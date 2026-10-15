नवरात्र विशेष: अधूरी है मां दुर्गा की पूजा, अगर साथ में न पूजे गए ये 5 देवता!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:18 PM IST
वाराणसी: शारदीय नवरात्र का नाम आते ही मन जगदंबा की भक्ति और आराधना में डूब जाता है. चारों तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के इन नौ दिनों में सिर्फ मां दुर्गा की ही पूजा नहीं की जाती? अगर जगदंबा के साथ उनके सहचर, सृष्टिकर्ता और रक्षक देवताओं का आवाहन न किया जाए, तो महापूजा अधूरी मानी जाती है.
मां दुर्गा के साथ पूजे जाते हैं ये देवता!: अमूमन इसे सिर्फ मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और परंपरा भी छिपी है. इन नौ दिनों में आदिशक्ति के साथ-साथ सृष्टि के सृजनकर्ता और पालनकर्ता देवताओं की भी विशेष पूजा की जाती है. मां दुर्गा के भव्य स्वरूप के साथ महालक्ष्मी, मां सरस्वती, कार्तिकेय, गजानन और भगवान भैरव की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं. उत्तर प्रदेश, विशेषकर धर्मनगरी काशी के दुर्गा पंडालों और घरों में इस परंपरा की बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है.
धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भैरव साक्षात भगवान शंकर ही हैं और माया से मोहित होकर लोग उन्हें शिव से अलग मानते हैं. हमारे यहां दुर्गा पंडाल नवरात्र में तैयार किया जाता है,चूंकि पंडाल एक भव्य यज्ञ मंडप होता है और बिना शिव के शक्ति की उपासना संभव नहीं है. इसलिए भैरव यहां पर बैठ करके इस मंडप की रक्षा करते हैं.- पंडित पवन त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य
क्या है मान्यता: जब हम नवरात्र में देवी का पंडाल बनाते हैं तो वह एक युद्ध क्षेत्र के रूप में होता है. जहां पर जगदंबा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है. ऐसे में देवताओं की ओर से कार्तिकेय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए वो सेनापति के रूप में मौजूद रहते हैं और गणेश जी विद्या और बुद्धि के प्रतीक हैं और मां गौरी के प्रिय हैं और जैसा कि धर्मशास्त्र में जाना जाता है की मां जगदंबा ने स्वयं की रक्षा के लिए ही गणेश की उत्पत्ति की थी, इसलिए उनका स्थान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.
त्रिशक्ति का वास: पंडित पवन त्रिपाठी बताते हैं कि नवरात्र के पंडाल में जो भक्त जाते हैं वह सांसारिक हैं. उन्हें ज्ञान भी चाहिए, दुर्गतियों का हनन भी चाहिए और विपत्तियों से मुक्ति भी चाहिए. सुख और वैभव भी चाहिए. इसलिए मां जगदंबा के तीनों रूप वहां एक साथ नजर आती हैं. जहां पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती, वैभव सुख की देवी महालक्ष्मी, मां दुर्गा दुर्गतियों को हनन करते हैं. उनकी उपासना की जाती है और एक स्थान पर यह तीनों देवियां लोगों को दर्शन देती हैं और यदि आप इसका आध्यात्मिक रूप देख तो उत्पत्ति पालनकर और संघर्ष यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान होते हैं और यह तीनों जो मल देवता है उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं.
पुराणों में भी इसको लेकर व्याख्या मिलते हैं, जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और मां पार्वती वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि वहां भगवान शंकर का स्थान ही नहीं है. वह बहुत दुखी हुई. इसका परिणाम यज्ञ विध्वंस के रूप में पूरे सृष्टि ने देखा है. इसके बाद जब दक्ष प्रजापति पर महादेव प्रसन्न हुए, उसके बाद से एक परंपरा शुरू हुई जहां हर यज्ञ में बिना रुद्र, भैरव के पूजन संपन्न नहीं माना जाता है. इसलिए सभी देवी मंडप बनता है तो वहां भैरव बाबा के रूप में उस स्थान पंडाल की रक्षा करते हैं, जिनका महत्व शास्त्रों में बताया गया है.- पंडित पवन त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य
राम और शक्ति का विशेष प्रावधान: नवरात्र के दौरान भगवान राम और शिव की पूजा किस प्रकार मिल गई और यह कितनी महत्वपूर्ण है. इसको लेकर काशी के विद्वान पंडित शनि महाराज कहते हैं कि, यदि हम उत्तर प्रदेश की अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में नवरात्र को देखें तो यह केवल शक्ति आराधना का पर्व नहीं है बल्कि यह शक्ति वैष्णो और शिव परंपरा की अनूठी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समन्वय को भी बताता है. उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों को देखें तो यह तीन धाराओं को एक साथ समेटे है.
यदि आप देखेंगे तो शक्ति पूजा में भगवान राम एक मुख्य केंद्र में होते हैं. यदि पौराणिक कथाओं को देखें तो उनके अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने अश्विन मास में 9 दिनों तक मां दुर्गा की कठोर साधना की थी और उसके बाद रावण का वध किया था. यही नहीं यदि आप देखें तो नवरात्र के नौ दिनों में जहां एक तरफ घरों और पंडाल में कलश स्थापना होती है दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो वहीं दूसरी ओर रात में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है. जहां एक ओर मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध को तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने को धर्म की जीत के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है.- पंडित शनि महाराज, विद्वान
शिव के साथ शक्ति की उपासना: इस मौके पर शिव और शक्ति की परंपरा में भी देखने को मिलती है और इसका सबसे बेहतर तस्वीर पूर्वांचल खासकर बनारस में नजर आता है, जहां पर शिव और शक्ति दोनों को नवरात्र के पूजन में प्रमुखता दी जाती है. यदि आप काशी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां नवरात्रि की नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. यह मान्यता है कि, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं इसलिए शिव भक्त नवरात्र में शक्ति की उपासना जरूर करते हैं. यही नहीं यदि आप प्रमुख शक्तिपीठों को देखें तो वहां पर देवी के साथ-साथ भगवान शिव भैरव के रूप में पूजे जाते हैं. काशी के प्रमुख देवी मंदिरों के पास भैरव उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, इसलिए शिव और शक्ति दोनों एक स्वरूप में समाहित हैं.
नवरात्र का महापर्व केवल असुरों पर देवी की विजय का उत्सव नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की त्रिदेव और त्रिशक्तियों के एकीकरण का प्रतीक है.
( डिस्कलेमर: ज्योतिषाचार्य से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट)
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