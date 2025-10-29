ETV Bharat / state

आखिर कौन हैं बाबा कार्तिक उरांव जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ में बनेगा चौराहा, CM ने साय किया भूमिपूजन

उरांव की लगेगी प्रतिमा, चौक के लिए भूमिपूजन: आज अंबिकापुर में हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा और चौक के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. आखिर कार्तिक उरांव कौन हैं, छत्तीसगढ़ में कार्तिक उरांव की प्रतिमा क्यों लगाई जा रही है. क्यों छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के लोग कार्तिक उरांव का जय घोष कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब के लिए हमने जनजातीय समाज के नेता इन्दर भगत से बातचीत की.

सरगुजा: देश के इतिहास का वो पन्ना जो वर्षों से अधूरा था, अब उसे पूरा करने जनजातीय समाज एकजुट दिख रहा है. लगातार कुछ सालों में डिलिस्टिंग की मांग तेज हुई है और संविधान का हवाला देते हुए जन जातीय समाज धर्मान्तरित लोगों को आरक्षण नहीं देने के मांग कर रहे हैं. ये मांग देश में सबसे पहले करने वाले आदिवासी नेता थे कार्तिक उरांव, तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड के नेता कार्तिक उरांव ने पहली बार देश की संसद में डिलिस्टिंग जैसे विषय को उठाया था और आज (29 अक्टूबर) उनकी जयंती है.

CM ने साय किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए कौन हैं कार्तिक उरांव?: इंदर भगत ने बताया कि बाबा कार्तिक उरांव झारखंड के सिसोई ब्लॉक के लिटाटोली गांव में जन्मे थे. आदिवासी समाज में जन्मे और उस समय आदिवासी समाज के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे. उन्होंने जनजातीय समाज के लिए काम किया. शोषितों की आवाज बने, जो रूढी प्रथा छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं उनको आरक्षण से बाहर करने की मांग उन्होंने की. उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग देश में पहली बार की और आज पूरा जनजातीय समाज उनके विचारो पर चल रहा है. वे 10 से अधिक विषयों के विशेषज्ञ रहे, उन्होंने ब्रिटेन में भी पढ़ाई की और लोक निर्माण विभाग में बड़े पदों पर रहे.

नौकरी से पॉलिटिक्स तक: कार्तिक उरांव ने नौकरी छोड़कर जनसेवा के लिए राजनीति को चुना और फिर संसद तक पहुंचे. बाबा कार्तिक उरांव बिहार के लोहरदगा से तीन बार सांसद और एक बार विधायक रहे. पहला चुनाव वो 1962 में हार गये थे और फिर 67 में सांसद बने और पहली बार उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग देश की संसद में की. उन्होंने मांग उठाई की जो लोग धर्म बदल रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ ना मिले और आज पूरे देश का जनजातीय समाज डिलिस्टिंग की मांग कर रहा है.

बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर बनने वाले चौक का बुधवार को भूमिपूजन किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री राम विचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि भी भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. साथ ही समाज ने महारैली निकाली और सभा स्थल तक पहुंचे.