WHO ने जारी किए नए नियम, 10 साल से छोटे बच्चों को स्लिमिंग पिल्स और सर्जरी से दूर रखने की सलाह
WHO ने बच्चों में मोटापे के इलाज के लिए दवा और सर्जरी पर रोक लगाते हुए संतुलित आहार और खेलकूद पर जोर दिया है.
Published : November 7, 2026 at 2:21 PM IST
जोधपुर : दुनिया भर में बच्चों और किशोरों के बीच तेजी से बढ़ती मोटापे की समस्या को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे के इलाज के लिए वजन घटाने वाली दवाओं, बेरियाट्रिक सर्जरी और वजन प्रबंधन के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय बच्चों के संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, व्यवहार में बदलाव और पूरे परिवार की सक्रिय भागीदारी को उपचार का मुख्य आधार बनाया जाए. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस नई गाइडलाइन का मकसद केवल तराजू पर बच्चे का वजन कम दिखाना नहीं है, बल्कि उसके समग्र शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवनशैली को सुनिश्चित करना है.
बाजार की दवाइयों के प्रति सावधानी जरूरी : जोधपुर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) जोधपुर के सचिव डॉ. प्रदीप जैन ने बताया कि वर्तमान में मोटापे को लेकर बाजार में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों के मामले में इनका मनमाना इस्तेमाल बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. डॉ. जैन के अनुसार, WHO पहले समय-समय पर दिशा-निर्देश देता रहा है, लेकिन इस बार उम्र के हिसाब से स्पष्ट और कड़े नियम तय किए गए हैं. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज भारत का हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है. स्थानीय स्तर पर स्थिति यह है कि अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले हर 100 में से लगभग 35 बच्चे ओवरवेट या मोटापे की श्रेणी में पाए जा रहे हैं.
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डॉ. जैन ने बताया कि WHO की यह पहल ऐसे समय आई है, जब दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े बताते हैं कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की समस्या बढ़ी है. वहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मोटापे को लेकर सामने आए अंतरराष्ट्रीय आंकड़े भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं. उनकी ओपीडी में भी प्रतिदिन 35 प्रतिशत बच्चे ओवर वेट आते हैं.
भारत वयस्कों में भी बड़ी संख्या मोटापा की : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 में मोटापे में वृद्धि भी दर्ज की गई है. यह पुरानी गैर-संचारी बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है. इसमें 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 30.7 प्रतिशत महिलाएं और 27.3 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन वाले या मोटे बताए गए हैं.
आयु वर्ग के अनुसार WHO के प्रमुख दिशा-निर्देश : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे को एक सामान्य शारीरिक स्थिति न मानकर एक दीर्घकालिक (क्रोनिक) समस्या माना है, जिसमें निरंतर चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता होती है. नई गाइडलाइन में उम्र के हिसाब से उपचार के रास्ते तय किए गए हैं.
1. 0 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए सख्त नियम: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की स्लिमिंग पिल्स, वजन घटाने वाले आधुनिक गैजेट्स या बेरियाट्रिक सर्जरी की बिल्कुल मनाही की गई है. इस वर्ग में केवल प्राकृतिक और पोषण आधारित बदलाव ही मान्य होंगे.
2. 10 से 19 वर्ष के किशोरों में दवा का सीमित विकल्प: किशोरों के मामले में अनुमोदित दवाओं का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है. यह विकल्प भी तभी आजमाया जाए जब जीवनशैली में बदलाव के बावजूद वजन कम न हो रहा हो और मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फैटी लिवर जैसी दूसरी बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा हो.
3. गंभीर स्थिति में ही सर्जरी पर विचार: अत्यधिक और अनियंत्रित मोटापे से जूझ रहे कुछ चुनिंदा किशोरों में ही बेरियाट्रिक सर्जरी का विचार किया जा सकता है. इसके लिए बेहद कड़े चिकित्सा मानदंड तय किए गए हैं. संगठन ने रेखांकित किया है कि कोई भी सर्जरी या दवा कभी भी स्वस्थ खानपान और सक्रिय दिनचर्या का विकल्प नहीं बन सकती.
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भारत में बच्चों मोटापा की स्थिति :-
- NFHS-6 (2023-24) के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा लगभग 1.3% से 3% के बीच दर्ज किया गया है.
- NFHS-5 (2019-21) के अनुसार भारत में पांच साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों का अनुपात 3.4 प्रतिशत था.
- NFHS-4 (2015-16) में यह आंकड़ा 2.1 प्रतिशत था। यानी इस अवधि में इस आयु वर्ग में अधिक वजन की समस्या बढ़ी.
बच्चों के मोटापे पर महत्वपूर्ण तथ्य :-
WHO के अनुसार दुनियाभर में 40 करोड़: वर्ष 2024 में पांच से 19 वर्ष के लगभग 40 करोड़ बच्चे और किशोर अधिक वजन की समस्या से प्रभावित थे.
17 करोड़ में मोटापा: इनमें लगभग 17 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से प्रभावित थे.
चार गुना वृद्धि: इस आयु वर्ग में मोटापे का वैश्विक प्रसार 1990 के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 8 प्रतिशत हो गया.
भारत में 1.25 करोड़: 2022 में पांच से 19 वर्ष के लगभग 1.25 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से प्रभावित थे.
10 साल से कम उम्र: WHO ने इस आयु वर्ग में मोटापे के उपचार के लिए दवाओं, बेरियाट्रिक सर्जरी और वजन घटाने वाले उपकरणों की सिफारिश नहीं की है.
10 से 19 वर्ष: किशोरों में विशेषज्ञों की निगरानी में जीवनशैली संबंधी उपचार के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर स्वीकृत दवाओं पर विचार किया जा सकता है.
मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी: उपचार में बुलिंग, भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए.