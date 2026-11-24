क्या है भीष्म पंचक का रहस्य, क्यों शुभ माना जाता है यह पंचक; कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा
कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्य तुला से वृष राशि में प्रवेश करते हैं. चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा औषधि होती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:52 AM IST
वाराणसी: सनातन धर्म मे कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है. वैसे तो लोग पंचक का नाम सुनते ही शुभ कार्यों को रोक देते हैं, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले भीष्म पंचक को बेहद कल्याणकारी माना जाता है. साल 2026 में 20 नवंबर से पंचक की शुरू हो चुका है और 24 नवंबर को समाप्त होगा. काशी के धर्माचार्य से समझते हैं कि इन पांच दिनों तक की पूजा विधि क्या है? यह मासिक पंचक से कैसे अलग और विशेष मानी जाती है.
5 दिनों की यह विशेष भीष्म पंचक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें 5 दिनों तक अलग-अलग विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान भीष्म और भगवान विष्णु की आराधना मिट्टी और गोबर के स्वरुप बनकर की जाती है. इसमें भगवान के हर अलग-अलग अंगों का पूजन अलग-अलग फल की प्राप्ति के लिए होता है.
क्या है पूजन विधि: ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि एकादशी यानी 20 नवंबर को ब्रह्ममुहूर्त में गंगा या पवित्र नदी में स्नान और अखंड घी का दीपक जलाकर संकल्प करने के साथ भगवान विष्णु के चरण कमल में पुष्प अर्पित करने से इसकी शुरुआत होती है. जबकि 21 नवंबर को भगवान के जांघ भाग की पूजा और तुलसी विवाह तुलसी पूजन का अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है.
भगवान श्रीहरि के नाभि का पूजन और विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 22 नवंबर को संपन्न करने के साथ 23 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के योग पर भगवान के कंधों और मुख मंडल की आराधना, तुलसी पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करने की मानी गई है.
पांचवा यानी अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाई है. इसमें पूरे शरीर की पूजा, हवन, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान देकर देव दीपावली के व्रत का पारण होता है.
5 दिन महत्वपूर्ण: धर्माचार्य और कर्मकांडी विद्वान पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप व्यस्तता के चलते पूरे कार्तिक महीने में स्नान दान या नियम नहीं निभा पाए तो भीष्म पंचक के यह पांच दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं.
उन्होंने बताया कि भीष्म पंचक आम पंचक से बेहद अलग मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां आम पंचक को नक्षत्र के पांच वर्गों में बांटकर इसे अशुभ योग के रूप में देखा जाता है, तो भीष्म पंचर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाली होती है.
उन्होंने बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्य तुला से वृष राशि में प्रवेश करते हैं. इस समय चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा औषधि होती है और शास्त्रों में वर्णित है. इस दौरान चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और 5 दिनों तक गंगा स्नान दीपदान और उपवास का फल सौ गुना बढ़ जाता है.
पांडवों से जुड़ा तथ्य: पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि भीष्म ने पांडवों को इन्हीं पांच दिनों तक वह ज्ञान दिया था जो अद्भुत और अलौकिक है. इसकी बड़ी वजह यह थी कि जब पांडवों ने कौरवों को खत्म करके महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की तब युधिष्ठिर अपने भ्राताओं के वध और इतनी मृत्यु से विचलित हो उठे. वह राजगद्दी पर बैठना ही नहीं चाहते थे.
उस दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने बाणों के शैय्या पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे भीष्म पितामह से यह निवेदन किया कि वह युधिष्ठिर और पांडवों को अपने ज्ञान से अभिसिंचित कर बताएं कि कैसे युद्ध में जीते राजा के लिए यह चीज जरूरी मानी जाती है.
5 दिनों का यह विशेष समय एकादशी से शुरू हुआ जब भीष्म पितामह ने मृत्यु शैय्या पर रहते हुए अंतिम समय युधिष्ठिर सहित बाकी पांडवों को 5 दिनों के पांच नियम बताएं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था राजधर्म.
पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि राजधर्म, मोक्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी, सत्ता, धर्म इन सारी चीजों पर जब भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर व पांडवों का मार्ग प्रशस्त किया, तो यह 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया.
नियम-संयम के पूजन: भगवान श्रीकृष्ण ने उस वक्त यह कहा कि यह 5 दिन संयम, नियम और व्रत के साथ जो भी व्यक्ति गंगा स्नान नियमित रूप से 5 दिनों तक करेगा, वह कार्तिक महीने के पूरे एक माह का प्रतिफल प्राप्त करेगा और मेरा विशेष आशीर्वाद उस पर बना रहेगा.
वैसे तो भीष्म पंचक अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन यह काशी प्रयागराज और मथुरा में विशेष महत्व के साथ पूर्ण की जाती है. काशी में पंचगंगा घाट, रामघाट, केदारघाट, शिवाला घाट, सहित अन्य घाटों पर भगवान भीष्म व कृष्ण का मिट्टी का बड़ा शरीर बनाकर 5 दिनों तक महिलाएं इसका पूजन करती हैं.
हालांकि, अब समय के साथ इसकी मान्यता भी घट रही है और घाटों पर इसकी संख्या कम होने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं इसका पूजन करती है. इस अनुष्ठान को करने वाली वीना शुक्ला का कहना है कि मैं बीते लगभग 23 सालों से यह कार्य कर रही हूं, अब उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जितना शरीर से होता है उतना इस अनुष्ठान में सहभागिता देती हूं.
