी जानना चाहते हैं कि उनकी जीवन संगिनी प्रतीका कौन हैं और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत आखिर कैसे हुई ?

हिमाचल में गुपचुप तरीके से की शादी : प्रयागराज महाकुंभ 2025 में चर्चा में छाए झज्जर के अभय सिंह ने गुपचुप ढंग से 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास खनियारा में अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह कर लिया. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. इस दौरान ना तो उन्होंने किसी को कोई जानकारी दी ना ही अपने घरवालों को शादी में बुलाया. 6 अप्रैल को वे अपनी नई नवेली दुल्हनिया के साथ हरियाणा के झज्जर स्थित अपने घर पहुंचे, तब कहीं सभी को आईआईटीयन बाबा की दुल्हन को देखने का मौका मिला. इसके बाद सभी ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर आईआईटीयन बाबा को अपनी जीवनसंगिनी कहां मिली और किस तरह से दोनों की लव स्टोरी परवान चढ़ी. अगर आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं तो आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं.

हिमाचल में गुपचुप तरीके से की शादी (Etv Bharat)

कौन हैं आईआईटीयन बाबा की पत्नी ? : IITian बाबा अभय सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली प्रतीका हैं जो पेशे से इंजीनियर हैं. वे मूल रूप से कर्नाटक की ही रहने वाली हैं. मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज (SJEC)से प्रतीका ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है. इसके बाद उन्होंने एमआईटी मणिपाल से एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA)में रिसर्च इंटर्नशिप भी की है. उनकी पत्नी प्रतीका की अध्यात्म में शुरुआत से काफी ज्यादा दिलचस्पी थी.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी ? : दोनों की लव स्टोरी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात आज से करीब एक साल पहले साल 2025 में तमिलनाडु के कोयंबटूर के आश्रम में हुई थी. प्रतीका वहां साधना के लिए आई हुई थी. शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने थे. फिर आईआईटीयन बाबा ने प्रतीका से शादी के लिए पूछा. इसके बाद 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास खनियारा में अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दोनों ने शादी कर ली. शादी के डॉक्यूमेंट जरूरी थे, इसलिए कोर्ट मैरिज भी की. उन्होंने आगे बताया कि प्रतीका बेहद ईमानदार, सच्ची और सरल है जिस वजह से उन्हें वो भा गई. दोनों अब शादी से बेहद ज्यादा खुश हैं.