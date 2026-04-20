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पटना चिड़ियाघर में बढ़ेगा रोमांच, सफेद बाघिन से ग्रीन इगुआना तक 23 नए वन्यजीव बनेंगे आकर्षण का केंद्र

पटना चिड़ियाघर में दिल्ली-रोहतक से 23 नए वन्यजीव आए हैं, जिनमें सफेद बाघिन, सफेद कृष्णमृग, संघाई हिरण और पहली बार ग्रीन इगुआना शामिल हैं. पढ़ें-

Patna zoo gets new wildlife
पटना जू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 8:11 AM IST

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पटना: पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना चिड़ियाघर (जू) जल्द ही नए रूप में नजर आने वाला है. यहां आने वाले दर्शकों के लिए कई नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं. दिल्ली और रोहतक चिड़ियाघर से एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत 23 नए वन्यजीव लाए गए हैं.

सफेद बाघिन से ग्रीन इगुआना तक: 23 नए वन्यजीव जिनमें सफेद बाघिन, संघाई हिरण, सफेद कृष्णमृग और पहली बार ग्रीन इगुआना जैसे जीव शामिल हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि 10 मई के बाद इन सभी जानवरों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. फिलहाल सभी जानवरों को क्वॉरेंटाइन अवधि में रखा गया है ताकि उनकी सेहत और अनुकूलन की पूरी निगरानी की जा सके.

पटना जू में 23 नए वन्यजीव (ETV Bharat)

दिल्ली और रोहतक से आए नए मेहमान: पटना चिड़ियाघर में इस बार सबसे बड़ा आकर्षण एक सफेद बाघिन होगी, जो दिल्ली चिड़ियाघर से लाई गई है. इसके अलावा 6 संघाई हिरण, 4 सफेद कृष्णमृग (वाइट ब्लैकबक), 4 रोजी पेलिकन, 4 पेंटेड स्टॉर्क, 2 ग्रीन इगुआना और 2 सिल्वर फिजेंट भी लाए गए हैं. दिल्ली चिड़ियाघर से आए संघाई हिरणों में दो नर और चार मादा हैं, जबकि सफेद कृष्णमृग में दो नर और दो मादा शामिल हैं. वहीं रोहतक चिड़ियाघर से दो ग्रीन इगुआना और दो सिल्वर फिजेंट लाए गए हैं.

सफेद कृष्णमृग और ग्रीन इगुआना होंगे खास आकर्षण: अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि सफेद कृष्णमृग और ग्रीन इगुआना दर्शकों के लिए बिल्कुल नया आकर्षण साबित होंगे. खासकर ग्रीन इगुआना को पहली बार पटना चिड़ियाघर में देखा जा सकेगा. इसके लिए विशेष बाड़ा तैयार किया गया है. ब्लैकबक के पास सफेद कृष्णमृग के लिए अलग परिसर बनाया गया है, जबकि रेप्टाइल हाउस में ग्रीन इगुआना के लिए लगभग 20×30 फीट का कांच का विशेष बाड़ा बनाया गया है.

Patna zoo gets new wildlife
नए वन्यजीव बनेंगे आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया गया बाड़ा: ग्रीन इगुआना के लिए तैयार किए गए बाड़े को प्राकृतिक वातावरण जैसा बनाने की कोशिश की गई है. इसमें मजबूत टहनियां, पानी का फाउंटेन, पत्थर और पत्तियां लगाई गई हैं ताकि उन्हें अपने प्राकृतिक आवास जैसा माहौल मिल सके. इगुआना मुख्य रूप से फल, सब्जियां, पत्तियां और कीड़े खाते हैं. ऐसे में उनकी डाइट और रहन-सहन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि वे जल्दी नए वातावरण में ढल सकें.

जेनेटिक विविधता बनाए रखने की पहल: आनंद किशोर ने बताया कि एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के बीच जेनेटिक विविधता बनाए रखना और इनब्रीडिंग को रोकना है. कई बार एक ही प्रजाति के सीमित समूह में प्रजनन से अगली पीढ़ी कमजोर होने लगती है, जिससे वन्यजीव संरक्षण पर असर पड़ता है. ऐसे में कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन को मजबूत करना और राष्ट्रीय वन्यजीव प्रबंधन मानकों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है. इसी उद्देश्य से यह आदान-प्रदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

Patna zoo gets new wildlife
दिल्ली-रोहतक से 23 नए वन्यजीव आए (ETV Bharat)

गर्मी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम: चिड़ियाघर प्रशासन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए जानवरों और पक्षियों के लिए समर प्रोटोकॉल भी लागू कर दिया है. आनंद किशोर ने बताया कि जैसे ठंड के मौसम में विशेष व्यवस्था की जाती है, उसी तरह गर्मी के मौसम में भी अलग प्रबंधन किया जाता है.

"बाघों के बाड़े में वाटर कूलर लगाए गए हैं, हाथियों को समय-समय पर पानी से नहलाया जा रहा है और अजगर सहित अन्य रेप्टाइल्स के लिए विशेष ठंडक की व्यवस्था की गई है. उनके बाड़े में एसी लगाया गया है."-आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव

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अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर (ETV Bharat)

डॉक्टरों की निगरानी में विशेष डाइट: गर्मी के मौसम को देखते हुए पशु चिकित्सकों की निगरानी में जानवरों को मौसम के अनुकूल भोजन दिया जा रहा है. उनकी सेहत, पानी की उपलब्धता और आराम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी पशु-पक्षी को गर्मी से परेशानी न हो. जू प्रशासन का कहना है कि सभी वन्यजीवों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है.

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सफेद बाघिन से ग्रीन इगुआना तक (ETV Bharat)

10 मई के बाद खुलेगा नया आकर्षण: पटना चिड़ियाघर में आए ये नए वन्यजीव 10 मई के बाद आम दर्शकों के लिए खोले जाएंगे. ऐसे में आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है. सफेद बाघिन, सफेद कृष्णमृग और पहली बार दिखने वाला ग्रीन इगुआना निश्चित रूप से बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहे हैं. इससे पटना चिड़ियाघर की पहचान और भी मजबूत होगी.

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