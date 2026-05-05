अयोध्या से लौटते समय हादसे में 8 की मौत, एक साथ निकली अर्थियां, हर आंख नम
मृतकों के शव जैसे ही महरौनी पहुंची, पूरे कस्बे में पसरा मातम, हृदयविदारक दृश्य देखकर हर शख्स दुखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 12:48 PM IST
ललितपुर: तहसील महरौनी कस्बे में मूर्ति विसर्जन करने गए अयोध्या के 10 श्रद्धालुओं का दल की टवेरा कार झांसी और जालौन के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर में जा भिड़ी. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ दिया. जबकि इलाज के दौरान दो लोगों की जान चली गई है. इस तरह हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई.
वहीं, मृतकों के शव जैसे ही महरौनी पहुंची, पूरे कस्बे में मातम पसर गया. एक साथ 6 अर्थियां उठने का हृदयविदारक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. हजारों की संख्या में लोग मुक्तिधाम पहुंचे और नम आंखों से अंतिम विदाई दी. उत्तर प्रदेश के श्रम व सेवायोजन राज्य मंत्री और महरौनी विधान सभा से विधायक मनोहर लाल पंथ ने घर जाकर कार मृतक के परिजनों से मुलाकात की ओर इस दुःखद घड़ी में सात्वना दी.
कोतवाली महरौनी प्रभारी लराजा दिनेश सिंह ने बताया कि सोमवार को झांसी और जालौन एक बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर में जा भिड़ी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई. सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. दो घायलों का इलाज कानपुर में चल रहा है.