कैश इन हैंड चार लाख, लेकिन करोड़ों की जमा पूंजी, कांट्रेक्टर व ठेकेदारी से जुड़े अनुराग के पास वाहनों की कतार

हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है. अनुराग शर्मा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा
कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा (@Anurag Sharma Facebook Post)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. उनकी धर्मपत्नी के पास भी करोड़ों के आभूषण व संपत्ति है. नामांकन के दौरान दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार अनुराग शर्मा के पास निजी वाहनों की अच्छी-खासी फ्लीट है. चूंकि वे ट्रांसपोर्ट के कारोबार से भी जुड़े हैं, लिहाजा वे बसों का संचालन भी करते हैं.

उनके बैंक खातों में करीब 15 करोड़ रुपए की पूंजी है. ये बात अलग है कि उनके पास कैश इन हैंड के तौर पर केवल चार लाख रुपए हैं. उनके पास करोड़ों रुपए की जमीन के अलावा एचयूएफ यानी हिंदु अविभाजित परिवार की मद में भी संपत्ति है. वाहनों की बात की जाए तो अनुराग शर्मा के पास जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, टिप्पर आदि के रूप में 30 कमर्शियल व्हीकल हैं.

यहां जानिए पूरा ब्यौरा

अनुराग ठाकुर के पास पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाते में 1.96 करोड़ रुपए से अधिक की रकम है. इसके अलावा इसी बैंक के एक अन्य बचत खाते में 55.75 लाख रुपए से अधिक पूंजी है. निजी बैंक एचडीएफसी में 20.22 लाख रुपए व केसीसी बैंक कांगड़ा में 36 हजार रुपए से अधिक की जमा पूंजी है.

एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडिड फैमिली के रूप में पीएनबी में 83.81 लाख रुपए से अधिक हैं. इसके अलावा अन्य बैंक खातों में जमा पूंजी के अनुसार एचडीएफसी में दो करोड़ नब्बे लाख रुपए से अधिक हैं. साथ ही आईसीआईसीआई में 1.20 करोड़ रुपए से अधिक की रकम, केसीसी बैंक में 49.90 लाख रुपए से अधिक, इसी बैंक के अन्य खातों में क्रमश: 25.34 लाख रुपए 4.69 लाख रुपए हैं.

अनुराग शर्मा के पास 5.33 करोड़ रुपए से अधिक फिक्सड डिपॉजिट्स हैं. पोस्ट आफिस में भी अनुराग शर्मा के पास पूंजी दर्ज है. म्यूचुअल फंड में 16 लाख रुपए से अधिक का निवेश है. इसके अलावा 4.65 लाख रुपए कीमत के आभूषण भी हैं. अनुराग शर्मा ने अपने शपथ पत्र में इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा भी दिया है. इस ब्यौरे के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में उन्होंने 84.49 लाख रुपए की आय दर्शाई है. वहीं, उस से पहले के वित्त वर्ष में आय का आंकड़ा एक करोड़ रुपए से अधिक का दर्ज है. पत्नी सपना शर्मा की वर्ष 2024-25 में 6.24 लाख की आय दर्शायी गई है.

ये है गाड़ियों का ब्यौरा

अनुराग शर्मा के पास महिंद्रा एसयूवी, हुंडई क्रेटा, मर्सिडीज, महिंद्रा एसयूवी 500, हुंडई वेरना गाड़ियां हैं. इसके अलावा 13 बसों का मालिकाना है. एक बोलेरो कैंपर, दस टिप्पर, तीन जेसीबी मशीनें हैं, दो ट्रैक्टर हैं. इन सभी की कीमत पौने दो करोड़ रुपए के करीब है.

पत्नी के पास भी करोड़ों की संपत्ति

अनुराग शर्मा की पत्नी सपना शर्मा के पास भी डेढ़ करोड़ रुपए की पूंजी है. उनके पास 18 लाख रुपए से अधिक के सोने के गहने और 300 ग्राम चांदी है. पत्नी के बैंक खातों में 55 लाख रुपए से अधिक जमा हैं. उनके पास 12.23 लाख रुपए की एफडी जमा है. ये सारी संपत्ति डेढ़ करोड़ रुपए के करीब बनती है. अनुराग शर्मा की पत्नी के पास उनसे अधिक गोल्ड है. अनुराग के पास 30 ग्राम व पत्नी के पास 120 ग्राम गोल्ड है.

