ETV Bharat / state

ATS ने कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड कब्जे में लिए, AK-47 के साथ हुई थी गिरफ्तार

शाहीन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थी

डॉ. मुजम्मिल.
डॉ. मुजम्मिल. (Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: हरियाणा के फरीदाबाद से जिस डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के पास एके-47 मिला था, वह कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत रही हैं. एटीएस की टीम मंगलवार की सुबह मेडिकल कॉलेज आई थी. टीम ने मेडिकल कॉलेज से डॉ. शाहीन के सारे रिकार्ड्स अपने साथ ले गई है. इसकी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने पुष्टि की है.

गौरतलब है कि सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया था. पुलिस को शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद हुआ था. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. मुजम्मिल इस महिला डॉक्टर की कर का इस्तेमाल करता था. शाहीन का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने के आरोप है.

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ के मुताबिक, शाहीन का लोक सेवा आयोग से हुआ था चयन. 2009-2010 के बीच कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए तबादला भी हुआ था. फिर साल 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक बिना सूचना लापता हो गयीं. सूबे में चर्चा के बाद मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड चेक कराया गया.

इसे भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट में ATS का एक्शन; कार में AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला चिकित्सक शाहीन के ठिकानों पर छापेमारी

TAGGED:

LADY TERRORIST DR SHAHEEN
WHO DR SHAHEEN
SHAHEEN ARRESTED WITH AK 47
KANPUR GSVM MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.