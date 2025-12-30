ETV Bharat / state

146 करोड़ आबादी वाले भारत के 137 करोड़ नागरिक इस साल घूमे यूपी, ये 5 पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस खूब रास आए

उत्तर प्रदेश के पर्यटन ने इस साल अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की, पर्यटन विभाग कर रहा 1283.33 करोड़ की परियोजनाओं का संचालन.

टूरिस्ट स्टेट में सबसे आगे रहा यूपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 7:55 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 10:03 AM IST

लखनऊ: पर्यटन के क्षेत्र में इस साल यूपी ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है. इस वर्ष 137 करोड़ पर्यटकों ने यूपी के धार्मिक स्थलों, आयोजनों और टूरिस्ट प्लेसों को देखा है. ये आंकड़ा बहुत बड़ा है. भारत की आबादी 2025 में 146 करोड़ होने का अनुमान है. 137 करोड़ पर्यटकों का यूपी आना साबित करता है कि भारत के लोगों को इस साल यूपी खूब रास आया. हालांकि इसमें घरेलू और विदेशी पर्यटकों का भी आंकड़ा शामिल है. इसमें उन लोगों का भी आंकड़ा शामिल है जो यूपी घूमने इस साल कई बार आए हैं. चलिए आगे विस्तार से इस बारे में जानते हैं.

किसने जारी किया आंकड़ा: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि 3.66 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा की. प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ-2025 रहा, जहां रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे.

यूपी में इस साल रिकार्ड पर्यटक आए.



इस साल के 5 बड़े टूरिस्ट प्लेस

  1. महाकुंभ 2025 प्रयागराज
  2. अयोध्या
  3. वाराणसी
  4. मथुरा-वृंदावन
  5. श्रावस्ती




यूपी में 1283.33 करोड़ की परियोजनाएं संचालित: उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपी भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन 2017 से पूर्व की सरकारों में उपेक्षित पड़े पर्यटन स्थलों को सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन काल में पुनर्जीवित किया गया है. परिवहन, हॉस्पिटैलिटी और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया. एयरपोर्ट, ट्रेन-बस सेवाओं और होटल-होम स्टे की सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. पर्यटन विभाग ने इस वर्ष प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 1283.33 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू कीं जिनमें वाराणसी के घाटों का सौंदर्यीकरण, एकीकृत सर्किट हाउस और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, चित्रकूट में कालिंजर एकीकृत मार्ग और राम वन गमन मार्ग पर पर्यटक सुविधा केंद्रों का विकास प्रमुख हैं.

अयोध्या का सुंदर नजारा.

इन पर्यटन स्थलों का भी जीर्णोद्धार हो रहा: मुरादाबाद के भगवानपुर मंदिर, शाहजहांपुर के अजीताश्रम योगकुंज (जन्मस्थली), वाल्मीकिनगर में लवकुश कुटी, त्रेतायुग भूमि कुटी, भरतकोठी, सीता रसोई और कौशल्या स्थल का जीर्णोद्धार तेजी से हो रहा है. जिला पर्यटन इकाइयों के माध्यम से सात करोड़ रुपये की लागत से पांच नई परियोजनाएं प्रारंभ हुईं है. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहयोगिता योजना के तहत इस वर्ष दो परियोजनाओं को अनुमोदन मिला, जबकि चार अन्य को जल्द ही स्वीकृति मिलने वाली है.

काशी विश्वनाथ.

इस साल के सबसे बड़े आयोजन: इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में महाकुम्भ का रहा. महाकुम्भ के दिव्य-भव्य आयोजन में देश विदेश से रिकार्ड संख्या में पर्यटक प्रयागराज आये. इसी क्रम में आयोध्या के भव्य दीपोत्सव के आयोजन में दीयों के प्रज्जवलन का अपना ही पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. वहीं वाराणसी की रामलीला में विश्व का सबसे बड़ा राम तख्त भी गिनीज बुक में दर्ज हुआ. गंगा घाट पर राम कथा, कथक-नृत्य, 3-डी होलोग्राम और प्रोजेक्शन मैपिंग ने समा बांधा.

अयोध्या राम मंदिर.
ये उत्सव भी आकर्षण का केंद्र: होली पर ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव, रामनगर की चिल्का होली, काशी की होली और मथुरा की लठमार होली ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया. इसी साल घाघरा महोत्सव, ब्रह्मा महोत्सव, मकर संक्रांति महोत्सव, दूधई मेला, गाजीपुर महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, चित्रकूट का लालगढ़ मेला जैसे आयोजनों से पर्यटक संख्या, राजस्व और स्थानीय रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.37,688.58 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले: उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 ने प्रदेश में पर्यटन को खूब बढ़ावा दिया. इसके तहत up-tourismportal.in पर 1757 पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि 37,688.58 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा पर्यटन विभाग ने यूपी के टूरिज्म के प्रचार-प्रसार के लिए ज्यूरिख ट्रेवल मार्ट, ग्लोबल ट्रेवल मार्केट-2025, पेरिस फैशनवीक, जीटीएसी टोक्यो-सिडनी, आईटीबी एशिया, फिटूर-2025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिस्सा लिया. राष्ट्रीय स्तर पर आईटीबी इंडिया, जीटीए पटना-लखनऊ-मुंबई-चेन्नई-दिल्ली, एक्सपो जयपुर में भागीदारी से प्रचार बढ़ा.सीएम युवा टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम का संचालन: पर्यटन विभाग ने सीएम टूरिज्म फेलाशिप प्रोग्राम का संचालन किया है. इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. प्रदेश के सभी 75 जिलों में युवा पर्यटन दलों का गठन हुआ जो पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं. इसके अलावा पर्यटन विभाग भारत सरकार के साथ मिलकर 17 ट्रैवल-टूरिज्म कोर्सेज का संचालन कर रहा है. इनसे प्रदेश के युवा टूरिस्ट गाइड, एयर होस्टेस, क्रू कैबिन और होटल क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है. मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 46 करोड़ की लागत से शाहजहांपुर में कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का फेज-2 लगभग पूरा हो चुका है. युवा ट्रेवल मार्ट के तहत युवा पर्यटक दलों ने प्रमुख पर्यटन स्थलों और आयोजनों में अयोध्या, बरेली, चंदौली, शाहजहांपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, प्रयागराज और लखनऊ में पर्यटकों को सहायता प्रदान की. ये विकास कार्य भी हो रहे: उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना-2.0 के तहत प्रयागराज में आजाद पार्क, नॉलेज हब और श्रावस्ती में बौद्ध म्यूजियम विकसित किया जा रहा है. साथ ही वित्त मंत्रालय की 'म्यूजियम एंड हेरिटेज क्लस्टर फेज-1' से कानपुर के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के स्थलों, सुल्तानपुर-फर्रुखाबाद के नवाबगंज मंदिर और चित्रकूट के मां कामाक्षी देवी मंदिर का विकास किया जा रहा है. हरदोई में 268 लाख की एकीकृत परियोजना पूरी हो रही है. साथ ही मुख्यमंत्री के विजन के मुताबिक विभाग की ओर से विकसित की जा रहीं होम स्टे योजना से स्वरोजगार बढ़ा है, जबकि ग्रामीण पर्यटन से लोक गीत-संगीत, व्यंजन और परंपराओं का प्रचार हो रहा है. ये भी पढ़ेंः गोवा-मनाली और शिमला को भूले टूरिस्ट; नए साल पर पर्यटकों से फुल हुई काशी, विश्वनाथ धाम के साथ ये जगहें भी बनीं पसंदीदा

