कोहरे ने बढ़ाई सरसों की मुसीबत: सफेद रोली और चेपा कीट का बढ़ा खतरा, विभाग ने जारी की एडवाइजरी

भरतपुर: संभाग में इस समय खेतों में पीले फूलों की चादर ओढ़े सरसों की फसल लहलहा रही है, लेकिन लगातार पड़ रहे कोहरे, कम तापमान और नमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. मौसम की यही नमी और ठंड अब सरसों की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोहरे की स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो सरसों की फसल में रोग और कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है. इसे देखते हुए विभाग ने किसानों को खेतों में सतत निगरानी रखने और फसलों को रोग से बचाने की जरूरी सलाह दी है.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि इस वर्ष भरतपुर संभाग में लगभग सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई की गई है. वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में सरसों फूल की अवस्था में है, जो फसल का अत्यंत संवेदनशील समय माना जाता है. इसी अवस्था में यदि मौसम प्रतिकूल हो जाए, तो उपज पर सीधा असर पड़ता है.

सफेद रोली रोग का सबसे अधिक खतरा: सिंह ने बताया कि लगातार कोहरे के कारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और वातावरण में नमी पर्याप्त है. यही स्थिति सरसों में सफेद रोली रोग के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. यह फफूंदजनित रोग मुख्य रूप से पौधों की निचली पत्तियों को प्रभावित करता है. रोग के लक्षण के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद उभरे हुए धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो धीरे-धीरे पूरी पत्ती और पौधे को कमजोर कर देते हैं. उन्होंने बताया कि यदि समय रहते इस रोग पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह तेजी से फैल सकता है और दाने भरने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. इससे सरसों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है.

रोग नियंत्रण के लिए तत्काल उपाय जरूरी: अतिरिक्त निदेशक ने किसानों को सलाह दी है कि सफेद रोली से प्रभावित पत्तियों को तुरंत तोड़कर खेत से हटा दें. इन पत्तियों को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जा सकता है. इसके साथ ही रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब दवा का छिड़काव प्रभावी बताया गया है. इसके लिए एक लीटर पानी में दो ग्राम मैन्कोजेब मिलाकर छिड़काव करने से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है.