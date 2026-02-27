ETV Bharat / state

विधानसभा में सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार, बोले- चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सदन छोड़ भागे

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल बनाम पांच साल पर एक बार फिर विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया. शुक्रवार को विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल ने आंकड़ों के साथ पांच बनाम 2 साल की तुलना की. सीएम ने कहा कि विपक्ष ने बहस की चुनौती तो दी, लेकिन जब सरकार ने उसे स्वीकार किया तो सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई. सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए चलता है और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर बहस से बचने की कोशिश की. कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह है, कोई दूसरी शक्ति थी जो नही चाहती थी कि नेता प्रतिपक्ष जवाब दें, इस लिए हंगामा कर सदन को छोड़ भागे. सत्ता पक्ष चाहता था कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो सका. सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि दिशा सही हो तो विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होता है.

अशोक गहलोत पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उन्हें सदन के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि बाहर मीडिया के सामने बयानबाजी करनी चाहिए. सीएम ने कहा कि वे सदन में आते तो हैं, लेकिन चर्चा में हिस्सा नहीं लेते और बाहर बयान देते हैं, जो शोभा नहीं देता. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष द्वारा बार-बार उठाए जा रहे “दो साल बनाम पांच साल” के मुद्दे पर कहा कि यदि कांग्रेस ने अपने पांच साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया होता तो उन्हें सदन छोड़कर जाने की नौबत नहीं आती. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में ही ऐसे कार्य कर दिखाए हैं, जो पिछली सरकार पांच साल में नहीं कर सकी. सीएम ने कहा कि सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि आंकड़े वही होते हैं जो सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं. उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर चर्चा करें. उनका कहना था कि सरकार हर उपलब्धि और हर योजना का विवरण देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचता रहा.

सुनिए क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा (Video- Rajasthan Assembly)

सदन में हंगामे पर सरकार का पक्ष: मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में जो हंगामा हुआ, वह सिर्फ इसलिए था ताकि नेता प्रतिपक्ष बोल न सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर एक लॉबी जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रही थी. सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस जरूरी है, लेकिन हंगामा समाधान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आर्थिक सुधारों और सुशासन के कारण दो साल में ही विकास की रफ्तार तेज हुई है. वर्ष 2026-27 तक राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता सब देख और समझ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सदन के माध्यम से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करती है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह सकारात्मक भूमिका निभाए और प्रदेशहित के मुद्दों पर सार्थक बहस करे.

मजबूत अर्थव्यवस्था से विकास को गति: सीएम ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट प्रबंधन और कर्ज भार को लेकर विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी नीतियों और बड़े आर्थिक सुधारों का परिणाम अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है. सीएम ने कहा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है. वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 1 लाख 67 हजार रुपये था, जो अब बढ़कर 2 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रमाण हैं. उद्योग, कृषि और सेवा-तीनों क्षेत्रों में प्रगति हो रही है.