राजस्थान में श्वेत क्रांति की नई उड़ान, सेक्स सॉर्टेड सीमन से मादा पशुओं की जन्म दर 73 फीसदी के पार
झुंझुनू 83 फीसदी मादा पशु जन्म दर के साथ प्रदेश में अव्वल. 2026-27 में 7.06 लाख डोज खरीदेगी सरकार. 16.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित.
Published : November 27, 2026 at 5:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आमदनी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के विस्तार पर जोर दे रही है. इस तकनीक के जरिए गाय और भैंस में मादा संतानों के जन्म की दर 73 फीसदी तक पहुंच गई है. योजना के शुरुआती परिणामों से उत्साहित पशुपालन विभाग ने अब इसके विस्तार की तैयारी तेज कर दी है. इस साल में सरकार 7 लाख 6 हजार डोज खरीदने जा रही है. इसके लिए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) को 16.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. सरकार का लक्ष्य उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाकर राजस्थान को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है.
दो लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान: पशुपालन विभाग ने साल 2024-25 में सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना शुरू की थी. शुरुआती चरण में प्रदेश के करीब दो लाख पशुओं में इस तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान कराया गया. इसके बाद 34 जिलों से हासिल शुरुआती सर्वे रिपोर्ट में उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं. विभाग के अनुसार 11,514 पशुओं की ब्यांत के आंकड़ों में गायों में 72 फीसदी बछड़ियों और 28 फीसदी बछड़ों का जन्म दर्ज किया गया. भैंसों में 73 फीसदी पाड़ियों के जन्म की पुष्टि हुई है. ये आंकड़े बताते हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के इस्तेमाल से मादा संतानों के जन्म की संभावना बढ़ाने में मदद मिल रही है. इससे पशुपालक भविष्य में अपने दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने की बेहतर योजना बना सकेंगे.
आधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक से उन्नत पशुधन उत्पादन की ओर एक प्रभावी कदम। पशुपालकों की आय और नस्ल सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास। 🐮✨ #AnimalHusbandryDepartmentRajasthan https://t.co/QoexOMATlY— Department of Animal Husbandry Rajasthan (@rajanimalhus) November 25, 2026
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मादा जन्म दर में झुंझुनू प्रदेश में अव्वल: जिलेवार सर्वे परिणामों में झुंझुनू ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 83 फीसदी मादा जन्म दर के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. बीकानेर 81 फीसदी के साथ दूसरे और धौलपुर 80 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर है. दौसा और झालावाड़ में मादा जन्म दर 79-79 फीसदी दर्ज की गई है. बाड़मेर और जयपुर में यह दर 78-78 फीसदी रही है. इन आंकड़ों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. हालांकि, ये शुरुआती सर्वे के आंकड़े हैं और अंतिम परिणामों के लिए विभागीय आकलन का इंतजार करना होगा.
75 फीसदी अनुदान पर मिल रही सीमन की डोज: राज्य सरकार पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमन की डोज पर 75 फीसदी अनुदान उपलब्ध करा रही है. बाजार में करीब 280 रुपए कीमत वाली एक डोज पशुपालकों को केवल 70 रुपए में दी जा रही है. इससे आधुनिक प्रजनन तकनीक छोटे और सीमांत पशुपालकों की पहुंच में भी आ रही है. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशों के बाद विभाग ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई है. विभागीय जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश में 6 लाख 64 हजार पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है. 10 नवंबर 2026 तक वितरित की गई 6 लाख 8 हजार 949 डोज की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है, ताकि योजना की प्रगति और उसके नतीजों का आकलन किया जा सके. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी सरकार ने 16.73 करोड़ रुपए के सीमन की खरीद की थी.
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देशी और विदेशी उन्नत नस्लों को बढ़ावा: सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना का मकसद मादा पशुओं की संख्या बढ़ाने के साथ प्रदेश में पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है. इसके तहत पशुपालकों को विदेशी उन्नत नस्लों होल्स्टीन-फ्रीजियन (HF) और जर्सी के प्योर एवं क्रॉस सीमन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा देशी नस्लों में साहीवाल और थारपारकर के उन्नत सीमन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे बेहतर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी. सरकार की मंशा है कि आधुनिक प्रजनन तकनीक और बेहतर नस्लों के माध्यम से प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए.
अब बकरी पालन में भी कृत्रिम गर्भाधान की पहल: गाय और भैंस में सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के सकारात्मक नतीजे मिलने के बाद अब पशुपालन विभाग ने बकरी पालन में नस्ल सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. इसके लिए प्रदेश के 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था शुरू की गई है. विभाग ने मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो-अनुसंधान संस्थान से 5 हजार डोज खरीदी हैं. इनका इस्तेमाल राजस्थान की प्रमुख सिरोही और जखराना नस्ल की बकरियों में किया जाएगा. पशुपालकों को एक डोज महज 50 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है. इस पहल से बकरी पालन में नस्ल सुधार को बढ़ावा देने और ग्रामीण पशुपालकों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर विकसित करने की उम्मीद है.
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नागौर को सबसे ज्यादा 900 डोज, जयपुर को 700 का आवंटन: बकरी पालन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत खरीदी 5 हजार डोज का 15 जिलों में वितरण किया गया. इसमें नागौर जिले को सर्वाधिक 900 डोज आवंटित की हैं. जयपुर को 700 और जोधपुर को 570 डोज मिली हैं. करौली को 410 डोज दी गई हैं. अजमेर, सीकर और चित्तौड़गढ़ को 350-350 डोज आवंटित की. भीलवाड़ा को 300 और भरतपुर को 245 डोज मिली हैं. झालावाड़ और उदयपुर को 200-200 डोज दी गई हैं. जालोर को 125 और डूंगरपुर, चूरू और सिरोही को 100-100 डोज आवंटित हुई हैं. विभाग इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर भविष्य में अन्य जिलों में भी बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर सकता है.
80 फीसदी से अधिक मादा जन्म दर हासिल करने का लक्ष्य: पशुपालन, गोपालन, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. योजना के शुरुआती सर्वे में 71 से 73 फीसदी तक मादा पशुओं का जन्म होना बड़ी सफलता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी आंकड़े सामने आने के बाद मादा पशुओं की जन्म दर 80 फीसदी से अधिक हो सकती है. सरकार का उद्देश्य उन्नत नस्ल सुधार के जरिए प्रदेश में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना और राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य बनाना है. कुल मिलाकर, सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक राजस्थान में पशुपालन को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रही है. गाय और भैंस के साथ अब बकरियों में भी कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत से नस्ल सुधार का दायरा बढ़ रहा है.
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