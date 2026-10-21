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दिल्ली: यमुना नदी में फिर दिखा सफेद झाग, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

दिल्ली के कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास यमुना नदी की सतह पर एक बार फिर सफेद जहरीला झाग दिखाई दी है.

यमुना नदी में सफेद झाग
यमुना नदी में सफेद झाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2026 at 4:24 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में बुधवार को बड़े पैमाने पर पानी के ऊपर सफ़ेद झाग तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे एक बार फिर दिल्ली सरकार पर यमुना की होने वाली सफाई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है. जब भी यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तब सफेद झाग उत्पन्न होता है और यह जाग अभी कालिंदी कुंज यमुना नदी के पानी पर तैरता हुआ देखा जा सकता है, जिससे साफ पता चलता है कि अभी यमुना का पानी कितना जहरीला है.

छठ महापर्व नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली के यमुना पर राजनीति देखने को मिलेगा. आज इसी के तहत आम आदमी पार्टी से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे और उन्होंने पानी के ऊपर सफेद झाग को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर बरसे.

अध्यक्ष सौरभ, AAP नेता (ETV Bharat)

कालिंदी कुंज यमुना नदी के पानी पर फिर एक बार दिखा सफेद झाग: आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने आज यमुना घाट पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह कालिंदी कुंज में यमुना के झाग को खत्म करने (डिफोमिंग) के लिए निकाला गया टेंडर है. इस टेंडर की फाइनेंशियल बिड अभी तक नहीं खोली गई है. फिर भी, DJB ने पहले ही ठेकेदार (आइकॉन इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी) को तय कर लिया है, क्योंकि वह अपने टेंट और उपकरणों के साथ पहले से ही साइट पर मौजूद है.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर उठा भ्रष्टाचार के सवाल: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे पहले हमने PWD के सड़क निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, और अब यह DJB में हो रहा भ्रष्टाचार है. ये दोनों विभाग दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के अधीन आते हैं. क्या मंत्री किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करेंगे. ठेकेदार "आइकॉन इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी" को पहले से ही पता है कि DJB द्वारा "टेंडर" खोले जाने से पहले ही उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा।क्या मंत्री प्रवेश साहिब सिंह अपने विभाग में हो रहे इस बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के बारे में स्पष्टीकरण देंगे?क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पर कोई कार्रवाई करेंगी? अगर यमुना पिछले साल ही साफ हो गई थी, तो फिर BJP सरकार को यमुना के झाग को हटाने (defoaming) की जरूरत क्यों पड़ रही है.

बता दें कि दिल्ली के कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास यमुना नदी की सतह पर एक बार फिर से सफेद जहरीला झाग (Toxic Foam) की मोटी परत तैरती हुई दिखाई दी है. यह झाग अनुपचारित सीवेज (untreated sewage), डिटर्जेंट और औद्योगिक कचरे (industrial waste) में मौजूद फॉस्फेट और अमोनिया की उच्च मात्रा के कारण बन रहा है. छठ पूजा और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) और सिंचाई विभाग द्वारा झाग को हटाने के लिए एंटी-फोमिंग केमिकल्स का छिड़काव और नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन स्थिति में खास सुधार नहीं देखा गया है.

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