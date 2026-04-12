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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क : अब खुले में व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन स्कंधी के दीदार कर सकेंगे सैलानी

जयपुर: राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से सैलानियों के लिए खुशखबरी आई है. सैलानी अब खुले जंगल में व्हाइट टाइगर देख सकेंगे. व्हाइट टाइगर शावक भीम और गोल्डन शावक स्कंधी को आज से टाइगर सफारी में छोड़ दिया गया. अब नाहरगढ़ पार्क में सैलानी खुले जंगल में दोनों बाघ शावकों का दीदार कर सकेंगे. दोनों शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं.

डीएफओ विजयपाल सिंह ने बताया कि सफेद बाघ शावक भीम और गोल्डन शावक स्कंधी को पहली बार टाइगर सफारी में छोड़ा गया है. लंबे समय से दोनों शावकों को देखने के लिए सैलानियों को इंतजार था. रविवार को दोनों शावकों को टाइगर सफारी में छोड़ने के बाद पर्यटकों में उत्साह का माहौल है. दोनों शावकों की अठखेलियां और प्राकृतिक व्यवहार देखकर पर्यटक काफी उत्साहित हुए.

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दोनों शावकों की निगरानी: एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दोनों शावकों पूरी निगरानी और सुरक्षा के बीच टाइगर सफारी में छोड़ा गया. विशेषज्ञों की टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे है, ताकि शावक नए माहौल में सहज रूप से ढल सके. यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है. साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने वाला साबित होगा. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है. अब सफेद और गोल्डन बाघ शावकों के नजर आने से इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी.