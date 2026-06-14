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कौन हैं बाबा कबड्डी दास, जिनसे मुलाकात के लिए सीएम विष्णु देव साय आज पहुंचेंगे जांजगीर चांपा

बाबा कबड्डी दास के आश्रम में एक ऐसा आईना है, जिसमें साल में एक बार ही मुंह देखना होता है.

BABA KABADDI DAS
कौन हैं बाबा कबड्डी दास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 9:47 AM IST

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जांगगीर चांपा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राछा पोड़ी गांव के दौरे पर रहेंगे. अपने दौरे पर सीएम बाबा कबड्डी दास से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे. सीएम के आगमन को लेकर आश्रम में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सीएम के स्वागत के लिए आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया है. राछा गांव में बाबा कबड्डी दास जी का सत्य निज नाम आश्रम है. यहां आयोजित किए जा रहे सत्संग में सीएम सहित कई मंत्री शामिल होंगे. सीएम इस मौके पर जांजगीर चांपा जिले के विकास के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. आयोजन स्थल के पास ही सीएम के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया गया है.

जानिए कौन हैं बाबा कबड्डी दास जी

जांजगीर चाम्पा जिला के नवागढ़ ब्लाक में राछा पोड़ी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे बाबा कबड्डी दास शुरू से ही धार्मिक विचारधारा के रहे. गांव में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में वो देवताओं का रोल अदा करते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने मूर्ति पूजा के बजाए स्वयं की उपासना करना शुरू कर दिया.

कौन हैं बाबा कबड्डी दास (ETV Bharat)

बाबा ने शुरू की स्वंय की पूजा

कबड्डी दास बाबा ने बताया कि उनके इस स्वभाव का गांव वालों ने उपहास उड़ाया और उनको पागल तक कहने लगे. बाबा बताते हैं कि उन्होने आगे चलकर नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया और उसकी शुरूआत उन्होने अपने ही घर से की. बाबा ने लोगों को समझाया कि नशा कैसे इंसान के मन और शरीर दोनों का नाश करता है. बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे कर उनका अभियान बढ़ता चला गया और वो छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे जिलों में भी फैल गया. लोग सत्य निज नाम के प्रचार प्रसार से जुड़ने लगे. गांव के लोग कहते हैं कि बाबा कबड्डी दास अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं लेते हैं. बाबा का कहना है कि उनको कुछ नहीं चाहिए बस लोग मांस, मदिरा और बुरे व्यवहार छोड़ दें. बाबा लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाते हैं.

Who is Baba Kabaddi Das
राछा गांव में है सत्य निज नाम आश्रम (ETV Bharat)
Who is Baba Kabaddi Das
राछा गांव में है सत्य निज नाम आश्रम (ETV Bharat)

सत्य निज नाम आश्रम की स्थापना, साल में एक बार देखते हैं खास आईना

सत्य निज नाम आश्रम के सचिव ने बताया कि इस आश्रम से जुड़ने के लिए किसी भी तरह से कोई बंधन नहीं है, सभी जाति वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं, सिर्फ अपनी गलत आदतों को छोड़ने के बाद अपनी आत्मा की ही आराधना करने की सलाह बाबा देते हैं. आश्रम के कर्मचारी बताते हैं कि आश्रम में एक दर्पण लगा हुआ है जो साल में सिर्फ एक बार 17 नवंबर को खुलता है. आश्रम के सभी शिष्य उस दिन आइने में अपना चेहरा देखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रण लेते हैं. आश्रम के सचिव कहते हैं कि शरीर और आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए साल में एक दिन आइना देखा जाता है.

Who is Baba Kabaddi Das
राछा गांव में है सत्य निज नाम आश्रम (ETV Bharat)

आश्रम के सचिव बताते हैं कि सत्य निज नाम आश्रम का मूल मंत्र सत्य ही ईश्वर है और आत्मा में ईश्वर का वास होता है. इसलिए अपनी आत्मा को पहचान कर सांसारिक जीवन के लोभ, मोह और दुर्व्यसन को छोड़ देना चाहिए. मन के इन विकारों को छोड़कर अपने आप की सेवा करने का प्रण लेना चाहिए, इससे हमारा और दूसरों का जीवन भी बेहतर बनेगा.

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