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दिल्ली: यमुना नदी में फिर दिखा सफेद झाग, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

यमुना नदी में सफेद झाग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में बुधवार को बड़े पैमाने पर पानी के ऊपर सफ़ेद झाग तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे एक बार फिर दिल्ली सरकार पर यमुना की होने वाली सफाई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है. जब भी यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तब सफेद झाग उत्पन्न होता है और यह जाग अभी कालिंदी कुंज यमुना नदी के पानी पर तैरता हुआ देखा जा सकता है, जिससे साफ पता चलता है कि अभी यमुना का पानी कितना जहरीला है.

छठ महापर्व नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली के यमुना पर राजनीति देखने को मिलेगा. आज इसी के तहत आम आदमी पार्टी से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे और उन्होंने पानी के ऊपर सफेद झाग को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर बरसे.