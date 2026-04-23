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गोमती नगर एक्सप्रेस के कोच से लेकर स्टेशन के नाम तक से यात्री परेशान, जानिए क्या-क्या बदलने की डिमांड की

लखनऊ: मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय सभागार में बुधवार को मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में समिति के सदस्यों की तरफ से कई सुझाव दिए गए. इनमें एक अहम सुझाव यह भी आया कि गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच को अपग्रेड किया जाए. लखनऊ से हरदोई के लिए पैसेंजर ट्रेन संचालित की जाए. इसके अलावा कई अन्य सदस्यों ने विभिन्न तरह के सुझाव दिए. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर मंथन किया जाएगा. बैठक की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के मण्डल रेल प्रबन्धक सुनील कुमार वर्मा ने की. मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य, अपर मण्डल रेल प्रबंधक सहित उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे.





सुधीर मिश्र ने गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य श्रेणी के कोच को अपग्रेड किया जाने का सुझाव दिया. राजेंद्र प्रसाद सबिता ने लखनऊ से हरदोई के बीच Passenger/EMU Train संचालित किए जाने और लखनऊ सेकंड एंट्री की ओर अनारक्षित टिकट काउन्टर खोलने की मांग की. अनुपम पांडेय ने गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म दो पर यात्री शेड और यात्री सुविधाएं अपग्रेड किए जाने का सुझाव दिया. देवेंद्र शुक्ल ने आलमनगर स्टेशन का नाम बाबा बुद्धेश्वर धाम करने का सुझाव दिया. राजेश सिंह ने मेमू ट्रेन का परिचालन उतरेटिया के बजाय लखनऊ तक कराए जाने की मांग की. प्रभु जालान ने लखनऊ स्टेशन पर गर्मियों के मौसम मे NGO की तरफ से यात्रियों को पेयजल वितरित करने की स्वीकृति प्रदान करने का सुझाव दिया. श्याम बहादुर ने जौनपुर स्टेशन से जनसाधारण ट्रेन चलाने की आवश्यकता जताई. अनुज कुमार मिश्रा ने आलमनगर रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मेल और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का सुझाव दिया.



उत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबन्धक सुनील कुमार वर्मा ने मंडल की उपलब्धियों और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया. इस बैठक में उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाली यात्री सेवाओं, यात्री सुविधाओं के संबंध में रेल उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया और सुझाव लिए गए. बैठक मे आए हुए मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की तरफ से मंडल के अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में और अधिक सुधार जैसे अनेक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की. प्रशासन ने समिति के सदस्यों की बातों को संज्ञान में लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि समिति के सदस्यों ने रेलवे की तरफ से उठाये गए क़दमों की सराहना करते हुए सहयोग प्रदान करने की बात कही.









मण्डल रेल प्रबन्धक सुनील कुमार वर्मा ने आश्वासन दिया कि बैठक में रखी गई मांगों और सुझावों पर विचार किया जाएगा. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने आये हुए सदस्यों को भरोसा दिया जहां तक संभव हो पाएगा सभी सुझावों पर विचार करते हुए उनका समाधान कराया जाएगा.







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