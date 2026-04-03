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हिमाचल सरकार ने स्टेट गेस्ट पर खर्च किए ₹6.5 करोड़, जानिए कौन हो सकता है स्टेट गेस्ट और किसे मिलता है प्रोटोकॉल में टॉप स्थान?

कैटेगरी वन में सबसे पहला स्थान देश के राष्ट्रपति का है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं. अन्य वीवीआईपी में नंबर वाइज क्रमश: देश के प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायमूर्ति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, केंद्रीय सरकार में उप-मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप-प्रधान मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन व सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों को उप राज्यपाल, राज्यों के सीएम, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन व सदस्य, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, भारतीय सेनाओं के प्रमुख, आरबीआई के गवर्नर, भारत रत्न से सम्मानित हस्तियां व केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर का नाम शामिल है.

हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत होस्पिटेलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट गेस्ट रूल्स 1990 (नवंबर 2009 तक संशोधित) बनाए हैं. इन नियमों के तहत स्टेट गेस्ट का दर्जा जिन वीवीआईपी को मिलता है, उनकी कैटेगरी बनाई गई है. इस कैटेगरी में सबसे ऊपर देश के राष्ट्रपति का दर्जा है. वीवीआईपी की पहली कैटेगरी में कुल 20 वीवीआईपी शामिल किए गए हैं. ये वीवीआईपी सरकारी या निजी दौरे पर आएं तो उन्हें स्टेट गेस्ट के तहत वर्णित सुविधाएं मिलती हैं.

शिमला: हिमाचल आने वाले वीवीआईपी को राज्य सरकार स्टेट गेस्ट का दर्ज देती है. स्टेट गेस्ट का दर्जा प्राप्त वीवीआईपी के रहने-खाने व परिवहन का सारा खर्च राज्य सरकार चुकाती है. हाल ही में संपन्न हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में ये जानकारी सामने आई है कि राज्य सरकार ने स्टेट गेस्ट के रहने-खाने व परिवहन पर साढ़े छह करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है. ये खर्च तीन साल में राज्य में आए 426 स्टेट गेस्ट पर हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि हिमाचल में स्टेट गेस्ट का दर्जा किन-किन वीवीआईपी को मिलता है और इसके क्या नियम हैं?

नियमों के अनुसार कुछ वीवीआईपी के साथ आए परिवार के सदस्यों को भी स्टेट गेस्ट वाला प्रोटोकॉल मिलता है. इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री के परिजनों को पूरी प्रवास अवधि में स्टेट गेस्ट वाली सुविधाएं दी जाती हैं. इसके अलावा वीवीआईपी की पहली कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीशों से लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के साथ आए परिजनों को अधिकतम तीन दिन के प्रवास के लिए ये सुविधाएं प्रदान करने का नियम है. इनके परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को स्टेट गेस्ट वाली सुविधाएं दी जाती हैं. साथ ही रहने की सुविधा अधिकतम दो स्टाफ मेंबर्स को होगी.

स्टेट गेस्ट रूल्स (HIMACHAL STATE GUEST RULES)

वीवीआईपी की दूसरी कैटेगरी

स्टेट गेस्ट का दर्जा पाने वाले वीवीआईपी की दूसरी कैटेगरी में एससी-एसटी कमीशन के चेयरमैन व मेंबर्स का नाम आता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन व सदस्य, देश के सीआईसी, राज्य विधानसभाओं के स्पीकर, अन्य राज्यों की विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन व सदस्य, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक, अटार्नी जनरल, यूपीएससी चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त, केंद्र सरकार के सचिव, केंद्र सरकार के विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य, केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर चेयरमैन, संसदीय कमेटी के चेयरमैन, केंद्रीय पर्यटन डायरेक्टर जनरल, एमसीआई, डीसीआई व आपदा आकलन टीम के सदस्य। इन सभी को अधिकतम तीन दिन के लिए स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कैटेगरी तीन के तहत विदेशी मेहमानों के अलावा वीवीआईपी के साथ आए एनएसजी व एसएसजी पर्सनल को भी स्टेट गेस्ट की सुविधा दी जाती है.

स्टेट गेस्ट रूल्स (HIMACHAL STATE GUEST RULES)

इनके अलावा कैटेगरी चार में उन वीआईपी को शामिल किया गया है, जो राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या निगम से संंबंधित यात्रा करते हैं, उन्हें भी सुविधा दी जाती है. इसकी अनुमति राज्य के मुख्यमंत्री से ली जाती है। उन पर किए गए खर्च को संबंधित विभाग उठाता है.

स्टेट गेस्ट को सुविधाएं

राज्य सरकार की तरफ से स्टेट गेस्ट घोषित वीवीआईपी में पहली व दूसरी कैटेगरी को भी दो उप वर्ग में बांटा गया है. ये हैं क्लास वन व क्लास टू. क्लास वन यानी ए-क्लास वालों बोर्डिंग, लॉजिंग व ट्रांस्पोर्ट का सारा खर्च राज्य सरकार उठाती है. क्लास-बी के तहत वीवीआईपी को केवल रहने की व्यवस्था की जाती है. स्टेट गेस्ट की अगवानी के लिए प्रोटोकॉल है. उदाहरण के लिए राष्ट्रपति की अगवानी के लिए राज्यपाल, सीएम, उनका मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, डीजीपी, मेयर, डीसी, एसपी आदि उपस्थिति दर्ज करवाते हैं.

वीवीआईपी का स्वागत फूलों से किया जाता है और उन्हें पारंपरिक वस्तुएं भेंट की जाती हैं. वीवीआईपी की कैटेगरी के हिसाब से उनके रहने की व्यवस्था लोकभवन, सर्किट हाउस आदि में की जाती है। राष्ट्रपति का खुद का सरकारी आवास शिमला में है. इसके अलावा पर्यटन विकास निगम के होटलों में व्यवस्था की जाती है. वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि सभी राज्य अपने वीवीआईपी अतिथियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हैं. राज्यों के संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं. कैटेगरी के अलावा राज्य सरकार तय नियमों के अनुसार स्टेट गेस्ट घोषित करती है. इनमें मीडिया कर्मी, धर्मगुरु आदि भी शामिल हैं.

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