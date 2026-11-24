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क्या है भीष्म पंचक का रहस्य, क्यों शुभ माना जाता है यह पंचक; कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा

कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सनातन धर्म मे कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है. वैसे तो लोग पंचक का नाम सुनते ही शुभ कार्यों को रोक देते हैं, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले भीष्म पंचक को बेहद कल्याणकारी माना जाता है. साल 2026 में 20 नवंबर से पंचक की शुरू हो चुका है और 24 नवंबर को समाप्त होगा. काशी के धर्माचार्य से समझते हैं कि इन पांच दिनों तक की पूजा विधि क्या है? यह मासिक पंचक से कैसे अलग और विशेष मानी जाती है.

5 दिनों की यह विशेष भीष्म पंचक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है. इसमें 5 दिनों तक अलग-अलग विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण भगवान भीष्म और भगवान विष्णु की आराधना मिट्टी और गोबर के स्वरुप बनकर की जाती है. इसमें भगवान के हर अलग-अलग अंगों का पूजन अलग-अलग फल की प्राप्ति के लिए होता है.

वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है पूजन विधि: ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि एकादशी यानी 20 नवंबर को ब्रह्ममुहूर्त में गंगा या पवित्र नदी में स्नान और अखंड घी का दीपक जलाकर संकल्प करने के साथ भगवान विष्णु के चरण कमल में पुष्प अर्पित करने से इसकी शुरुआत होती है. जबकि 21 नवंबर को भगवान के जांघ भाग की पूजा और तुलसी विवाह तुलसी पूजन का अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है. भगवान श्रीहरि के नाभि का पूजन और विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 22 नवंबर को संपन्न करने के साथ 23 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के योग पर भगवान के कंधों और मुख मंडल की आराधना, तुलसी पीपल और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करने की मानी गई है. पांचवा यानी अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाई है. इसमें पूरे शरीर की पूजा, हवन, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान देकर देव दीपावली के व्रत का पारण होता है. काशी के गंगा घाट पर पूजन करती महिला. (Photo Credit: ETV Bharat) 5 दिन महत्वपूर्ण: धर्माचार्य और कर्मकांडी विद्वान पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप व्यस्तता के चलते पूरे कार्तिक महीने में स्नान दान या नियम नहीं निभा पाए तो भीष्म पंचक के यह पांच दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि भीष्म पंचक आम पंचक से बेहद अलग मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां आम पंचक को नक्षत्र के पांच वर्गों में बांटकर इसे अशुभ योग के रूप में देखा जाता है, तो भीष्म पंचर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाली होती है. उन्होंने बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्य तुला से वृष राशि में प्रवेश करते हैं. इस समय चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा औषधि होती है और शास्त्रों में वर्णित है. इस दौरान चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और 5 दिनों तक गंगा स्नान दीपदान और उपवास का फल सौ गुना बढ़ जाता है. काशी के गंगा घाट पर स्नान पूजन. (Photo Credit: ETV Bharat) पांडवों से जुड़ा तथ्य: पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि भीष्म ने पांडवों को इन्हीं पांच दिनों तक वह ज्ञान दिया था जो अद्भुत और अलौकिक है. इसकी बड़ी वजह यह थी कि जब पांडवों ने कौरवों को खत्म करके महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की तब युधिष्ठिर अपने भ्राताओं के वध और इतनी मृत्यु से विचलित हो उठे. वह राजगद्दी पर बैठना ही नहीं चाहते थे. उस दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने बाणों के शैय्या पर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे भीष्म पितामह से यह निवेदन किया कि वह युधिष्ठिर और पांडवों को अपने ज्ञान से अभिसिंचित कर बताएं कि कैसे युद्ध में जीते राजा के लिए यह चीज जरूरी मानी जाती है. 5 दिनों का यह विशेष समय एकादशी से शुरू हुआ जब भीष्म पितामह ने मृत्यु शैय्या पर रहते हुए अंतिम समय युधिष्ठिर सहित बाकी पांडवों को 5 दिनों के पांच नियम बताएं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था राजधर्म. पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि राजधर्म, मोक्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी, सत्ता, धर्म इन सारी चीजों पर जब भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर व पांडवों का मार्ग प्रशस्त किया, तो यह 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया. नियम-संयम के पूजन: भगवान श्रीकृष्ण ने उस वक्त यह कहा कि यह 5 दिन संयम, नियम और व्रत के साथ जो भी व्यक्ति गंगा स्नान नियमित रूप से 5 दिनों तक करेगा, वह कार्तिक महीने के पूरे एक माह का प्रतिफल प्राप्त करेगा और मेरा विशेष आशीर्वाद उस पर बना रहेगा. वैसे तो भीष्म पंचक अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन यह काशी प्रयागराज और मथुरा में विशेष महत्व के साथ पूर्ण की जाती है. काशी में पंचगंगा घाट, रामघाट, केदारघाट, शिवाला घाट, सहित अन्य घाटों पर भगवान भीष्म व कृष्ण का मिट्टी का बड़ा शरीर बनाकर 5 दिनों तक महिलाएं इसका पूजन करती हैं. हालांकि, अब समय के साथ इसकी मान्यता भी घट रही है और घाटों पर इसकी संख्या कम होने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं इसका पूजन करती है. इस अनुष्ठान को करने वाली वीना शुक्ला का कहना है कि मैं बीते लगभग 23 सालों से यह कार्य कर रही हूं, अब उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जितना शरीर से होता है उतना इस अनुष्ठान में सहभागिता देती हूं.