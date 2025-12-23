बच्चा मोबाइल पर खेल रहा था वीडियो गेम, पिता के खाते से उड़ गए ₹2 लाख, ठग ने जोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया
पीड़ित के दो बैंक खातों से दो बार में एक-एक लाख रुपए निकले, ठग ने जोमैटे से 608 रुपए का खाने का ऑर्डर भी किया
Published : December 23, 2025 at 8:26 AM IST
रामनगर: बच्चों को मोबाइल देकर निश्चिंत होना एक परिवार को भारी पड़ गया. रामनगर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां बच्चा मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था. इसी दौरान साइबर हैकर ने उसके पिता के बैंक खातों से कुल 2 लाख रुपये उड़ा लिए. इतना ही नहीं शख्स के मोबाइल पर जोमैटो से खाना ऑर्डर करने के रुपए कटने का मैसेज भी आया. घटना के बाद पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया है.
वीडियो गेम खेलते समय खाते से कटे पैसे: पीड़ित आमिर अहमद सैफी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी, तेलीपुरा रोड, रामनगर ने बताया कि रविवार को उनका पुत्र उनके मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था. इसी दौरान कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर लगातार बैंक के मैसेज आने लगे. पहले एक्सिस बैंक खाते से 1 लाख रुपये की रकम कटने का मैसेज आया. इसके तुरंत बाद इंडियन ओवरसीज बैंक खाते से भी 1 लाख रुपये निकलने की सूचना मिली.
ठग ने जोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया: अचानक हुए इस ट्रांजेक्शन से घबराए आमिर अहमद ने बिना देर किए संबंधित बैंकों में जाकर अपने खातों को बंद कराया. इसी बीच उनके मोबाइल पर एक और मैसेज आया, जिसमें 608 रुपये का जोमैटो ऑर्डर किए जाने की जानकारी थी. यह मैसेज आने के बाद उन्हें आशंका हुई कि साइबर हैकर ने उनके मोबाइल फोन या गूगल पे अकाउंट का क्लोन तैयार कर लिया है.
साइबर पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट: पीड़ित ने मामले की लिखित तहरीर लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया. कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. जिसके बाद पीड़ित ने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.
साइबर पुलिस ने लोगों को किया सावधान: आमिर अहमद ने पुलिस अधिकारियों से ठगी गई रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और साइबर क्राइम सेल के माध्यम से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में मोबाइल एप्स, संदिग्ध लिंक और बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी खंगाली जा रही है.
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि बच्चों को मोबाइल देने से पहले सावधानी बरतें. अनजान लिंक या गेम डाउनलोड न करें. किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की तुरंत सूचना बैंक व साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर दें.
