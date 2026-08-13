अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्तः रामगढ़ बांध से अतिक्रमी खुद हटाएं अतिक्रमण, अतिक्रमण के बाहर नोटिस चस्पा करने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध के रास्ते में अतिक्रमण और पीआरएन साउथ में हुए अतिक्रमण पर सुनवाई की.
Published : August 13, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर सख्ती दिखाई है. अदालत ने अतिक्रमियों को चेतावनी दी है कि वे एक पखवाड़े में अपने अतिक्रमणों को स्वयं हटा लें. अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि यदि इस अवधि में कब्जे नहीं हटाए जाए तो वह अपने स्तर पर कार्रवाई कर एरिया को अतिक्रमण मुक्त करें और उसमें होने वाला खर्चा संबंधित अतिक्रमी से वसूला जाए. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमियों के नामों को सार्वजनिक करते हुए अखबारों में प्रकाशित करें. इसके साथ ही आम सूचना भी प्रकाशित कराई जाए, ताकि अतिक्रमियों को इसकी जानकारी मिल सके. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों सहित सभी को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए कि रामगढ़ में कोई अतिक्रमण नहीं हो. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट पेश कर कर कहा कि विराटनगर तहसील में 351 अतिक्रमण चिह्नित कर अब तक 349 कब्जों को हटाया गया है.
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वहीं, शाहपुरा में 90 अतिक्रमण चिह्नित कर 84 हटाए गए हैं. इसी तरह जमवारामगढ़ में 522 को चिह्नित कर 417 हटाए गए हैं. आंधी तहसील में 6 अतिक्रमण पाए गए हैं और इन्हें हटाया गया है. इसी तरह आमेर तहसील में 81 अतिक्रमण चिह्नित कर 31 हटाए गए हैं. जेडीए की ओर से गत 10 से 12 अगस्त को इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया था. इस दौरान निम्स विवि का अतिक्रमण भी सामने आया है.
महाधिवक्ता ने बताया कि एनिकट हटाने के आदेश की पालना में गत 6 अगस्त कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और संबंधित अफसरों को तत्काल एनिकट हटाने को कहा गया है. इसी तरह सबमर्सिबल पंपों को हटाने को लेकर पीएचईडी ने सर्वे किया था. जिसमें बांध में सात पंप मिले हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा. वहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं में लगे अन्य सात पंपों से 3274 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.
राज्य सरकार की रिपोर्ट पर न्यायमित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिन अतिक्रमणों को हटाने का हवाला दिया जा रहा है, उनमें कोई होटल, रिसोर्ट या पक्का निर्माण नहीं है. खेत से फसल हटाना, तारबंदी, खेत की मेड, छप्पर व झोंपड़ी को हटाकर अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है. क्या राज्य सरकार को बहाव क्षेत्र में एक भी अतिक्रमण पक्का निर्माण नहीं मिला?. इतना ही नहीं सरकार खेत में फसल काटकर उसे काश्तकार को ही दे देती है और मामूली जुर्माना वसूल लेती है. इस तरह सरकार अतिक्रमियों को खुद ही खेती के लिए मुफ्त की जमीन दे रही है और उस पर लगी फसल भी काटकर उसे ही दे रही है. इसके अलावा बहाव क्षेत्र में रोड तक बना दी गई है. अदालत ने यह जानकारी सामने आने पर आश्चर्य जताया. इसके जवाब में एजी ने कहा कि रोड को अब हटा दिया गया है.
कलेक्टर को कर सकते हैं शिकायतः अदालत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकार कोर्ट के आंख और कान की तरह हैं. ऐसे में कोई भी पत्रकार या आमजन स्थानीय कलेक्टर को अतिक्रमण की शिकायत दे सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा. कलेक्टर शिकायत पर तुरंत जांच कर सही मिलने पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें.
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हर अतिक्रमण के बाहर चस्पा करो नोटिसः राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह जोन संख्या 18 व 19 पीआरएन साउथ में हुए हर अतिक्रमण के बाहर नोटिस चस्पा करें, ताकि अतिक्रमियों को हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका के बारे में जानकारी मिल सके. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए के संबंधित जोन उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी से एक सितंबर तक बताने को कहा है कि यहां अतिक्रमण कैसे हुए?. अदालत ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमणों की सूची में कुछ अतिक्रमियों के नाम लिखे हुए नहीं है, आगामी सुनवाई पर उनके नामों की सूची पेश की जाए. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश साहेब सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने संबंधित जोन प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया का शपथ पत्र पेश किया. जिसमें कहा गया कि जोन की हाई टेंशन लाइन के नीचे कुल 583 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. इनमें से 271 आवास, 237 दुकान, 49 चारदीवारी, 3 होटल, 1 मैरिज गार्डन, 1 धार्मिक स्थल, 2 स्कूल 1 पुस्तकालय और 18 गोदाम हैं. इन अतिक्रमणों से 2445 लोग जुड़े हुए हैं. इसके साथ ही अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से साल 2012 से लेकर अब तक जोन में पदस्थापित रहे प्रवर्तन अधिकारियों की सूची पेश की गई. इसमें बताया गया कि इस अवधि में अब तक 21 प्रवर्तन अधिकारी पदस्थापित रहे हैं.
जनहित याचिका में कहा गया की दोनों जोन की एचटी लाइन के दोनों ओर 60 फीट की सेक्टर रोड है. कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है. इससे इसकी चौड़ाई आधी रह गई है. इस संबंध में कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत सुनवाई पर जेडीए से बीते दस सालों में यहां तैनात प्रवर्तन अधिकारियों का विवरण पेश करने को कहा था.