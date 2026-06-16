IT की दुनिया की राह आसान, IIT कानपुर में बने दो नए विभाग, ये कोर्स होंगे संचालित
छात्र- छात्राओं के शोध कार्य में अब मिलेगी पूरी मदद, छात्रों को कई सहूलियतें मिलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 10:24 AM IST
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने सांख्यिकी और डेटा साइंस के एक समर्पित विभाग की स्थापना को मंजूरी दे दी है. यह कदम शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को एक ऐसे क्षेत्र में सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो तेजी से विकसित हो रहा है.
नवगठित विभाग में आईआईटी कानपुर के इस क्षेत्र से जुड़े मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जिनमें बीएस–एमएस (सांख्यिकी एवं डेटा साइंस) कार्यक्रम, एमएससी (सांख्यिकी) कार्यक्रम तथा पीएचडी (सांख्यिकी) कार्यक्रम शामिल हैं. एमएससी कार्यक्रम (जिसमें प्रवेश जैम के माध्यम से होता है) 1970 के दशक से संचालित हो रहा है, जबकि बीएस–एमएस कार्यक्रम (जिसमें प्रवेश जेईई के माध्यम से होता है) साल 2021 से संचालित है. अब ये सभी कार्यक्रम नवगठित सांख्यिकी और डेटा साइंस विभाग के अंतर्गत संचालित होंगे, जिससे शैक्षणिक पहचान, समन्वय और रणनीतिक विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी. एमएससी कार्यक्रम के लिए कुल 60 सीटें तथा बीएस–एमएस कार्यक्रम के लिए लगभग 30 सीटें उपलब्ध होंगी.
नए विभाग से छात्रों को शोध कार्य में मिलेगी मदद: आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने बताया
यह नया विभाग आईआईटी कानपुर की सांख्यिकी, प्रायिकता और मात्रात्मक विज्ञान के क्षेत्र में दीर्घकालिक उपलब्धियों पर आधारित है. वर्षों से सांख्यिकी एवं प्रायिकता समूह ने एक सशक्त शैक्षणिक एवं शोध तंत्र विकसित किया है, जिसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट स्तर के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं तथा विविध क्षेत्रों में कई विषयों पर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है. इस विभाग का उद्देश्य देश में सांख्यिकीय विज्ञान के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित होना है.
एआई व मशीन लर्निंग में भी मौका: आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया आईआईटी कानपुर के इस नए विभाग में छात्र-छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग की पढ़ाई का भी मौका मिलेगा.जो विश्वसनीय, व्याख्यात्मक और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण के लिए मजबूत सांख्यिकीय आधार के लिए बहुत जरूरी है। वैश्विक स्तर पर योग्य सांख्यिकी विशेषज्ञों और प्रशिक्षित संकाय की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, और यह पहल उस अंतर को कम करने में योगदान देने का प्रयास करेगी
विश्व स्तर पर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और यूसी बर्कले जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में सांख्यिकी और डेटा साइंस के लिए समर्पित विभाग पहले से स्थापित हैं. भारत में ऐसे समर्पित विभाग सीमित हैं, विशेषकर विशेषज्ञ संस्थानों के बाहर, ऐसे में आईआईटी कानपुर अपनी मजबूत शैक्षणिक विरासत के कारण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में कारगर रहा.
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