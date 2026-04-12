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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क : अब खुले में व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन स्कंधी के दीदार कर सकेंगे सैलानी

लंबे समय से दोनों शावकों का सैलानियों को इंतजार था. रविवार को दोनों शावकों को टाइगर सफारी में छोड़ने के बाद पर्यटकों में उत्साह है.

A white tiger cub roaming in Nahargarh Biological Park.
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घूमता सफेद टाइगर का शावक (Photo: Forest Department, Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से सैलानियों के लिए खुशखबरी आई है. सैलानी अब खुले जंगल में व्हाइट टाइगर देख सकेंगे. व्हाइट टाइगर शावक भीम और गोल्डन शावक स्कंधी को आज से टाइगर सफारी में छोड़ दिया गया. अब नाहरगढ़ पार्क में सैलानी खुले जंगल में दोनों बाघ शावकों का दीदार कर सकेंगे. दोनों शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.

डीएफओ विजयपाल सिंह ने बताया कि सफेद बाघ शावक भीम और गोल्डन शावक स्कंधी को पहली बार टाइगर सफारी में छोड़ा गया है. लंबे समय से दोनों शावकों को देखने के लिए सैलानियों को इंतजार था. रविवार को दोनों शावकों को टाइगर सफारी में छोड़ने के बाद पर्यटकों में उत्साह का माहौल है. दोनों शावकों की अठखेलियां और प्राकृतिक व्यवहार देखकर पर्यटक काफी उत्साहित हुए.

पढ़ें: नाहरगढ़ बना सिटी सफारी का नया हॉटस्पॉट, शेर-बाघों की बढ़ती संख्या से पर्यटकों में उत्साह

दोनों शावकों की निगरानी: एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों शावकों पूरी निगरानी और सुरक्षा के बीच टाइगर सफारी में छोड़ा गया. विशेषज्ञों की टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे है, ताकि शावक नए माहौल में सहज रूप से ढल सके. यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है. साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाला साबित होगा. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है. अब सफेद और गोल्डन बाघ शावकों के नजर आने से इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

दोनों शावक 10 मई को 2 वर्ष के हो जाएंगे. शावकों को खुले वातावरण में छोड़ना उनके प्राकृतिक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है. क्षेत्रीय वन अधिकारी शुभम शर्मा ने बताया कि व्हाइट और गोल्डन टाइगर शावक कम जगह देखने को मिलते हैं. आने वाले दिनों में नाहरगढ़ पार्क में पर्यटक संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा.

सैलानी बोले: नाहरगढ़ सफारी में नए शावकों का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों ने कहा- काफी समय से व्हाइट टाइगर देखने की इच्छा थी. जयपुर के जंगल में व्हाइट टाइगर देखकर अच्छा लगा. बच्चों समेत परिवार के साथ व्हाइट टाइगर देखने का अनुभव अनूठा था. जो दृश्य बाहर जाकर देखना पड़ता, उसे वन विभाग ने जयपुर में ही कर दिया. व्हाइट टाइगर देखने के लिए जयपुर, कोटा समेत अन्य जगहों से पर्यटक नाहरगढ़ लायन सफारी विजिट करने पहुंचे.

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