ETV Bharat / state

कविंद्र गुप्ता होंगे हिमाचल के नये राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ल जाएंगे तेलंगाना

कविंद्र गुप्ता होंगे हिमाचल के नये राज्यपाल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल के नए राज्यपाल का दायित्व अब कविंद्र गुप्ता संभालेंगे. शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना के राज्यपाल का जिम्मा सौंपा गया है. राष्ट्रपति भवन से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं. अन्य राज्यों में भी बदलाव हुए हैं. हिमाचल के लोक भवन में अब जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले कविंद्र गुप्ता कार्यभार संभालेंगे. वे अभी तक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यभार देख रहे थे.

हिमाचल में शिव प्रताप शुक्ल का कार्यकाल कई मायनों में चर्चित रहा है. अब लोक भवन में कविंद्र गुप्ता का कार्यकाल शुरू होगा. हिमाचल में अगले साल चुनाव भी हैं. इस दौरान अभी मार्च में सुक्खू सरकार का बजट सत्र होना है. हालांकि, बजट अभिभाषण शिव प्रताप शुक्ल के समय हो चुका है.

कविंद्र गुप्ता अनुभवी राजनीतिक हैं. वे तीन बार जम्मू शहर के मेयर भी रहे हैं. उन्होंने जेएंडके विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला है. वे जेएंडके के डिप्टी सीएम भी रहे हैं. कविंद्र आरएसएस से संबंध रखते हैं. इमरजेंसी में वे जेल में रहे हैं. कविंद्र गुप्ता पांच साल तक जेएंडके में भाजपा युवा मोर्चा के प्रमुख रहे हैं. उन्हें पिछले साल ही लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था. अब उन्हें हिमाचल के राज्यपाल का जिम्मा दिया गया है.

कई राज्यों के राज्यपाल और LG बदले गए

हिमाचल प्रदेश में कविंद्र गुप्ता को राज्यपाल नियुक्त किया गया

पश्चिम बंगाल में आरएन रवि को राज्यपाल नियुक्त किया गया

बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) सैयद अता हुसैन को राज्यपाल नियुक्त किया गया