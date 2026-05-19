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सड़क पर निकला सफेद भालू, ग्रामीण पर किया अटैक, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

भालू के हमले में जख्मी युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवक खतरे से बाहर है.

WHITE BEAR TERROR IN MARWAHI
सड़क पर सफेद भालू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: फर्ज करिए आप जंगल और पहाड़ों वाली घाटियों से होकर गुजर रहे हों. जहां आप अपने सफर को मस्ती के मूड में इंज्वॉय कर रहे हों, तभी सामने से भयंकर भालू आ जाए. ऐसा सोचकर ही आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. लेकिन जीपीएम में ऐसी ही घटना हुई है. यहां मंगलवार को एक सफेद भालू खाने और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंच गया.

सड़क पर आया सफेद भालू

पेंड्रा वन परिक्षेत्र से निकला ये सफेद भालू पहाड़ों से उतरकर सीधे सड़क पर आ गया. उस वक्त बड़ी संख्या में मुसाफिर वहां से गुजर रहे थे. जैसे ही उनकी नजर भालू पर पड़ी मौके पर भगदड़ मच गई. हर कोई भालू से बचने के लिए अपनी गाड़ी घुमाकर भागने लगा. इसी दौरान एक ग्रामीण गुस्साए भालू की जद में आ गया. भालू के हमले में युवक को गंभीर जख्म आए. आनन फानन में जख्मी युवक को स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया. लोगों ने सड़क पर भालू के आने की खबर पुलिस और वन विभाग की टीम को दिया. मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची और लोगों को वहां से हटाया.

वन विभाग ने किया अलर्ट

वन विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी भालू को करीब नहीं जाए. भालू गर्मी के चलते आक्रामक है. किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. वन विभाग की टीम मौके पर भालू को निगरानी में जुटी है. वन विभाग की कोशिश है कि भालू को वापस जंगल की ओर खदेड़ा जाए.

मरवाही के जंगल में बड़ी संख्या में रहते हैं भालू

मरवाही का इलाका भालुओं के रहने के लिए बेहतरीन इलाका माना जाता है. यहां घने जंगल और मधुमक्खियों के छत्ते हैं. जंगल के भीतर बरसाती नदी में पीने का पानी भी होता है. ये जरुर है कि गर्मी के दिनों में जंगली फल फूल की कमी हो जाती है. पीने के पानी का जो स्रोत है वो भी खत्म हो जाता है. लोगों का कहना है कि वन विभाग को चाहिए कि वो जंगली जानवरों के खाने पीने की बंदोबस्त जंगल के भीतर ही करे. इससे जंगली जीव और इंसान दोनों के बीच संघर्ष कम होंगे.

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