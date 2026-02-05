रांची मेयर पद को लेकर दुविधा में झामुमो, पार्टी के छह नेताओं ने दाखिल किया नामांकन, किसके नाम पर लगेगी मुहर?
रांची मेयर पद के लिए झामुमो के छह नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है. इससे झामुमो दुविधा में है कि वह किसे अपना समर्थन दे.
रांची: झारखंड शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो गई. हालांकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह रांची मेयर पद के लिए किस उम्मीदवार का समर्थन करेगी.
रांची मेयर पद के लिए छह झामुमो नेताओं ने नॉमिनेशन दाखिल किया है. इससे पार्टी दुविधा में है कि किसका समर्थन किया जाए. इसी वजह से पार्टी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है.
मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सभी झामुमो नेताओं ने पार्टी के समर्थन के लिए खुद को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया है. कुछ ने खुद को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य बताया है, जबकि अन्य ने खुद को समर्पित पार्टी कार्यकर्ता कहा है. झामुमो के जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, उनमें कैटरीना तिर्की, रामशरण तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर, वीरू तिर्की, सुजीत विजय आनंद लकड़ा और अजीत लकड़ा शामिल हैं.
उम्मीदवारों का तर्क
कैटरीना तिर्की ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के कहने पर सड़क पर संघर्ष किया है. चूंकि बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को समर्थन दिया है, इसलिए एक महिला होने के नाते उन्हें भी झामुमो पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए.
रामशरण तिर्की ने कहा कि वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शिष्य रहे हैं, 1977 से झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया है, और जब वह पार्टी पदाधिकारी थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सभी वार्डों में जनसभाएं कीं. इसलिए, वह झामुमो के समर्थन के लिए योग्य उम्मीदवार हैं.
सुजीत कुमार कुजूर ने खुद को पुराना पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने वाला नेता बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी का समर्थन पाने का उनका दावा मजबूत है. सुजीत विजय आनंद लकड़ा ने कहा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लोगों के बीच काम किया है, और उनमें युवा जोश है, इसलिए उन्हें पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए.
वीरू तिर्की ने कहा कि उन्होंने पार्टी के रांची जिला संयोजक के रूप में काम किया है, और अब जब उन्होंने मेयर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है, तो पार्टी जो भी फैसला करेगी, वह उसका पालन करेंगे. दूसरी ओर, अजीत लकड़ा ने कहा कि उनका दावा मजबूत है क्योंकि जिस इलाके से वह आते हैं, वहां उनका बड़ा वोटर बेस है.
झामुमो समर्थित उम्मीदवार की जल्द होगी घोषणा
झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि चूंकि यह चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी को भी नॉमिनेशन फाइल करने से नहीं रोका गया था. अब जब छह पार्टी नेताओं ने रांची मेयर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जिस भी नाम को पार्टी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर घोषित करेंगे, बाकी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे. मुश्ताक आलम ने कहा कि रांची मेयर पद के लिए झामुमो का सिर्फ एक ही समर्थित उम्मीदवार होगा और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी.
रांची मेयर पद को लेकर झामुमो की दुविधा के बारे में पूछे जाने पर, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि वे न तो बेचैन हैं और न ही हड़बड़ी में हैं. कोई दुविधा नहीं है, और पार्टी आज या कल अपने समर्थित उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी.
