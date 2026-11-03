छठ से पहले दिल्ली सरकार का एक्शन मोड! जल बोर्ड ने कराया केमिकल का छिड़काव

छठ से पहले दिल्ली सरकार का एक्शन मोड! जल बोर्ड ने कराया केमिकल का छिड़काव
कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर पिछले दिनों पानी की सतह पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा सफेद झाग अब नहीं है.
Published : November 3, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: महापर्व छठ से पहले यमुना नदी में सफेद झाग की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने काम तेज कर दिया है. कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर पिछले दिनों पानी की सतह पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा सफेद झाग अब नजर नहीं आ रहा है. दिल्ली जल बोर्ड की ओर से नाव के माध्यम से पानी में डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव कराया जा रहा है. इसके साथ ही जल बोर्ड की टीम लगातार पानी के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर रही है.
छठ पर्व के मद्देनजर यमुना को झाग मुक्त रखने के लिए घाट पर अस्थायी टेंट और जांच से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है.
राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच यमुना की सफाई और पानी की गुणवत्ता एक बार फिर चर्चा में है. कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर कुछ दिन पहले पानी की सतह पर बड़े पैमाने पर सफेद झाग दिखाई दे रहा था. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी यमुना की बदहाली की तस्वीरें सामने रखी थीं. इसके बाद दिल्ली सरकार और जल बोर्ड की ओर से झाग खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं. अब नदी की सतह पर पहले की तरह सफेद झाग दिखाई नहीं दे रहा है.
दिल्ली जल बोर्ड करवा रहा डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव
यमुना में बनने वाले झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव कराया जा रहा है. इसके लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कालिंदी कुंज घाट पर जल बोर्ड की टीम ने अस्थायी टेंट लगाया है, जहां कर्मचारी पानी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं. इसके लिए जरूरी उपकरण और पैरामीटर भी लगाए गए हैं. जल बोर्ड की टीम लगातार पानी के नमूने एकत्र कर रही है, ताकि पानी की स्थिति पर नजर रखी जा सके.
2022 से लगातार हो रहा डिफोमिंग का काम
दिल्ली जल बोर्ड में केमिस्ट के पद पर कार्यरत संदीप वर्मा ने बताया कि छठ महापर्व से पहले यमुना में डीफोमिंग का काम वर्ष 2022 से लगातार किया जा रहा है. वर्ष 2025 में यह काम आईकॉन कंपनी के माध्यम से कराया गया था, जबकि इस बार कालिंदी कुंज घाट पर लगाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली जल बोर्ड का अपना है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष डीफोमिंग से संबंधित करीब 80 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था. टेंडर 19 तारीख को खोला गया, जिसमें आईकॉन इंस्ट्रूमेंट और एल्यूज टेक्नोलॉजी नाम की दो कंपनियां तकनीकी रूप से योग्य पाई गईं. दोनों कंपनियों को साइट पर पहुंचकर अपनी तैयारियों और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए पत्र दिया गया है. इसके बाद दोनों कंपनियों ने कालिंदी कुंज घाट पर अलग-अलग टेंट लगाकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. एक टेंट से दूसरे टेंट की दूरी करीब 500 मीटर है.
छठ के लिए राजधानी में 1400 घाट तैयार कराए जा रहे
संदीप वर्मा के मुताबिक, दोनों कंपनियां यह प्रदर्शित करेंगी कि आने वाले समय में यमुना की सतह पर बनने वाले झाग को किस तरह प्रभावी तरीके से खत्म किया जा सकता है. इसके लिए जल बोर्ड का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से इस बार महापर्व छठ के लिए राजधानी में करीब 1400 घाट तैयार कराए जा रहे हैं. यमुना किनारे भी श्रद्धालुओं को छठ मनाने की अनुमति दी गई है. ऐसे में घाटों की सफाई के साथ नदी के पानी की स्थिति पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. सरकार का दावा है कि छठ महापर्व के दौरान यमुना की सतह पर सफेद झाग दिखाई न दे, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है. हालांकि, झाग का दिखाई नहीं देना और पानी का स्नान के लिए सुरक्षित होना अलग-अलग बातें हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच के नतीजे भी अहम होंगे.
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