बच्चा मोबाइल पर खेल रहा था वीडियो गेम, पिता के खाते से उड़ गए ₹2 लाख, ठग ने जोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया

रामनगर: बच्चों को मोबाइल देकर निश्चिंत होना एक परिवार को भारी पड़ गया. रामनगर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां बच्चा मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था. इसी दौरान साइबर हैकर ने उसके पिता के बैंक खातों से कुल 2 लाख रुपये उड़ा लिए. इतना ही नहीं शख्स के मोबाइल पर जोमैटो से खाना ऑर्डर करने के रुपए कटने का मैसेज भी आया. घटना के बाद पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया है.

वीडियो गेम खेलते समय खाते से कटे पैसे: पीड़ित आमिर अहमद सैफी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी, तेलीपुरा रोड, रामनगर ने बताया कि रविवार को उनका पुत्र उनके मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेल रहा था. इसी दौरान कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर लगातार बैंक के मैसेज आने लगे. पहले एक्सिस बैंक खाते से 1 लाख रुपये की रकम कटने का मैसेज आया. इसके तुरंत बाद इंडियन ओवरसीज बैंक खाते से भी 1 लाख रुपये निकलने की सूचना मिली.

ठग ने जोमैटो से खाना भी ऑर्डर किया: अचानक हुए इस ट्रांजेक्शन से घबराए आमिर अहमद ने बिना देर किए संबंधित बैंकों में जाकर अपने खातों को बंद कराया. इसी बीच उनके मोबाइल पर एक और मैसेज आया, जिसमें 608 रुपये का जोमैटो ऑर्डर किए जाने की जानकारी थी. यह मैसेज आने के बाद उन्हें आशंका हुई कि साइबर हैकर ने उनके मोबाइल फोन या गूगल पे अकाउंट का क्लोन तैयार कर लिया है.