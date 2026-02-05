ETV Bharat / state

रांची मेयर पद को लेकर दुविधा में झामुमो, पार्टी के छह नेताओं ने दाखिल किया नामांकन, किसके नाम पर लगेगी मुहर?

रांची: झारखंड शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की स्क्रूटनी पूरी हो गई. हालांकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह रांची मेयर पद के लिए किस उम्मीदवार का समर्थन करेगी.

रांची मेयर पद के लिए छह झामुमो नेताओं ने नॉमिनेशन दाखिल किया है. इससे पार्टी दुविधा में है कि किसका समर्थन किया जाए. इसी वजह से पार्टी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है.

मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सभी झामुमो नेताओं ने पार्टी के समर्थन के लिए खुद को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया है. कुछ ने खुद को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का शिष्य बताया है, जबकि अन्य ने खुद को समर्पित पार्टी कार्यकर्ता कहा है. झामुमो के जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, उनमें कैटरीना तिर्की, रामशरण तिर्की, सुजीत कुमार कुजूर, वीरू तिर्की, सुजीत विजय आनंद लकड़ा और अजीत लकड़ा शामिल हैं.

उम्मीदवारों का तर्क

कैटरीना तिर्की ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के कहने पर सड़क पर संघर्ष किया है. चूंकि बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को समर्थन दिया है, इसलिए एक महिला होने के नाते उन्हें भी झामुमो पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए.

रामशरण तिर्की ने कहा कि वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शिष्य रहे हैं, 1977 से झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया है, और जब वह पार्टी पदाधिकारी थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सभी वार्डों में जनसभाएं कीं. इसलिए, वह झामुमो के समर्थन के लिए योग्य उम्मीदवार हैं.

सुजीत कुमार कुजूर ने खुद को पुराना पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने वाला नेता बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी का समर्थन पाने का उनका दावा मजबूत है. सुजीत विजय आनंद लकड़ा ने कहा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लोगों के बीच काम किया है, और उनमें युवा जोश है, इसलिए उन्हें पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए.