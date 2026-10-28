आरयूएचएस में ‘व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी’: सीएस श्रीनिवास बोले-सफेद कोट आशा और समर्पण का प्रतीक
मुख्य सचिव की स्टूडेंट्स को तनावमुक्त रहने को प्रतिदिन योग, माइंडफुलनेस, जिम व खेलकूद को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सीख.
Published : October 28, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में बुधवार को एमबीबीएस बैच 2026 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ‘व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी’ हुई. इसमें मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ मौजूद रहीं. मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि सभी व्यवसायों में चिकित्सा का पेशा सबसे अनूठा और सर्वोच्च है, जो उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, सेवा के प्रति असीम जुनून और समर्पण की मांग करता है. उन्होंने कहा कि सफेद कोट केवल परिधान नहीं है बल्कि अस्पताल आने वाले हजारों मरीजों को इस कोट में जीवन बचाने की अंतिम उम्मीद, विशेषज्ञता और पीड़ा से मुक्ति दिखाई देती है. आज का युग एआई, स्मार्ट क्लासरूम और पूर्णतः डिजिटल सरकारी अस्पतालों का है, लेकिन तकनीक का उपयोग अस्पताल में मरीज की यात्रा को सुगम बनाने के लिए होना चाहिए.
सफलता का शॉर्टकट नहीं: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विद्यार्थियों से संवाद किया. उन्होंने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. उत्कृष्टता की निरंतर खोज और प्रतिदिन 15 से 20 घंटे की कड़ी मेहनत ही एक चिकित्सक को महान बनाती है. तनावमुक्त रहने को विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग, माइंडफुलनेस, जिम व खेलकूद को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. साथ ही लेखन व ललित कला जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने की सलाह भी दी.
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मल्टीपल चॉइस की गुंजाइश नहीं: चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी एवं कहा, नीट (यूजी) जैसी कठिन परीक्षा वर्षों की मेहनत और धैर्य से उत्तीर्ण कर विद्यार्थी प्रदेश के श्रेष्ठ संस्थान में पहुंचे हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को माता-पिता के त्याग को सदैव याद रखने और भविष्य में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ खड़े रहने की प्रेरणा दी. डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के दौर में किसी इंसान का उपचार किया जाता है तो वहां मल्टीपल चॉइस की गुंजाइश नहीं होती. इसके लिए गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है.
25 लाख तक मुफ्त इलाज: गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार, निशुल्क दवाइयां और निशुल्क जांच जैसी ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं. समारोह में आरयूएचएस के प्राचार्य डॉ. मनीष ग्रोवर, वरिष्ठ चिकित्सक, फैकल्टी सदस्य, सीनियर रेजिडेंट, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे.
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