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कौन हैं BHU के नए कुलसचिव जिन्होंने 15 दिन बाद संभाला चार्ज?

काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चार साल बाद मिले स्थायी कुलसचिव, 23 मई को की गई थी नियुक्ति.

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कौन हैं BHU के नए कुलसचिव जिन्होंने चार साल बाद संभाला चार्ज? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:44 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 8:00 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलसचिव राजन श्रीवास्तव ने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया. नियुक्ति के 15 दिन बाद उन्होंने चार्ज संभाल लिया. उन्हें 23 मई को विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया था. मंगलवार को केंद्रीय रजिस्ट्री स्थित कुलसचिव कार्यालय में प्रो. अरुण कुमार सिंह ने राजन श्रीवास्तव को कुलसचिव का कार्यभार सौंपा. यूनिवर्सिटी में कुल सचिव का स्थाई पद 4 सालों से खाली था और अस्थाई रूप से कुल सचिव की जिम्मेदारियां अलग-अलग लोग देख रहे थे.

चार्ज संभालने के बाद क्या बोले नए कुलसचिव: कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलसचिव राजन श्रीवास्तव ने कहा कि महामना की बगिया में सेवा का अवसर प्राप्त होना उनके लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण एवं विशिष्ट अवसर है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रगति तथा प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत उन्नति के लिए वे सभी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

इससे पहले कहां कार्यरत थे: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजन श्रीवास्तव राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जायस, अमेठी में प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी में प्रभारी कुलसचिव के रूप में लगभग साढ़े चार वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं. लगभग तीन दशकों के समृद्ध प्रशासनिक अनुभव से संपन्न राजन श्रीवास्तव उच्च शिक्षा प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी दक्षता, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

ये उपलब्धियां भी: उन्होंने आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का भी निर्वहन किया है. राजन श्रीवास्तव ने अपने प्रशासनिक सेवा जीवन की शुरुआत वर्ष 1996 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के रूप में की थी. वर्ष 2009 में उन्हें बीएचयू में उप कुलसचिव पद पर पदोन्नत किया गया. इसके बाद वर्ष 2012 में वे उप कुलसचिव के रूप में आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी से जुड़े. वर्ष 2014 से वे संयुक्त कुलसचिव के रूप में संस्थान के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का दायित्व संभाल रहे थे.


राजन श्रीवास्तव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुराछात्र भी हैं. उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वर्ष 1991 में बी.एससी. तथा वर्ष 1993 में एम.एससी. (वनस्पति विज्ञान) की उपाधि प्राप्त की. इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष 2010 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से एमबीए की उपाधि भी अर्जित की.

Last Updated : June 10, 2026 at 8:00 AM IST

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