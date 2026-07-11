कौन हैं आशुतोष तिवारी जो दतिया में बने नरोत्तम मिश्रा की चुनौती, वर्कर से कैबिनेट मंत्री तक का मिला दर्जा
दतिया में आरएसएस बैकग्राउंड वाले आशुतोष तिवारी, नरोत्तम मिश्रा पर पड़े भारी. संगठन में लंबे समय से रहे हैं सक्रिय, मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 11:45 AM IST
दतिया : मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली दतिया विधानसभा सीट पर एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है. कारण है 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव. इस हॉट सीट से बीजेपी ने कद्दावर नेता व पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम काटते हुए आशुतोष तिवारी को उपचुनाव का टिकट दे दिया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी है. आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन हैं आशुतोष तिवारी जो नरोत्तम मिश्रा की काट बन गए? आइए जानते हैं.
संगठन में सक्रिय रहे आशुतोष तिवारी
दतिया के सेवढ़ा कस्बे में रहने वाले आशुतोष तिवारी प्रदेश भाजपा में प्रकोष्ठ प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से ज्यादा तरजीह दी गई है. आशुतोष लंबे समय से बीजेपी प्रदेश संगठन में सक्रिय हैं. आरएसएस की छाप वाले आशुतोष तिवारी इससे पहले संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. 2023 के चुनाव में उन्होंने सेवढ़ा सीट से टिकट की मांग की थी पर उनकी जगह भाजपा ने प्रदीप अग्रवाल को मौका दिया था. वहीं, इस बार उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का नाम काटते हुए पार्टी ने आशुतोष को मौका दे दिया है.
श्री आशुतोष तिवारी जी को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं।@Ashutosh4BJP https://t.co/38XVkAG9ee— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 10, 2026
आशुतोष को मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा
आशुतोष तिवारी को इससे पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल रहा है. मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर का होता है. इस दौरान उनके काम से पार्टी और सरकार दोनों खुश बताए गए. इसके बाद ही अब जाकर उन्हे पार्टी ने सीधे नरोत्तम की जगह चुनाव में उतारा है. नरोत्तम मिश्रा कभी सीनियर मिनिस्टर होते थे शिवराज सिंह चौहान मंत्रीमंडल में.
मोहन यादव ने दी आशुतोष को शुभकामनाएं
दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी का नाम फाइनल होते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट सामने आया है. मोहन यादव ने पार्टी द्वारा जारी आदेश की प्रति शेयर करते हुए लिखा, ''श्री आशुतोष तिवारी जी को हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं.''
2023 का चुनाव हार गए थे नरोत्तम मिश्रा, वर्तमान विधायक की सदस्यता रद्द
2023 के चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7500 वोटों से हार गए थे. इसके बाद इस उपचुनाव से नरोत्तम मिश्रा और उनके कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, पर पार्टी नेतृत्व के फैसले ने सभी को चौंका दिया. बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं
दतिया में क्यों हो रहे उपचुनाव?
2023 के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हराकर विधायक बने राजेंद्र भारती पर एक मुकदमा चल रहा था. 1998 के इस धोखाधड़ी के मामले में उन्हें दोषी माना गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. इस मामले की वजह से राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद उप चुनाव होने हैं. नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव के चलते काफी पहले से क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे और उन्होंने पिछली हार से सीख लेते हुए जंत से सीधा संवाद शुरू कर दिया था. कथित तौर पर उन्होंने उपचुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था पर पार्टी आलाकमान ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी का नाम घोषित कर करारा झटका दे दिया.
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नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से दतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी बवाल मचा दिया है. पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है और कई जगहों पर हिंसा की खबर है. इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है. बीजेपी के लिए यहां मुश्किल विरोधी दल नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं ने बढ़ा दी है.