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WHO ने जारी किए नए नियम, 10 साल से छोटे बच्चों को स्लिमिंग पिल्स और सर्जरी से दूर रखने की सलाह

बच्चे ओबेसिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित ( getty image )

जोधपुर : दुनिया भर में बच्चों और किशोरों के बीच तेजी से बढ़ती मोटापे की समस्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे के इलाज के लिए वजन घटाने वाली दवाओं, बेरियाट्रिक सर्जरी और वजन प्रबंधन के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय बच्चों के संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, व्यवहार में बदलाव और पूरे परिवार की सक्रिय भागीदारी को उपचार का मुख्य आधार बनाया जाए. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस नई गाइडलाइन का मकसद केवल तराजू पर बच्चे का वजन कम दिखाना नहीं है, बल्कि उसके समग्र शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली को सुनिश्चित करना है.

​बाजार की दवाइयों के प्रति सावधानी जरूरी : ​जोधपुर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) जोधपुर के सचिव डॉ. प्रदीप जैन ने बताया कि वर्तमान में मोटापे को लेकर बाजार में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों के मामले में इनका मनमाना इस्तेमाल बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. डॉ. जैन के अनुसार, WHO पहले समय-समय पर दिशा-निर्देश देता रहा है, लेकिन इस बार उम्र के हिसाब से स्पष्ट और कड़े नियम तय किए गए हैं. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज भारत का हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है. स्थानीय स्तर पर स्थिति यह है कि अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले हर 100 में से लगभग 35 बच्चे ओवरवेट या मोटापे की श्रेणी में पाए जा रहे हैं.