घर के एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा चोर, साथी भागा, पुलिस ने उतारा

आरोपी के साथ एक और साथी भी था, जो मौके से फरार हो गया है. पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही है.

एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा चोर
एग्जॉस्ट फैन के होल में फंसा चोर (सौजन्य : मकान मालिक सुभाष अहीर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 10:16 AM IST

Updated : January 6, 2026 at 11:02 AM IST

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक चोर की शातिर गिरी धरी रह गई है. चोरी करने के लिए वह एग्जॉस्ट फैन के होल के जरिए मकान में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसमें फंस गया. इसी दौरान मकान मालिक का परिवार पहुंच गया तो चोर का साथी उसे छोड़ कर फरार हो गया. मकान मालिक ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक की मदद से चोर को नीचे उतारा और सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया.

बोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि मकान मालिक सुभाष कुमार अहीर प्रताप नगर प्रथम में रहते हैं. वे परिवार के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए थे. 4 जनवरी की देर रात अपने घर पहुंचे और घर के गेट के बाहर अपनी स्कूटी को खड़ा कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर रसोई के एग्जॉस्ट फैन की तरफ गई, जहां से एक लड़का घर में आधा प्रवेश कर गया था. यह युवक का सिर आगे की तरफ था, जबकि उसके पैर कमर तक रसोई के अंदर चले गए थे. इसके तत्काल बाद सुभाष ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को निकाला. इस मामले में पुलिस ने चोरी की नीयत से घर में प्रवेश करने का मुकदमा दर्ज किया है.

‘चोर’ रोशनदान में अटका (सौजन्य : मकान मालिक सुभाष अहीर)

बोरखेड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि मकान मालिक की सजगता से वारदात टल गई है. मामले में गिरफ्तार आरोपी 25 वर्षीय पवन वैष्णव मूल रूप से दीगोद का निवासी है. वह वर्तमान में कुन्हाड़ी थाना इलाके में वृंदावन विहार में रह रहा है. आरोपी के साथ उसका एक साथी भी था, जिसके संबंध में भी पूछताछ आरोपी से की जा रही है. उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने मौके से एक कार बरामद की है, जिस पर पुलिस का स्टीकर लगा हुआ है. इसके साथ ही कार में अंदर की तरफ सफेद परदे लगे हुए थे. अधिकांश इस तरह की पर्दे लगी गाड़ियों का उपयोग अधिकारी करते हैं.

एग्जॉस्ट फैन के होल के जरिए घुस रहा था चोर
एग्जॉस्ट फैन के होल के जरिए घुस रहा था चोर (सौजन्य : मकान मालिक सुभाष अहीर)
