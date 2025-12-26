आपका खून किसी की आखिरी उम्मीद, डोनर को कैंसर-हार्ट अटैक से बचाता है रक्तदान
Blood Donation Benefits: कहते हैं सेवा का कोई दिन, विकल्प या साधन नहीं होता. जब चाहें तब समाज सेवा की जा सकती है. ऐसी ही एक सेवा है रक्तदान. जी हां रक्तदान एक ऐसी सेवा है जो किसी इंसान की जिंदगी बचा सकती है या उसकी आखिरी उम्मीद बन सकती है. ब्लड डोनेशन सिर्फ किसी की मदद करना नहीं होता बल्कि इससे रक्तदाता को भी कई फायदे होते हैं. सेहत और मानसिक संतोष प्राप्त होता है. सतना जिला चिकित्सालय में पदस्थ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पांडेय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत कर रक्तदान करने की प्रक्रिया एवं फायदों के बारे में बताया. जानते हैं कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, और रक्तदान के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
रक्तदान के क्या हैं फायदे
पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पांडेय ने बताया, ''रक्तदान से हम दूसरों की मदद तो करते ही हैं, साथ ही यह हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है. रक्तदान करने से डोनर के शरीर में नया खून बनता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इसके अलावा रक्तदान करने से हॉर्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाता है. ब्लड डोनेशन का एक फायदा यह भी है, इससे खून की जांच होती है, जिससे कई बीमारियों की जानकारी मिल जाती है. बड़ी बात यह है कि कोई भी सेवा करने से इंसान को आत्मसंतोष मिलता है इसलिए भी रक्तदान करना फायदेमंद है.''
कौन कर सकता है रक्तदान
रक्तदान करना सेहत के लिए फायदेमंद है. कहते हैं हर व्यक्ति को जिंदगी में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए. लेकिन यह भी सच है हर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता. सेहतमंद व्यक्ति को ही रक्तदान करना चाहिए. 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग रक्तदान कर सकते हैं. रक्तदान करने वाले व्यक्ति का वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए. डोनेटर को सेहतमंद हो और उसे बुखार, सर्दी, संक्रमण या कमजोरी न हो. गर्भवती महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकतीं.
ब्लड डोनेट करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान
रक्तदान करने से होने वाले फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन रक्तदान करने से पहले और बाद में कुछ सावधानियां रखना जरूरी हैं. ताकि डोनर को कोई हेल्थ समस्या न हो. आमतौर पर अपना रक्त दान करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए. जो व्यक्ति रक्तदान कर रहा है वह कम से कम 6–8 घंटे की नींद जरूर ले. हल्का और हेल्दी भोजन करें, खाली पेट ब्लड डोनेशन न करें. रक्तदान से पहले खूब सारा पानी पीना चाहिए. इसके अलावा जूस या नारियल पानी भी पिया जा सकता है. रक्तदान करने वाला शख्स कोई दवा ले रहा हो तो उसे डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए.
रक्तदान से पता चलती हैं बीमारियां
पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पांडेय के मुताबिक, ''रक्तदान में व्यक्ति के शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का भी बड़ी आसानी से पता लग जाता है. उसके लिए कोई चार्ज उस व्यक्ति को नहीं देना पड़ता. अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने ब्लड की जांच संपूर्ण रूप से किसी भी पैथोलॉजी में जाकर करवाता है, तो उसे निजी पैथोलॉजी में खर्च वहन करने पड़ते हैं. लेकिन जब वह किसी भी रक्त कोष में रक्तदान के लिए जाता है तो उसे किसी भी प्रकार के खर्च वहन नहीं करना पड़ता है. रक्तदान के बाद उसके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों के संपूर्ण जांच भी नि:शुल्क हो जाती है.''
पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता पांडेय ने बताया कि, ''जब भी कोई व्यक्ति रक्तदान के लिए आता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन एवं उसके ब्लड से कुछ जांच की जाती है. इसका क्राइटेरिया यह है कि उस महिला या पुरुष का वजन 45 किलो से काम नहीं होना चाहिए और उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट नॉरमल होना चाहिए. रक्तदाता का हीमोग्लोबिन साढ़े 12 से ऊपर होना चाहिए. 18 साल से अधिक उनकी उम्र होनी चाहिए. इसके अलावा रक्तदाता महिला या पुरुष की ड्रग हिस्ट्री और उसकी बीमारियों की जानकारी ली जाती है. यह संपूर्ण जानकारी जो रक्तदाता होता है उसके फार्म में भरवाई जाती है.''
व्यक्ति के ब्लड की जांच की जाती है. साथ ही ब्लड में किसी भी प्रकार की बीमारी पाई जाने पर व्यक्ति की जानकारी नाको की गाइडलाइन के अनुसार गुप्त रखी जाती है. यानी अगर कोई भी रक्तदान करता है तो उसी दिन या फिर 24 घंटे के अंदर उसकी संपूर्ण जांच सामने आ जाती है. अगर ब्लड डोनर के ब्लड में कोई भी बीमारी नहीं होती तो वह ब्लड दान कर सकता है. रक्तदान करने से व्यक्ति के शरीर में नए रक्त का संचार होता है और वह बीमारी मुक्त भी होता है. सामान्य तौर पर पुरुषों को 12 सप्ताह तो महिलाओं को 16 सप्ताह में एक बार ही ब्लड डोनेट करना चाहिए.
कैंसर का खतरा कम करता है रक्तदान
भोपाल के जय प्रकाश चिकित्सालय के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आई के चुग ने बताया कि, ''रक्तदान न केवल जरूरतमंदों की जान बचाता है, बल्कि दान करने वाले के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. शोध के अनुसार, रक्तदान से रक्त पतला होता है, जिससे हृदय तक इसका प्रवाह बेहतर होता है और हृदयघात का खतरा 88 प्रतिशत तक कम हो सकता है. रक्तदान से व्यक्ति की 600–650 कैलोरी तक खर्च होती है. नियमित रक्तदाता एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा बनते हैं और कई केंद्र आर्थिक सहायता भी देते हैं. इसके अलावा, रक्तदान से शरीर में आयरन की मात्रा घटती है, जिससे कई प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो सकता है.''