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आखिर क्यों चर्चा में हैं असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत?, जानिए हरियाणा से है क्या खास कनेक्शन

आखिर क्यों चर्चा में आईं असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया ( Sonia Sehrawat instagram account @3star_sonia )

झज्जर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई एक कथित इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत अचानक चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए. इसी बीच हरियाणा के झज्जर जिले के सौलधा गांव की रहने वाली सोनिया सहरावत की निजी और पेशेवर जिंदगी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. विवाद पर सोनिया के पिता का जवाब: दरअसल, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई कथित इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर सीजेपी ने सोनिया पर प्रदर्शनकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी प्रतिक्रिया दी. हालांकि परिवार ने इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया. लेकिन सोनिया के पिता ज्ञानप्रकाश ने कहा कि, "ये तो बिटिया ही बताएगी. हाल में हुए घटना के बाद हमारी उससे बात नहीं हो पाई है. हमें सिर्फ इतना पता चला है कि दिल्ली के बाद उसे अंबाला भेजा गया है और उसके हाथ में फ्रैक्चर है." सीआरपीएफ अधिकारी सोनिया सहरावत (ETV Bharat) कौन है सोनिया: सोनिया हरियाणा के झज्जर जिले के सौलधा गांव की रहने वाली है. सोनिया के पिता ज्ञानप्रकाश सहरावत फिलहाल बहादुरगढ़ के बादली रोड पर एक स्कूल चलाते हैं और नगर परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं. उनकी पत्नी निर्मला देवी परिवार के साथ करतार स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट चलाती हैं. तीन भाई-बहनों में सोनिया सबसे बड़ी हैं. छोटा भाई विकास सहरावत कनाडा में रहता है, जबकि सबसे छोटे भाई मोहित सहरावत भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट हैं. उनके पति मोहित बाल्याण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और सीआरपीएफ में काम करते हैं.