काशी में पूजन परंपरा: इसके लिए सबसे पहले भगवान भीष्म व श्रीकृष्ण का एक विशालकाय पुतला मिट्टी और गोबर से तैयार किया जाता है. जिसे गंगा घाट के किनारे ही बनाया जाता है फिर उसके बाद पहले दिन उनका आवाहन करके अनुष्ठान की शुरुआत होती है. दीपक जलाए जाते हैं, उन्हें सब्जियों सहित जो भी मौसमी फल इत्यादि होते हैं वह अर्पित किए जाते हैं.
प्रतिदिन उनका स्नान ध्यान करके पंचामृत स्नान के साथ इसे ग्रहण किया जाता है और रोज सुबह गंगा स्नान दीपदान पूजन के बाद व्रत रखा जाता है. एक समय ही कुछ ग्रहण किया जाता है और पूरा दिन फल इत्यादि पर रहा जाता है.
काशी के पुरोहित राजेश कृष्ण पांडेय का कहना है कि काशी के घाटों पर यह अनुष्ठान बड़े लंबे वक्त से चला रहा है, लेकिन अब इसकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है. महिलाएं भी दूर हो रही हैं, लेकिन आज भी कुछ घाटों पर भीष्म का स्वरुप बनकर इसका पूजन किया जाता है.
कार्तिक के पांच दिन महत्वपूर्ण होते हैं. वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने व्रत स्नान और दान पुण्य का महत्व माना जाता है, लेकिन 5 दिनों तक होने वाला यह अनुष्ठान शारीरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में भी इन चीजों का स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है कि यह समय दो मौसमों के परिवर्तन के बीच संधि काल का माना जाता है.
गर्मी जा रही होती है और ठंड आ रही होती है. शारीरिक बदलाव के साथ शारीरिक क्षमता में होने वाली कमी इम्यूनिटी सिस्टम में हो रहे बदलाव की वजह से बीमारियों के गिरने और गलत खानपान से चीज बिगड़ती है.
क्या कहते हैं डॉक्टर: डॉ. अनिल गुप्ता का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह समय हमेशा से खानपान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसलिए व्रत बेहद जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक खासतौर पर वृद्ध लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है.
क्योंकि उनके सामने अपने शरीर को बेहतर रखना ज्यादा जरूरी है. व्रत करें, क्योंकि यह शरीर को शुद्ध करता है लेकिन ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी न हो. पानी का सेवन बराबर करते रहें.
ठंड में प्यास कम लगे फिर भी पूरे दिन कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं. खान-पांच के लिए पुराने रखे फल या फ्रिज में रखे हुए फलों का सेवन न करें. दही यदि ताजी है, तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो हल्का छौंक लगाकर गरम सेवन करें.
गंगा स्नान करने के लिए अगर जा रहे हैं तो सीधे ठंडे पानी में न उतरे. कुछ देर रुक कर गरम तेल से मालिश करके गंगा स्नान के लिए जाएं और बाहर निकलकर कपड़े से बदन पोंछकर गर्म कपड़े जरूर पहनें. इन चीजों का ध्यान रखें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका अनुष्ठान भी पूर्ण हो सके.
क्यों जरूरी है भीष्म पंचक: काशी में भीष्म पंचक का महत्व है, क्योंकि पंचगंगा घाट पर पांच नदियों का संगम माना जाता है. एक तरफ जहां गंगा दिखाई देती है तो दूसरी तरफ गंगा के साथ यमुना, सरस्वती गुप्त रूप से किरण यानी काशी की प्राचीन नदी और धृतपापा जो गुप्त रूप से यहां मिलती हैं. इसलिए इसे पांच नदियों के संगम के नाम से पंचगंगा कहा जाता है.
ऐसी मान्यता है कि यदि किसी ने कार्तिक के 1 महीने स्नान नहीं किया तो 5 दिन भीष्म पंचक के स्नान और पूजन से कार्तिक का पुण्य प्रतिफल मिलता है. भीष्म पंचक तिथियों का पंचक माना जाता है, जो शुभ फल देता है. जबकि आम पंचक नक्षत्र का पंचक है. इसमें अशुभ और कई काम रोकने पड़ते हैं आम पंचक हर महीने 5 दिनों के लिए मानी जाती है.
भीष्म पंचक कार्तिक में सिर्फ एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक होती है. इस दौरान अन्न त्याग कर फलाहार, विष्णु पूजा तुलसी के पास दीपदान गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दौरान इसका पूजन किया जाता है.
इन बातों के रखें ध्यान
- मान्यता के अनुसार सूर्योदय से पहले स्नान ब्रह्मचर्य का पालन सात्विक या फलाहारी भोजन करना ही उचित होता है.
- प्रतिदिन स्नान के बाद बहते हुए जल में दीपदान करना महत्वपूर्ण माना जाता है.
- इन पांच दिनों तक तुलसी के सामने दीपक जलाने का विशेष महत्व है.
- श्रीहरि विष्णु के अलग-अलग अंगों का पूजन हर दिन होता है.
- पहले दिन पैर, दूसरे दिन जंघा, तीसरे दिन नाभि चौथे दिन कंधे और सीने सहित पांचवें दिन मुख और पूरे शरीर का पूजन होता है.
- इन 5 दिनों तक तामसिक भोजन जिसमें लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन न करें.
- क्रोध व किसी की निंदा के साथ दिन में न सोएं. न निर्जल उपवास करें. पानी का सेवन जरूर करें.
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