अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला 2025 : घुंघरू बांध नाचे घोड़े, ढोल की थाप पर लगाए ठुमके

पुष्कर मेले में अश्च डांस प्रतियोगिता में 15 घोड़े-घोड़ियां शामिल हुए. इस बार सभी प्रतिभागी अश्च सफेद थे.

horse danced on the bed
अश्व ने किया पलंग पर डांस (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
पुष्कर: अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेले 2025 में शनिवार को घोड़ों के नाच ने देशी-विदेशी पर्यटकों का जमकर मनोरंजन किया. मेला ग्राउंड पर ढोल की थाप पर घोड़ा और घोड़ियों ने ठुमके लगाए तो देर तक तालियों बजती रही. राजस्थान और गुजरात के घोड़ों ने उस्ताद ( ट्रेनर ) के साथ भाग लिया. पर्यटन विभाग की अश्व डांस प्रतियोगिता देखने बड़ी संख्या में देशी-विदेशी सैलानी और स्थानीय लोग आए. इस बार सभी घोड़े-घोड़ी सफेद थे. घोड़े-घोड़ियों की डांस प्रतियोगिता में कांटे का मुकाबला रहा.

पर्यटन विभाग के अधिकारी प्रद्युमन ने बताया कि अश्व डांस प्रतियोगिता की निर्णायक कमेटी ने विजेता का निर्णय सुरक्षित रख लिया. असल में ऊंट डांस और शृंगार प्रतियोगिता के निर्णय के बाद विवाद से माहौल बिगड़ने लगा था. ऐसे में विवाद से बचने के लिए प्रतियोगिता का निर्णय शाम सात बजे सुनाना तय किया.

पुष्कर पशु मेले में घोड़ों का डांस (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:पुष्कर पशु मेला 2025: विदेशी सैलानियों के साथ खेला सतोलिया और एक टांग पर दौड़े स्थानीय युवा...

Horse greeting the audience
दर्शकों का अभिवादन करता घोड़ा (ETV Bharat Ajmer)

ऐसे बदली मुद्रा: संगीत नहीं बल्कि ढोल पर घोड़े और घोड़ियां ने नृत्य किया. ढोल की बदलती थाप पर मुद्राएं भी बदली. कभी आगे के पैर तो कभी पीछे के पांवों पर नाचे अश्व. कभी खुरों के बल तो कभी आगे के दोनों पैर उठा चले. खाट पर संतुलन के साथ घोड़े-घोड़ियों का नृत्य ने खूब दाद पाई. सबसे बेहतर प्रस्तुति में घोड़े घोड़ियों ने नृत्य के दौरान गर्दन से लेकर पीछे तक की अपनी लचक दिखाई तो दर्शक रोमांचित हो उठे.

horse danced on the bed
घोड़े के नृत्य का दर्शकों ने लिया आनंद. (ETV Bharat Ajmer)

देरी से शुरुआत: बड़ी संख्या में पर्यटक मेला ग्राउंड आ गए, लेकिन घोड़े-घोड़ियों के ट्रेनर नहीं आए. आखिर पर्यटन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने उनसे बात की, तब प्रतियोगिता में उतरने को तैयार हुए. सजे धजे 15 घोड़े-घोड़ियों ने शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया. नेवर और घुंघरू बांधे घोड़े-घोड़ियों ने उस्ताद के लगाम के इशारे पर शानदार नाच दिखाया. पर्यटक अपने मोबाइल कैमरों में इसे कैद करते देखे गए.

घोड़े घोड़ियों का शानदार डांस
श्री पुष्कर पशु मेले 2025
