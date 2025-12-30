146 करोड़ आबादी वाले भारत के 137 करोड़ नागरिक इस साल घूमे यूपी, ये 5 पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस खूब रास आए
उत्तर प्रदेश के पर्यटन ने इस साल अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की, पर्यटन विभाग कर रहा 1283.33 करोड़ की परियोजनाओं का संचालन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 7:55 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 10:03 AM IST
लखनऊ: पर्यटन के क्षेत्र में इस साल यूपी ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है. इस वर्ष 137 करोड़ पर्यटकों ने यूपी के धार्मिक स्थलों, आयोजनों और टूरिस्ट प्लेसों को देखा है. ये आंकड़ा बहुत बड़ा है. भारत की आबादी 2025 में 146 करोड़ होने का अनुमान है. 137 करोड़ पर्यटकों का यूपी आना साबित करता है कि भारत के लोगों को इस साल यूपी खूब रास आया. हालांकि इसमें घरेलू और विदेशी पर्यटकों का भी आंकड़ा शामिल है. इसमें उन लोगों का भी आंकड़ा शामिल है जो यूपी घूमने इस साल कई बार आए हैं. चलिए आगे विस्तार से इस बारे में जानते हैं.
किसने जारी किया आंकड़ा: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि 3.66 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा की. प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ-2025 रहा, जहां रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे.
इस साल के 5 बड़े टूरिस्ट प्लेस
- महाकुंभ 2025 प्रयागराज
- अयोध्या
- वाराणसी
- मथुरा-वृंदावन
- श्रावस्ती
यूपी में 1283.33 करोड़ की परियोजनाएं संचालित: उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन 2017 से पूर्व की सरकारों में उपेक्षित पड़े पर्यटन स्थलों को सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन काल में पुनर्जीवित किया गया है. परिवहन, हॉस्पिटैलिटी और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया. एयरपोर्ट, ट्रेन-बस सेवाओं और होटल-होम स्टे की सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. पर्यटन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 1283.33 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू कीं जिनमें वाराणसी के घाटों का सौंदर्यीकरण, एकीकृत सर्किट हाउस और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, चित्रकूट में कालिंजर एकीकृत मार्ग और राम वन गमन मार्ग पर पर्यटक सुविधा केंद्रों का विकास प्रमुख हैं.
इन पर्यटन स्थलों का भी जीर्णोद्धार हो रहा: मुरादाबाद के भगवानपुर मंदिर, शाहजहांपुर के अजीताश्रम योगकुंज (जन्मस्थली), वाल्मीकिनगर में लवकुश कुटी, त्रेतायुग भूमि कुटी, भरतकोठी, सीता रसोई और कौशल्या स्थल का जीर्णोद्धार तेजी से हो रहा है. जिला पर्यटन इकाइयों के माध्यम से सात करोड़ रुपये की लागत से पांच नई परियोजनाएं प्रारंभ हुईं है. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहयोगिता योजना के तहत इस वर्ष दो परियोजनाओं को अनुमोदन मिला, जबकि चार अन्य को जल्द ही स्वीकृति मिलने वाली है.
इस साल के सबसे बड़े आयोजन: इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में महाकुम्भ का रहा. महाकुम्भ के दिव्य-भव्य आयोजन में देश विदेश से रिकार्ड संख्या में पर्यटक प्रयागराज आये. इसी क्रम में आयोध्या के भव्य दीपोत्सव के आयोजन में दीयों के प्रज्जवलन का अपना ही पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. वहीं वाराणसी की रामलीला में विश्व का सबसे बड़ा राम तख्त भी गिनीज बुक में दर्ज हुआ. गंगा घाट पर राम कथा, कथक-नृत्य, 3-डी होलोग्राम और प्रोजेक्शन मैपिंग ने समा बांधा.
