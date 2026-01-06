ETV Bharat / state

घर के एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा चोर, साथी भागा, पुलिस ने उतारा

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक चोर की शातिर गिरी धरी रह गई है. चोरी करने के लिए वह एग्जॉस्ट फैन के होल के जरिए मकान में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसमें फंस गया. इसी दौरान मकान मालिक का परिवार पहुंच गया तो चोर का साथी उसे छोड़ कर फरार हो गया. मकान मालिक ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक की मदद से चोर को नीचे उतारा और सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया.

बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि मकान मालिक सुभाष कुमार अहीर प्रताप नगर प्रथम में रहते हैं. वे परिवार के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए थे. 4 जनवरी की देर रात अपने घर पहुंचे और घर के गेट के बाहर अपनी स्कूटी को खड़ा कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर रसोई के एग्जॉस्ट फैन की तरफ गई, जहां से एक लड़का घर में आधा प्रवेश कर गया था. यह युवक का सिर आगे की तरफ था, जबकि उसके पैर कमर तक रसोई के अंदर चले गए थे. इसके तत्काल बाद सुभाष ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को निकाला. इस मामले में पुलिस ने चोरी की नीयत से घर में प्रवेश करने का मुकदमा दर्ज किया है.