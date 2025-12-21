कोहरे ने बढ़ाई सरसों की मुसीबत: सफेद रोली और चेपा कीट का बढ़ा खतरा, विभाग ने जारी की एडवाइजरी
सफेद रोली रोग में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद उभरे हुए धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो पौधे को कमजोर कर देते हैं.
Published : December 21, 2025 at 6:33 AM IST
भरतपुर: संभाग में इस समय खेतों में पीले फूलों की चादर ओढ़े सरसों की फसल लहलहा रही है, लेकिन लगातार पड़ रहे कोहरे, कम तापमान और नमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम की यही नमी और ठंड अब सरसों की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोहरे की स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो सरसों की फसल में रोग और कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है. इसे देखते हुए विभाग ने किसानों को खेतों में सतत निगरानी रखने और फसलों को रोग से बचाने की जरूरी सलाह दी है.
कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि इस वर्ष भरतपुर संभाग में लगभग सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई की गई है. वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में सरसों फूल की अवस्था में है, जो फसल का अत्यंत संवेदनशील समय माना जाता है. इसी अवस्था में यदि मौसम प्रतिकूल हो जाए, तो उपज पर सीधा असर पड़ता है.
सफेद रोली रोग का सबसे अधिक खतरा: सिंह ने बताया कि लगातार कोहरे के कारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और वातावरण में नमी पर्याप्त है. यही स्थिति सरसों में सफेद रोली रोग के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. यह फफूंदजनित रोग मुख्य रूप से पौधों की निचली पत्तियों को प्रभावित करता है. रोग के लक्षण के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद उभरे हुए धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो धीरे-धीरे पूरी पत्ती और पौधे को कमजोर कर देते हैं. उन्होंने बताया कि यदि समय रहते इस रोग पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह तेजी से फैल सकता है और दाने भरने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. इससे सरसों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है.
रोग नियंत्रण के लिए तत्काल उपाय जरूरी: अतिरिक्त निदेशक ने किसानों को सलाह दी है कि सफेद रोली से प्रभावित पत्तियों को तुरंत तोड़कर खेत से हटा दें. इन पत्तियों को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जा सकता है. इसके साथ ही रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब दवा का छिड़काव प्रभावी बताया गया है. इसके लिए एक लीटर पानी में दो ग्राम मैन्कोजेब मिलाकर छिड़काव करने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
चेपा कीट भी बन सकता है बड़ी समस्या: उन्होंने बताया कि कोहरे और बादलों के कारण केवल रोग ही नहीं, बल्कि चेपा कीट (एफिड) का खतरा भी बढ़ गया है. यदि मौसम में लगातार बादल व कोहरा छाए रहते हैं और धूप नहीं निकलती, तो चेपा कीट तेजी से फैलता है. यह कीट पौधों की कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर फसल को कमजोर कर देता है, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है. चेपा कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान, मिथाइल पैराथियान या फॉस्फेमिडॉन जैसी कीटनाशक दवाओं के प्रयोग की सलाह दी गई है. हालांकि, विभाग ने किसानों को आगाह किया है कि फूल की अवस्था में भुरकाव नहीं करें, बल्कि दवाओं का छिड़काव करना अधिक सुरक्षित और प्रभावी होता है.
पाले से बचाव: देशराज सिंह ने बताया कि सर्द मौसम को देखते हुए किसानों को पाले से बचाव की भी सलाह दी गई है. यदि पाले की संभावना हो, तो खेत में हल्की सिंचाई करना लाभकारी होता है. इसके अलावा फसल को ठंड से बचाने के लिए गंधक के अम्ल का छिड़काव किया जा सकता है. इसके लिए एक लीटर पानी में एक मिलीलीटर गंधक का अम्ल मिलाने की सिफारिश की गई है. वहीं, थायोयूरिया के छिड़काव से भी फसल की ठंड सहन करने की क्षमता बढ़ती है. इसके लिए एक लीटर पानी में दो मिलीलीटर थायोयूरिया का घोल उपयोगी बताया गया है.
फसल बीमा योजना से मिलेगी राहत: देशराज सिंह ने बताया कि यदि इसके बावजूद फसल को रोग, कीट या अन्य कारणों से नुकसान होता है, तो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राहत मिल सकती है. योजना में पिछले तीन से पांच वर्षों की औसत पैदावार को आधार माना जाता है. यदि मौजूदा वर्ष की पैदावार उस औसत से कम रहती है, तो फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों के आधार पर किसान को मुआवजा दिया जाएगा. रोग और कीट से हुआ नुकसान भी इस योजना में शामिल है.
फैक्ट फाइल
- एक सप्ताह से ज्यादा कोहरा सरसों की पैदावार में सीधे 10–20% तक गिरावट ला सकता है.
- सरसों के फूल गिरना शुरू हों, तो रोग आने के संकेत हैं.
- 10 डिग्री से नीचे तापमान और नमी का मतलब फसल में सफेद रोली रोग का खतरा.
- सफेद रोली पहले निचली पत्तियों पर आता है, लेकिन देरी हुई तो पूरी फसल पकड़ लेता है.
- चेपा रोग सिर्फ 7–10 दिन में पूरे खेत में फैल सकता है.
- धूप नहीं निकलती तो चेपा का प्रकोप दोगुनी गति से बढ़ता है.
- पाले से पहले की गई हल्की सिंचाई खेत को प्राकृतिक हीटर की तरह सुरक्षित रखती है.
- थायोयूरिया फसल की कोशिकाओं को मजबूत कर ठंड का प्रकोप झेलने लायक बनाता है.