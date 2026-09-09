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कौन हैं छिरिङ वाई भूटिया, जहानाबाद के एक स्कूल में बच्चों के साथ लास्ट बेंच पर बैठीं DM

जहानाबाद डीएम का अनोखा अंदाज, कभी छात्रा तो कभी बनी शिक्षिका. छात्रों की उपस्थिति और व्यवस्था पर भड़की. रिपोर्ट महमूद आलम

Jehanabad Dm school inspection
बच्चों के बीच आखिरी बेंच पर बैठीं DM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 11:50 AM IST

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जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद की डीएम छिरिङ वाई भूटिया एक बार अपने अलग अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम खुद क्लासरूम में बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाई का जायजा लेती नजर आ रही हैं. दरअसल, डीएम छिरिङ वाई भूटिया ने राजा बाजार स्थित मुरलीधर उच्च विद्यालय सह सरस्वती विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी.

जहानाबाद DM का अनोखा अंदाज

इस निरीक्षण कार्य के दौरान डीएम सीधे अलग-अलग कक्षाओं में पहुंचीं और विद्यार्थियों से पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर की जांच की. 9वीं क्लास में जब डीएम पहुंची तो वहां शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे.

Jehanabad Dm school inspection
मुरलीधर उच्च विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते टीचर (ETV Bharat)

बच्चों के बीच आखिरी बेंच पर बैठीं

इस दौरान जहानाबाद डीएम क्लासरूम में बच्चों के साथ पीछे जाकर लास्ट बेंच पर बैठ गईं. उन्होंने शिक्षक से कहा कि ''सर आज आप पढ़ाइये और हम बच्चों के बीच बैठेंगे.'' यहां जिलाधिकारी ने क्लास के बीच में बच्चों से भी बात की और गणित के टेस्ट कॉपी की भी जांच की.

Jehanabad Dm school inspection
DM ने पढ़ाई के तरीकों को देखा, पूछे सवाल (ETV Bharat)

DM ने पढ़ाई के तरीकों को देखा, पूछे सवाल

इस बीच, डीएम छिरिङ वाई भूटिया ने शिक्षकों के पढ़ाई के तरीको को देखा और उनकी खूब तारीफ की. साथ ही उन्होंने बच्चों को रोज आने के लिए कहा. स्कूल के बच्चों ने ने भी जिलाधिकारी से अपने अनुभव साक्षा किए.

'रोज स्कूल आया करो और खूब पढ़ाई करो'

स्कूल की एक छात्रा ने बताया कि, ''जिलाधिकारी मैडम अचानक स्कूल में पहुंच गई. हमारी क्लास चल रही थी. उन्होंने टेस्ट कॉपी चेक की. कुछ सवाल पूछे. इस दौरान उन्होंने हमसे कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो और रोज स्कूल आया करो.''

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DM ने पढ़ाई के तरीकों को देखा, पूछे सवाल (ETV Bharat)

स्कूल में कम उपस्थिति पर भड़की DM

वहीं, जांच के दौरान जब विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला, तो डीएम ने नाराजगी जताई और शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया. वहीं, विद्यालय में करीब 1200 नामांकित छात्रों में मात्र 300 की उपस्थिति पर नाराजगी जताई गई. उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई.

''विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित छात्र उपस्थिति और बेहतर अधिगम परिणाम सर्वोच्च प्राथमिकता है. औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा.'' - छिरिङ वाई भूटिया, जहानाबाद डीएम

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स्कूल में कम उपस्थिति पर भड़की DM (ETV Bharat)

अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग क्लास

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ''विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.'' निरीक्षण के दौरान एक और बड़ी कमी सामने आई. कई कक्षाओं में अलग-अलग कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था. इस पर डीएम ने कड़ी आपत्ति जताई और प्रधानाध्यापक समेत संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा. डीएम ने स्पष्ट कहा कि ''अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.''

DM का यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल

उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को नियमित छात्र उपस्थिति, प्रभावी शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया. डीएम के इस औचक निरीक्षण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उनका बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाई का जायजा लेने का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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क्लास में बच्चों से सवाल पूछतीं DM (ETV Bharat)

कौन हैं जहानाबाद डीएम छिरिङ वाई भूटिया?

बिहार के जहानाबाद जिले की वर्तमान जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. भूटिया सिक्किम की रहने वाली हैं. जहानाबाद में उन्होंने इसी साल जून 2026 जिलाधिकारी का पद संभाला है. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए (ऑनर्स) और अर्थशास्त्र में एमए किया है.

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