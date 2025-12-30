ETV Bharat / state

ये दो शौक दिल के सबसे बड़े दुश्मन, जवानी में शरीर के 'इंजन' को कर रहे बूढ़ा, ऐसे करें बचाव

डॉक्टरों ने ऐहतियात बरतने की सलाह दी, खासकर युवाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह.

which two hobbies are causing heart age quickly risk of heart attack increase how heart attack occurs know.
ये दो शौक दिल के सबसे बड़े दुश्मन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 9:02 AM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 10:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं. सबसे ज्यादा चौंकाऊ कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना है. इसके पीछे कई वजहे हैं. डॉक्टरों की मानें तो युवाओं को दो शौक दिल का मरीज बना रहे हैं. यही आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन रहे हैं. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



क्या कहते हैं डॉक्टर: केजीएमयू कार्डियोलॉजी सेंटर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ अक्षय प्रधान के मुताबिक सर्दी में आमतौर पर हार्ट के मरीज की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में जरूरत है कि लोग इस मौसम में अपनी सेहत का स्वयं ख्याल रखें. खासकर दो शौकों से दूर रहने की की कोशिश करें.

ये दो शौक दिल के दुश्मन: उनके मुताबिक आजकल के युवा तेजी से स्मोकिंग की ओर बढ़ रहे हैं. खुद को स्टाइलिश दिखाने की चाह में वह अंधाधुंध स्मोकिंग कर रहे हैं. स्मोकिंग से दिल की धमनियां तेजी से सिकुड़ रही हैं. ये दिल को समय से पहले ही बूढ़ा कर दे रही हैं. इसके अलावा अल्कोहल का सेवन भी दिल के लिए बेहद घातक है. जितना ज्यादा अल्कोहल का सेवन करेंगे उतना ही आप के हार्ट पर विपरीत असर पड़ेगा. इन दोनों शौकों से खुद को बचाकर ही दिल को जवां रखा जा सकता है.


निकोटिन और एल्कोहल से कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता असर: डॉक्टरों की मानें तो निकोटिन यानी धूम्रपान और शराब से शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल पर तेजी से बढ़ोत्तरी होती है. ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है. इसकी वजह से ही हार्ट अटैक आता है. खासकर सर्दी के मौसम में ऐसे मामले ज्यादा देखने पर सामने आते हैं. उन्होंने बताया कि इन दोनों चीजों का सेवन करने वाले व्यक्ति का कभी भी कोई आर्गन काम करना बंद कर सकता है. इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं रहती है. इसके लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है.

कोविड वैक्सीन वजह नहीं: उन्होंने बताया कि यह कहना गलत होगा कि युवाओं को हार्ट अटैक पड़ने की वजह कोविड वैक्सीन है. जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है उनका भी ब्लड क्लोट हो रहा है और उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है. कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने बताया कि लंग्स पर जो वायरस असर करता है मुख्य तौर पर वह धीरे-धीरे हार्ट, किडनी और ब्रेन पर असर करता है. दिल की धमनियों में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, खासतर से वह लोग जिनको पहले कोरोना हो चुका है. और वह ठीक हो गए हैं उन्हें अधिक सचेत रहने की जरूरत है.



दिल को कैसे हेल्दी रखें

1. शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन न करें
2. नियमित व्यायाम को अपनाएं
3. तनाव कम से कम लें
4. 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें
5. हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें
6. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं
7. नमन की मात्रा सीमित करें
8. फलों का भी सेवन खूब करें
9. ड्राई फ्रूट खाएं
10. फाइबर वाला भोजन करें

केजीएमयू में दिल के मरीजों को मिलेगी राहत. (etv bharat)




केजीएमयू में कार्डियोलॉजी सेंटर-2 बना: केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि आगामी वर्ष में बहुत सारे नए उपकरण आएंगे. लारी कार्डियोलॉजी सेंटर-2 बन चुका है. दिल के मरीजों को इससे काफी मदद मिलेगी. भर्ती मरीजों को लारी सेंटर-टू में शिफ्ट कराया जाता है, जिससे लारी इमरजेंसी और लारी सेंटर-टू में मरीज कम हो जाते हैं. नए मरीजों को भर्ती करने में दिक्कत नहीं होती है. एंजियोग्राफी, ईसीजी, एंजियोप्लास्टी मशीन नई स्थापित की जाएंगी ताकि जांच के लिए वेटिंग न करना पड़े.


(डिस्क्लेमर- ये सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह जरूर लें.)

ये भी पढ़ेंः सर्दियों में रखें अपने दिल का खास ख्याल, जानिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर


Last Updated : December 30, 2025 at 10:37 AM IST

TAGGED:

HEART ATTACK KE LAKSHAN
हार्ट अटैक
HEART ATTACK
दिल की बीमारी के लक्षण
HOW HEART ATTACK OCCURS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.