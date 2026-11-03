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छठ से पहले दिल्ली सरकार का एक्शन मोड! जल बोर्ड ने कराया केमिकल का छिड़काव

कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट ( ETV bharat )

नई दिल्ली: महापर्व छठ से पहले यमुना नदी में सफेद झाग की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने काम तेज कर दिया है. कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर पिछले दिनों पानी की सतह पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा सफेद झाग अब नजर नहीं आ रहा है. दिल्ली जल बोर्ड की ओर से नाव के माध्यम से पानी में डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव कराया जा रहा है. इसके साथ ही जल बोर्ड की टीम लगातार पानी के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर रही है.

छठ पर्व के मद्देनजर यमुना को झाग मुक्त रखने के लिए घाट पर अस्थायी टेंट और जांच से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है.