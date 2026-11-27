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राजस्थान में श्वेत क्रांति की नई उड़ान, सेक्स सॉर्टेड सीमन से मादा पशुओं की जन्म दर 73 फीसदी के पार

राजस्थान में मादा पशुओं की जन्म दर बढ़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आमदनी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के विस्तार पर जोर दे रही है. इस तकनीक के जरिए गाय और भैंस में मादा संतानों के जन्म की दर 73 फीसदी तक पहुंच गई है. योजना के शुरुआती परिणामों से उत्साहित पशुपालन विभाग ने अब इसके विस्तार की तैयारी तेज कर दी है. इस साल में सरकार 7 लाख 6 हजार डोज खरीदने जा रही है. इसके लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) को 16.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. सरकार का लक्ष्य उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाकर राजस्थान को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है.