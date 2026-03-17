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दिल्ली: यमुना के पानी का सफेद झाग हुआ गुलाबी, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता

दिल्ली के लिए जीवनदायनी यमुना की स्थिति में नहीं हो रहा कोई सुधार, इन दिनों यमुना के जल में दिख रहा है गुलाबी झाग.

कालिंदी कुंज में यमुना के पानी का सफेद झाग हुआ गुलाबी
कालिंदी कुंज में यमुना के पानी का सफेद झाग हुआ गुलाबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 10:44 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली यमुना की दशा में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा. कालिंदी कुंज में यमुना में अब भी झाग ही झाग दिख रहा है. लेकिन अब झाग का रंग सफेद से गुलाबी हो गया है जो यमुना के जल का प्रयोग करने वालों के लिए खतरे की घंटी है. पर्यावरणविदों का कहना है कि यह टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसमें डाई केमिकल की मात्रा बढ़ने से सफेद झाग गुलाबी रंग में तब्दील हो गया है.

यमुना के पानी में फिर दिख रहा घना झाग

पिछले कुछ दिनों से यमुना में पानी की सतह पर ऐसा ही झाग दिख रहा है, जो गुलाबी रंग का है. और यह झाग मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा. पर्यावरणविद् और अर्थ-वॉरियर पंकज सिंह के अनुसार

पिछले कुछ दिनों से यमुना में कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर और आसपास दूर- दूर तक पानी के सतह पर गुलाबी झाग तैरता हुआ दिख रहा है. पानी में झाग तब उत्पन्न होता है जब पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तब ये पानी में सफेद झाग बनाने लगता है.

पानी का सफेद झाग हुआ गुलाबी, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता (ETV Bharat)

पानी के सतह पर गुलाबी रंग का झाग दिखाई दे रहा

अब कालिंदी कुंज यमुना नदी में सफेद झाग की जगह पानी के सतह पर गुलाबी रंग का झाग दिखाई दे रहा. फूल-पत्तियों के सड़ने के बाद भी पानी में जो झाग बनता है वह भी सफेद ही होता है. गुलाबी झाग का मतलब यह है कि पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट की मात्रा अधिक है. इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी कपड़ों को कलर करने के लिए जो डाई इस्तेमाल होती है,उसका केमिकल अधिक होने से ऐसा झाग बनता है.

यमुना में डिटर्जेंट फास्फेट,औद्योगिक रसायन का मिश्रण मौजूद

पर्यावरणविद् पंकज सिंह ने बताया कि पानी में अमोनिया की मात्रा तब बढ़ती है जब डिटर्जेंट फास्फेट और औद्योगिक रसायन का मिश्रण मौजूद होता है. इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. जो जलीय जीवों के लिए बेहद खतरनाक होता है तो वही किसी भी मनुष्य के लिए यह पानी उनके त्वचा को खराब कर सकता है इसलिए दिल्ली सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यमुना में बहने वाले औद्योगिक रसायनों को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडशन की भी जरूरत है.

पानी के सतह पर गुलाबी रंग का झाग दिखाई दे रहा
पानी के सतह पर गुलाबी रंग का झाग दिखाई दे रहा (ETV Bharat)

झाग को साफ करने के लिए 46,150 किलो केमिकल लगाया गया
अभी भी यमुना में अनट्रीटेड पानी बहाया जा रहा है जिसकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही और पानी गंदा और बदबूदार है. जल बोर्ड अफसरों के अनुसार पिछले साल छठ पूजा से पहले और दिसंबर के मध्य तक जल बोर्ड ने झाग हटाने के लिए करीब 46 टन केमिकल का छिड़काव किया गया था, जिसकी खरीद पर कुल 79.62 लाख रुपये खर्च हुए थे.केमिकल का छिड़काव 15 अक्टूबर से शुरू किया गया और 16 दिसंबर तक लगातार छिड़काव किया गया. नवंबर में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई.कुल मिलाकर दो महीने तक यमुना में झाग खत्म करने के लिए जल बोर्ड द्वारा 46,150 किलो केमिकल का इस्तेमाल किया गया था.

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यमुना का सफेद झाग हुआ गुलाबी
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