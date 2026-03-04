ETV Bharat / state

कौन हैं शिवेश राम? लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद राज्यसभा के लिए BJP ने बनाया उम्मीदवार

"मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूं और युवा मोर्चा में भी मुझे अनुभव है. पार्टी ने मुझे दो बार प्रदेश महामंत्री बनाया है और मुझे विधायक बनने का भी अवसर मिला है. मैंने पार्टी के विभिन्न दायित्वों को ईमानदारी से निभाने का काम किया है. पार्टी ने मुझे राज्यसभा का टिकट दिया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं."- शिवेश कुमार राम, राज्यसभा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी

पार्टी का जताया आभार: शिवेश राम कहते हैं कि पंचायत और जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो भी जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी से उन दायित्वों को निभाया. लगातार अलग-अलग प्रदेश अध्यक्षों की टीम में जगह मिली. अब पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं.

शिवेश राम पर बीजेपी ने लगाया दांव: असल में बिहार की सियासत में बीजेपी ने एक अहम दांव चलते हुए पार्टी के पुराने नेता शिवेश राम को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय को सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वह महादलित समाज से आते हैं. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बीजेपी और संघ की रही है.

पटना: बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार राम को अपना उम्मीदवार बनाया है. दोनों 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. शिवेश राम का नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा कम थी. माना जा रहा था कि किसी बड़े नाम को पार्टी उच्च सदन में भेज सकती है. ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्यों उन पर दांव लगाया गया है?

सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ शिवेश राम (ETV Bharat)

क्या होगी प्राथमिकता?: राज्यसभा सांसद बनने के बाद अपनी प्राथमिकता के बारे में बताते हुए शिवेश राम कहते हैं कि अभी तो उम्मीदवार बने हैं. अगर सांसद बने तो कोशिश होगी कि दलित समाज के उत्थान के लिए काम करें. वे कहते हैं कि बाबा भीमराम अंबेडकर से सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं. वह भी उसी दिशा में अपना योगदान देंगे.

राज्यसभा जाएंगे शिवेश राम (ETV Bharat)

कौन हैं शिवेश राम?: बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट शिवेश राम शाहाबाद इलाके के रहने वाले हैं. वह छात्र जीवन से ही संघ और बीजेपी से जुड़े रहे हैं. 2010 से 2015 तक भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट मनोज राम के हाथों उनको 19 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. 58 वर्षीय राम फिलहाल बिहार बीजेपी में महामंत्री हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

संगठन पर मजबूत पकड़: शिवेश राम लंबे समय से बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं और जमीनी स्तर पर दलित समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. संगठन में विभिन्न पदों पर काम करने के साथ-साथ वे प्रदेश स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और सांगठनिक क्षमता को देखते हुए ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रदेश महामंत्री से पहले वह प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं.

बीजेपी की बैठक के दौरान शिवेश राम (ETV Bharat)

दलित समाज से आते हैं शिवेश: राज्यसभा प्रत्याशी शिवेश राम महादलित समुदाय से आते हैं. दलित चेहरे को आगे करने के लिए पार्टी ने शिवेश राम को राज्यसभा का टिकट दिया है. राज्यसभा में उनकी एंट्री से पार्टी को सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति का संदेश देने में मदद मिलेगी.

पिता भी थे भाजपायी: शिवेश कुमार के पिता मन्नीलाल भी बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे. शाहाबाद इलाके में उनका मजबूत जनाधार था. वह तीन बार सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे थे. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने थे. मन्नीलाल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की थी. 2019 में उनका निधन हो गया. इनका पैतृक गांव ज्ञानपुर सेमरिया है लेकिन फिलहाल पूरा परिवार पटना के अंबेडकर कॉलोनी में रहता है.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ शिवेश राम (ETV Bharat)

आसान नहीं होगी जीत: शिवेश राम दूसरी सीट पर नामांकन करेंगे या पांचवें सीट पर, इसे लेकर अभी संशय की स्थिति है. अगर वह एनडीए की तरफ से पांचवीं सीट के प्रत्याशी हुए तो लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 4 सीट पर जीत के बाद एनडीए के पास 38 वोट ही बचेंगे. उन्हें जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी, जिसका जुगाड़ करना आसान नहीं होगा. इसके लिए दूसरे दलों में सेंधमारी करनी होगी या फिर एआईएमआईएम के साथ कोई 'सियासी खिचड़ी' पकानी होगी.

रैली को संबोधित करते शिवेश राम (ETV Bharat)

कब है राज्यसभा चुनाव?: बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है. 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि है. अभी तक बीजेपी से नितिन नबीन और शिवेश राम के अलावे आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणी हुई है. दो सीट जेडीयू के कोटे में है, जिसमें रामनाथ ठाकुर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा है. वहीं महागठबंधन से आरजेडी एक उम्मीदवार उतार सकता है. खुद तेजस्वी यादव के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही है.

