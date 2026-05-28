कौन हैं हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता? ऐसे तय किया जिला से प्रदेश अध्यक्ष बनने का सफर
मोहन लाल बड़ौली की जगह बीजेपी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किया है. जानें उनकी जीवनी और राजनीतिक सफर.
Published : May 28, 2026 at 1:00 PM IST
चंडीगढ़: मोहन लाल बड़ौली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी ने हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का पत्र जारी किया. पानीपत सेक्टर 24 की रहने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता पर इससे पहले प्रदेश महामंत्री का दायित्व था. बता दें कि अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं. इनसे पहले यमुनानगर की डॉक्टर कमला वर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं.
पानीपत में हुआ अर्चना गुप्ता का जन्म: डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जन्म पानीपत के आट्टा गांव में 20 जनवरी 1968 में हुआ था. जींद निवासी डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ उनकी शादी हुई. डॉक्टर अनिल गुप्ता शादी के बाद पानीपत में रहने लगे. वो हैदराबादी अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं. वहीं डॉक्टर अर्चना गुप्ता का सेक्टर-11 में अर्चना डायग्नोस्टिक सेंटर हैं. वो सेंटर में खुद भी बैठती हैं.
स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं अर्चना के दादा: अर्चना गुप्ता के दादा सूरजभान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं. अर्चना के बेटे अविरल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है. उनकी बेटी आरुषी भी पेशे से डॉक्टर हैं. कॉलेज टाइम से ही अर्चना बीजेपी में सक्रीय रही हैं.
डॉक्टर अर्चना का राजनीतिक सफर: डॉक्टर अर्चना गुप्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हैं. साल 2016 में उनको बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनाया था. इसके बाद अगस्त 2020 में वो पानीपत जिले की बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त हुई. पानीपत में इस पद पर पहुंचने वाली अर्चना पहली महिला थी. उनकी कर्ठमता को देखते हुए बीजेपी ने 2024 में उनको प्रदेश महामंत्री बनाया था. अब पार्टी ने उन्हें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है.
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