'बिहार में का बा' फेम नेहा सिंह राठौर फिर चर्चा में; जानिए कौन से गाने रहे चर्चित, कैसे हुईं पाॅपुलर?

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार की रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंचीं थीं.

हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर
हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 4:55 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 5:35 PM IST

लखनऊ : लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने गानों के लिए देश भर में मशहूर हैं. नेहा सिंह राठौर के ज्यादातर गाने चर्चा में रहते हैं. 'बिहार में का बा' फेम नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में शनिवार की रात वह लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं.

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसको लेकर शनिवार की रात वह लखनऊ के हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थीं. उनका कहना है कि नोटिस मिलने के बाद और तबीयत ठीक होने पर हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंची थीं, लेकिन बयान दर्ज नहीं किया गया. पुलिस ने तर्क दिया कि रात हो गई है. अब किसी और दिन बयान दर्ज कराने के लिए बुलाएंगे. अब जिस दिन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बुलाएंगे, उस दिन बयान दर्ज कराने जाएंगे. मैं एफआईआर से नहीं डरती हूं. अब नेहा को कब बयान देने के लिए बुलाना है, फिलहाल इस पर अभी हजरतगंज प्रभारी कुछ भी नहीं बता रहे हैं.

वाराणसी के 15 थानों में दर्ज कराई गईं थीं शिकायतें : लखनऊ और वाराणसी में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 20 मई को नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी के 15 थानों में 500 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गईं थीं. लंका थाने में ही अकेले 318 शिकायत हुईं थीं. 15 दिन पहले हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने उनका बयान देने के लिए चार बार नोटिस भेजी थी. शुक्रवार को उन्हें फिर नोटिस भेजा गया. जिसके बाद शनिवार रात में वह अपने पति हिमांशु सिंह के साथ हजरतगंज कोतवाली अपने बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थीं, लेकिन नियम है कि सूरज अस्त होने के बाद थाने में महिला के कोई बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं, इसलिए बिना बयान दर्ज कराए ही नेहा सिंह वापस लौट गईं.

...जानिये किन गानों से चर्चा में आईं...

गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खूब चर्चा में आई थीं जब उन्होंने 'यूपी में का बा...' गाना गाया था. इस गाने की प्रदेश भर में खूब चर्चा हुई थी. इस गाने के जरिए उन्होंने अव्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए थे. 'यूपी में का बा...' का जब दूसरा पार्ट उन्होंने व्यंग के रूप में गाया तो यह उनके लिए मुसीबत का सबब बना था. पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया था.

राजनीतिक दलों ने 'यूपी में का बा...' गाने को अपने चुनावी कैंपेन के लिए इस्तेमाल भी किया था. गरीबी, भ्रष्टाचार पर इस गाने के जरिए सवाल उठाए गए थे. उन्होंने साल 2020 में 'बिहार में का बा...' गया था. 'यूपी में का बा...' 2022 में और 'यूपी में का बा...' पार्ट 2 साल 2023 में गाया था, जो काफी चर्चित हुआ था. नेहा सिंह राठौर सबसे पहले तब चर्चित हुईं थीं जब उनका एक लोकगीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर बना और खूब वायरल हुआ था. 21 मई को अपने ऊपर एफआईआर को लेकर नेहा सिंह राठौर ने "औरत पर जोर दिखावे... गाना पोस्ट किया.

उसके बाद एक गाना 'रोजगार देबा कि करवा ड्रामा...' रिलीज हुआ और खूब वायरल हुआ. यह गाना बिहार और यूपी के बेरोजगार युवाओं को लेकर नेहा सिंह ने बनाया था. नेहा ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सिपाही भर्ती को लेकर गीत साहेब हाली-हाली... गाया था.



बता दें कि नेहा सिंह राठौर साल 1997 में बिहार के कैमूर जिले में पैदा हुई थीं. कानपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की. साल 2022 में उन्होंने यूपी के हिमांशु सिंह से शादी की थी. हिमांशु आंबेडकरनगर के रहने वाले हैं और पेशे से लेखक हैं. हिमांशु सिंह प्रयागराज विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और फिर दिल्ली से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. दिल्ली में ही एक आईएएस कोचिंग इंस्टिट्यूट में वे पढ़ाते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था.

Last Updated : January 4, 2026 at 5:35 PM IST

संपादक की पसंद

