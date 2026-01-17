ETV Bharat / state

भिवानी में सरसों पर सफेद रतवा का खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले- "30 फीसदी तक घट सकता है पैदावार"

सरसों पर सफेद रतवा का खतरा ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी जिले में इस रबी सीजन के दौरान करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सरसों की बिजाई की गई है. सरसों जिले की प्रमुख तिलहनी फसल है और किसानों की आमदनी का बड़ा स्रोत मानी जाती है. ऐसे में सरसों की फसल में सफेद रतवा (व्हाइट रेस्ट) बीमारी की दस्तक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की टीम द्वारा गांव-गांव जाकर किए गए सर्वे में कई स्थानों पर इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं. मौसम की अनुकूलता से बढ़ा बीमारी का खतरा: इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की जिला विस्तार विशेषज्ञ (कीट विज्ञान) डॉ. मीनू परमार ने बताया कि, "वर्तमान मौसम सरसों में बीमारियों के फैलाव के लिए अनुकूल है. इन दिनों तापमान अपेक्षाकृत कम है और वातावरण में नमी अधिक बनी हुई है. ऐसी परिस्थितियों में सफेद रतवा जैसी फफूंद जनित बीमारी तेजी से फैल सकती है. जिले के कई गांवों में सरसों की फसल में इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हैं. भिवानी में सरसों पर सफेद रतवा का खतरा (ETV Bharat) पत्तों पर दिखते हैं शुरुआती लक्षण: डॉ. मीनू परमार के अनुसार सफेद रतवा के शुरुआती लक्षण सबसे पहले सरसों के निचले पत्तों पर दिखाई देते हैं. जब किसान पत्ते को पलटकर देखते हैं तो नीचे की सतह पर सफेद रंग का प्लास्टर जैसा चढ़ा नजर आता है. यही इस बीमारी की पहचान है. यदि इस अवस्था में नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बीमारी धीरे-धीरे ऊपर की पत्तियों, फूलों और फलियों तक पहुंच जाती है.