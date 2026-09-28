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हाईकोर्ट ने कहा- तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम जरूरी नहीं, कांस्टेबल को वेतन पर जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट व कांस्टेबल के वेतन से जुड़े मामले में सुनवाई की. RCA चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 9:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन अहम मामलों में आदेश दिए हैं. पहले मामले में जस्टिस मनीष शर्मा ने कहा कि तलाक के बाद यदि बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने रिश्ता खत्म कर लिया है, तो पासपोर्ट पर पिता का नाम अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने 13 मई 2024 का पासपोर्ट ऑफिस का आदेश रद्द कर एक महीने में मां के नाम से पासपोर्ट नवीनीकृत करने के निर्देश दिए. दूसरे मामले में जस्टिस गणेश राम मीणा ने कोमा में चल रहे कांस्टेबल जोगेन्दर सिंह को एक साल से वेतन न देने पर गृह सचिव, डीजीपी और भरतपुर एसपी से 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. तीसरे मामले में जस्टिस आनंद शर्मा ने RCA चुनाव में तीन जिलों के मताधिकार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया. अब इन पर दूसरी एकलपीठ सुनवाई करेगी.

तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट पर पिता का नाम अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता के तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट पर पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है. बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने बच्चे से सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं, तो केवल मां के नाम से पासपोर्ट जारी किया जा सकता है. जस्टिस मनीष शर्मा ने बच्चे की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट ऑफिस के 13 मई 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नवीनीकरण के लिए पिता के नाम का शपथ पत्र मांगा गया था.

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याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग: याचिका में अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग है. उसके माता-पिता की शादी जून 2010 में हुई थी और आपसी सहमति से तलाक के बाद अक्टूबर 2017 में बच्चे की कस्टडी मां को दी गई. साल 2019 में बच्चे का पासपोर्ट सिंगल पेरेंट के तौर पर केवल मां के नाम से बनवाया गया था, जो 7 मई 2024 तक वैध था. नवीनीकरण के आवेदन पर पासपोर्ट ऑफिस ने पिता के नाम का शपथ पत्र मांगा, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि पासपोर्ट मैन्युअल और विदेश मंत्रालय के 28 फरवरी 2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार शादीशुदा माता-पिता से जन्मे नाबालिग के मामले में दोनों जैविक अभिभावकों के नाम जरूरी हैं, चाहे बाद में तलाक हो गया हो. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम अनिवार्य नहीं है और पासपोर्ट अथॉरिटी को एक महीने में केवल मां के नाम से पासपोर्ट नवीनीकृत कर जारी करने के निर्देश दिए.

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कोमा में कांस्टेबल को वेतन न देने पर गृह सचिव, डीजीपी और एसपी से जवाब तलब: हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को पिछले एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और भरतपुर एसपी से जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने कांस्टेबल जोगेन्दर सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाई और अधिकारियों को 5 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए.

पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा: याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि यचिकाकर्ता के पति जोगेन्दर सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं. वह 18 अगस्त 2024 को ड्यूटी के दौरान अचानक अस्वस्थ हो गए थे. उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां ब्रेन हैमरेज के कारण वह 90 फीसदी स्थायी निशक्त हो गए और तब से कोमा में हैं. उनका इलाज घर पर ही चल रहा है.याचिका में कहा गया कि जुलाई 2025 से कांस्टेबल को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने भरतपुर एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बकाया वेतन दिलाने का आग्रह भी किया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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RCA चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, दूसरी बेंच करेगी सुनवाई: हाईकोर्ट ने RCA चुनाव में तीन जिलों को मताधिकार दिए जाने सहित दो मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इन याचिकाओं की सुनवाई अब दूसरी एकलपीठ करेगी. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के डीडी कुमावत और दौसा जिला क्रिकेट संघ की याचिकाओं पर दिया.

डीडी कुमावत की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि RCA की AGM बैठक में खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा जिलों की कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया था. इसके बावजूद इन्हें RCA चुनाव में मताधिकार दिया गया है, इसलिए इनके मताधिकार पर रोक लगाई जाए. वहीं दौसा जिला क्रिकेट संघ की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि संघ के सचिव प्रदीप नागर को वोट डालने का अधिकार दिया जाए.दोनों याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए अदालत ने इनकी सुनवाई के लिए दूसरी एकलपीठ गठित करने को कहा है. हाईकोर्ट के दखल के बाद अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव मंगलवार को होने जा रहे हैं.

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