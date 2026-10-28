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आरयूएचएस में ‘व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी’: सीएस श्रीनिवास बोले-सफेद कोट आशा और समर्पण का प्रतीक

मेडिकल के नवप्रवेशित स्टूडेंट्स को शपथ दिलाते सीएस एवं सचिव ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में बुधवार को एमबीबीएस बैच 2026 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ‘व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी’ हुई. इसमें मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ मौजूद रहीं. मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि सभी व्यवसायों में चिकित्सा का पेशा सबसे अनूठा और सर्वोच्च है, जो उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, सेवा के प्रति असीम जुनून और समर्पण की मांग करता है. उन्होंने कहा कि सफेद कोट केवल परिधान नहीं है बल्कि अस्पताल आने वाले हजारों मरीजों को इस कोट में जीवन बचाने की अंतिम उम्मीद, विशेषज्ञता और पीड़ा से मुक्ति दिखाई देती है. आज का युग एआई, स्मार्ट क्लासरूम और पूर्णतः डिजिटल सरकारी अस्पतालों का है, लेकिन तकनीक का उपयोग अस्पताल में मरीज की यात्रा को सुगम बनाने के लिए होना चाहिए.