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कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण: 15 दिनों में जमीन खाली करने के नोटिस पर भड़के गामीण, सरकार से मांगी दो साल की मोहलत

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा, "हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. जिन प्रभावित परिवारों को मुआवजा और आरएंडआर की राशि मिल चुकी है, उनकी संपत्ति का कब्जा नियमानुसार संबंधित विभाग को सौंपा जाना आवश्यक है. प्रभावित परिवारों ने अतिरिक्त समय देने की मांग रखी है, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. प्रत्येक मामले का अलग-अलग आकलन किया जाएगा और जिन परिवारों को वास्तव में समय की आवश्यकता होगी, उन्हें परिस्थितियों के अनुसार राहत दी जाएगी. उन्होंने लोगों से अनावश्यक चिंता न करने की अपील की".

रछियालु निवासी निहारिका ने कहा, "जब एनओसी पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, तब अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि आरएंडआर राशि मिलने के बाद परिवारों को नई जगह बसने के लिए करीब डेढ़ साल का समय मिलेगा. लेकिन अब अचानक 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस देकर लोगों को असमंजस में डाल दिया गया है. नई जगहों पर सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं और अधिकांश परिवारों के मकान निर्माण का काम अभी शुरूआती चरण में है. ऐसे में इतने कम समय में घर खाली करना संभव नहीं है".

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने विकास परियोजना के लिए अपनी जमीनें तो सरकार को सौंप दीं, लेकिन पुनर्वास (आरएंडआर) की राशि मिलने में देरी होने के कारण वे अभी तक नए मकान तैयार नहीं कर सके. उनका आरोप है कि उन्हें मार्च-अप्रैल में भुगतान मिला, जबकि इस बीच जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए. जहां उन्हें 3 से 11 लाख रुपये प्रति कनाल के हिसाब से मुआवजा मिला, वहीं, नई जगह जमीन खरीदने के लिए 40 से 50 लाख रुपये प्रति कनाल तक खर्च करना पड़ रहा है.

धर्मशाला: कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. इसी बीच रछियालु पंचायत के ऊड़ियां और आसपास के प्रभावित गांवों के लोगों को घर खाली करने के लिए जारी किए गए 15 दिन के नोटिस से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. मंगलवार को ग्राम पंचायत रछियालु के प्रधान रोशन लाल के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा से मुलाकात कर घर और गौशालाएं बनाने के लिए कम से कम डेढ़ वर्ष का समय देने की मांग उठाई.

डीसी बैरवा ने यह भी स्पष्ट किया कि डेढ़ वर्ष की मोहलत संबंधी धारणा पूरी तरह सही नहीं है. उन्होंने बताया कि ऐसा प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होता है, जब सरकार प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए प्लॉट उपलब्ध कराती है और वहां सड़क, बिजली व पानी जैसी सुविधाएं विकसित करनी होती हैं. कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना में सभी प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास के लिए प्लॉट की बजाय नकद मुआवजे का विकल्प चुना है, इसलिए वही नियम यहां लागू नहीं होता.

उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार मुआवजा मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा लेना जरूरी होता है, हालांकि प्रशासन पूरी प्रक्रिया में संवेदनशीलता बरतते हुए प्रभावित परिवारों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा. ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उन्हें पर्याप्त समय देगा, ताकि वे नए मकान और गौशालाओं का निर्माण पूरा कर सम्मानपूर्वक नए स्थान पर बस सकें. वहीं, प्रशासन का कहना है कि विकास परियोजना और प्रभावित परिवारों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रछियालु पंचायत के प्रधान रोशन लाल ने बताया, "उनकी जमीन कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में आई है. लेकिन उन्हें जमीन का पैसा देर से मिला और आरआर का पैसा उन्हें बीते माह मार्च अप्रैल में मिला है. इस वजह से उन्हें नए मकान को तैयार करने में समय लगेगा और बाकी जगहों पर जमीनों के रेट भी काफी ज्यादा है, जिस कारण रछियालु पंचायत के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है".

प्रधान ने कहा कि आज उन्होंने उपायुक्त के समक्ष यह अपील की है कि गांव वासियों को 1 से डेढ़ साल तक का समय अपने मकान खाली करने के लिए दिए जाएं. ताकि सभी गांव वाले अपने नए मकान बना सके. उन्होंने बताया कि विभाग की और से गांव में नोटिस भी लोगों के घरों के बाहर लगाए जा रहे है, जिसमें 15 दिनों के भीतर गांव को खाली करने को कहा गया है. इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सभी गांव वासियों ने अपनी-अपनी जमीने दी है. उसके बावजूद गांव वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है.

कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण

बता दें कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर रछियालु पंचायत का लगभग 35 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है. इस पंचायत के साथ लगते जुगेड़, भडोत और क्योरियां की भूमि भी कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के कारण जद में आई है. अगर इस गांवों में रहने वाले परिवारों की बात की जाए तो लगभग 4 गांव के 1,446 से 1500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अब तक ₹2,262 करोड़ से अधिक का मुआवजा प्रभावित भूस्वामियों को वितरित किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के आसपास सरकारी भूमि पर दुकानें और व्यवसाय चलाने वाले 113 गैर-भूस्वामी परिवारों के लिए भी मानवीय आधार पर ₹16.76 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की गई है. ताकि वे अपनी आजीविका दोबारा शुरू कर सकें. विस्थापित हो रहे परिवारों के लिए राज्य सरकार 15 हेक्टेयर भूमि पुनर्वास के लिए उपलब्ध करवा रही है, जिसमें वन-टाइम सेटलमेंट या जमीन के बदले जमीन का विकल्प दिया गया है. बता दे कि इस पंचायतों के निवासियों को अप्रेल माह में भूमि की रकम सरकार द्वारा दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अभी तक जमीन खाली नहीं की है.

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