विधानसभा में सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार, बोले- चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सदन छोड़ भागे

एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इस लिए सदन छोड़ भागे.

एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Photo- Rajasthan Assembly)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 7:40 PM IST

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल बनाम पांच साल पर एक बार फिर विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया. शुक्रवार को विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम भजनलाल ने आंकड़ों के साथ पांच बनाम 2 साल की तुलना की. सीएम ने कहा कि विपक्ष ने बहस की चुनौती तो दी, लेकिन जब सरकार ने उसे स्वीकार किया तो सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई. सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए चलता है और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा कर बहस से बचने की कोशिश की. कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह है, कोई दूसरी शक्ति थी जो नही चाहती थी कि नेता प्रतिपक्ष जवाब दें, इस लिए हंगामा कर सदन को छोड़ भागे. सत्ता पक्ष चाहता था कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो सका. सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि दिशा सही हो तो विपक्ष लोकतंत्र की ताकत होता है.

अशोक गहलोत पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उन्हें सदन के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि बाहर मीडिया के सामने बयानबाजी करनी चाहिए. सीएम ने कहा कि वे सदन में आते तो हैं, लेकिन चर्चा में हिस्सा नहीं लेते और बाहर बयान देते हैं, जो शोभा नहीं देता. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष द्वारा बार-बार उठाए जा रहे “दो साल बनाम पांच साल” के मुद्दे पर कहा कि यदि कांग्रेस ने अपने पांच साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया होता तो उन्हें सदन छोड़कर जाने की नौबत नहीं आती. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में ही ऐसे कार्य कर दिखाए हैं, जो पिछली सरकार पांच साल में नहीं कर सकी. सीएम ने कहा कि सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि आंकड़े वही होते हैं जो सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं. उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर चर्चा करें. उनका कहना था कि सरकार हर उपलब्धि और हर योजना का विवरण देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचता रहा.

सुनिए क्या बोले सीएम भजनलाल शर्मा (Video- Rajasthan Assembly)

सदन में हंगामे पर सरकार का पक्ष: मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में जो हंगामा हुआ, वह सिर्फ इसलिए था ताकि नेता प्रतिपक्ष बोल न सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर एक लॉबी जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रही थी. सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ बहस जरूरी है, लेकिन हंगामा समाधान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आर्थिक सुधारों और सुशासन के कारण दो साल में ही विकास की रफ्तार तेज हुई है. वर्ष 2026-27 तक राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता सब देख और समझ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सदन के माध्यम से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करती है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह सकारात्मक भूमिका निभाए और प्रदेशहित के मुद्दों पर सार्थक बहस करे.

मजबूत अर्थव्यवस्था से विकास को गति: सीएम ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट प्रबंधन और कर्ज भार को लेकर विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी नीतियों और बड़े आर्थिक सुधारों का परिणाम अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है. सीएम ने कहा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक हो गई है. वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 1 लाख 67 हजार रुपये था, जो अब बढ़कर 2 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रमाण हैं. उद्योग, कृषि और सेवा-तीनों क्षेत्रों में प्रगति हो रही है.

6.10 लाख करोड़ का बजट, संसाधनों में बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये का है. यह बजट दर्शाता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा है और सरकार के पास अधिक संसाधन उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और आधारभूत संरचना का विकास संभव नहीं है. राजस्व बढ़ेगा तभी स्कूल, अस्पताल और सिंचाई परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी. सीएम ने कहा कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार से 18,600 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त हुई है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में 15,803 करोड़ रुपये मिले थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जन जीवन मीशन और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं में अपेक्षित कार्य नहीं किया, जिससे राज्य को कम लाभ मिला.

कर्ज और जीएसडीपी पर स्पष्टीकरण: राजस्थान पर कर्ज भार को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में औसतन जीएसडीपी का 37.83 प्रतिशत कर्ज रहा. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद इसमें एक प्रतिशत की कमी लाई गई है. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य केवल खर्च करना नहीं, बल्कि आमजन की खुशहाली के लिए योजनाबद्ध निवेश करना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि बजट 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये रखा गया है, जो कांग्रेस शासन के अंतिम वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसान हित की बात करते हैं, उन्हें किसानों की वास्तविक समस्याओं की जानकारी तक नहीं है.

पूर्व सरकार की योजनाओं पर सवाल: सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर घोषणाएं करने लेकिन धरातल पर काम नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू तक पानी पहुंचाने की घोषणा की गई, लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं दिखा. उन्होंने बाड़मेर जिले की चार तहसीलों और झुंझुनू जिले के 921 गांवों के लिए घोषित परियोजनाओं का भी जिक्र किया और पूछा कि इन योजनाओं का परिणाम कहां है ? मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आने वाले 20-25 वर्षों की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि राजस्थान निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ता रहे. सीएम ने कहा कि कांग्रेस का काम मात्र घोषणा करना था धरातल पर कम से कोई सरोकार नहीं था. कांग्रेस होटल में काम करती थी और हम फील्ड में काम करते हैं. सीएम ने कहा कि कांग्रेस उद्योग की बात करती रही लेकिन जमीन पर धूल उड़ती रही प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को सपने दिखाएं. हमारी सरकार ने युवाओं के सपनों को पूरा किया.

