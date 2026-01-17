ETV Bharat / state

भिवानी में सरसों पर सफेद रतवा का खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले- "30 फीसदी तक घट सकता है पैदावार"

भिवानी में सरसों की फसल पर सफेद रतवा का खतरा बढ़ा है. विशेषज्ञों के मुताबिक समय पर नियंत्रण न होने पर नुकसान संभव है.

mustard crop white rust disease
सरसों पर सफेद रतवा का खतरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
भिवानी: भिवानी जिले में इस रबी सीजन के दौरान करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सरसों की बिजाई की गई है. सरसों जिले की प्रमुख तिलहनी फसल है और किसानों की आमदनी का बड़ा स्रोत मानी जाती है. ऐसे में सरसों की फसल में सफेद रतवा (व्हाइट रेस्ट) बीमारी की दस्तक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर किए गए सर्वे में कई स्थानों पर इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं.

मौसम की अनुकूलता से बढ़ा बीमारी का खतरा: इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की जिला विस्तार विशेषज्ञ (कीट विज्ञान) डॉ. मीनू परमार ने बताया कि, "वर्तमान मौसम सरसों में बीमारियों के फैलाव के लिए अनुकूल है. इन दिनों तापमान अपेक्षाकृत कम है और वातावरण में नमी अधिक बनी हुई है. ऐसी परिस्थितियों में सफेद रतवा जैसी फफूंद जनित बीमारी तेजी से फैल सकती है. जिले के कई गांवों में सरसों की फसल में इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हैं.

भिवानी में सरसों पर सफेद रतवा का खतरा (ETV Bharat)

पत्तों पर दिखते हैं शुरुआती लक्षण: डॉ. मीनू परमार के अनुसार सफेद रतवा के शुरुआती लक्षण सबसे पहले सरसों के निचले पत्तों पर दिखाई देते हैं. जब किसान पत्ते को पलटकर देखते हैं तो नीचे की सतह पर सफेद रंग का प्लास्टर जैसा चढ़ा नजर आता है. यही इस बीमारी की पहचान है. यदि इस अवस्था में नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बीमारी धीरे-धीरे ऊपर की पत्तियों, फूलों और फलियों तक पहुंच जाती है.

समय पर नियंत्रण से बच सकती है पैदावार: विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि जैसे ही सफेद रतवा के लक्षण दिखाई दें, तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाएं. इसके लिए मैंकोजैब दवा की 600 से 800 ग्राम मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए. शुरुआती अवस्था में छिड़काव करने से बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है और पैदावार पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ता.

25-30 प्रतिशत तक नुकसान की आशंका: डॉ. मीनू परमार ने चेतावनी दी कि यदि सफेद रतवा पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फूलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फूल मुड़ने लगते हैं. बाद में इसका असर फलियों पर पड़ता है और दाने नहीं बनते. ऐसी स्थिति में किसानों को 25 से 30 प्रतिशत तक पैदावार का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

निरंतर निगरानी ही सबसे बड़ा बचाव: कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों की नियमित निगरानी करें. यदि किसी भी प्रकार के रोग या कीट के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत कृषि अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर उचित सलाह लें. फरवरी में तापमान बढ़ने के साथ इस बीमारी का प्रकोप कम हो सकता है, लेकिन तब तक सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.

संपादक की पसंद

