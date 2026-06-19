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ये है भारत के टॉप 5 IIT संस्थान, जानिए QS वर्ल्ड रैंकिंग में कौन कहां?

कानपुर: दुनिया की जानी-मानी रेटिंग एजेंसी ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है. इसमें भारत की टॉप 5 आईआईटी के बारे में जानकारी दी गई है. जानकारों का कहना है कि इसमें 12 साल का रिकार्ड टूट गया है.क्यूएस रैंकिंग-2027 में इस साल कौन सी आईआईटी किस पायदान पर रही चलिए आगे जानते हैं.





पांचवें पायदान पर कौन सी आईआईटी: दरअसल, कुछ दिनों पहले आईआईटी कानपुर को जहां जेईई एडवांस के टॉप-100 रैंकर ने प्रवेश के लिए चुना था. वहीं, अब जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, उसमें 12 सालों का रिकार्ड टूट गया है. क्यूएस रैंकिंग-2027 में आईआईटी कानपुर को इस साल 221वीं रैंक मिली है. इसके चलते देश में संस्थान पांचवें स्थान पर है. हालांकि संस्थान ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ रैंक को साझा किया है.



कितने अंक मिले: ओवरऑल 53.8 अंकों के साथ आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु एक ही स्थान पर है.



तीसरे व चौथे स्थान पर कौन सी आईआईटी: रैकिंग के मुताबिक 55.1 अंकों के साथ आईआईटी खड़गपुर ने चौथे स्थान पर कब्जा किया है. वहीं, 59.3 अंक के साथ आईआईटी मद्रास ने तीसरे स्थान पर कब्जा किया है.



पहले और दूसरे स्थान पर कौन: क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को देश में पहली और विश्व में 118 वीं रैंक मिली है. दुनिया में 134वीं रैंक के साथ आईआईटी मुंबई भारत में दूसरे स्थान पर है.



किसने जारी की रैकिंग: दरअसल, हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर के संस्थानों की ओवरऑल परफार्मेंस के साथ क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस रैंकिंग-2027 जारी हुई है. इसमें साइटेशन, एकेडमिक रेप्यूटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट्स रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो सहित कई बिंदुओं के आधार पर अंक दिए जाते हैं. इसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है. पिछले लंबे समय से आईआईटी कानपुर की रैंक में उतार-चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन इस पिछले 12 सालों का रिकार्ड इस बार तोड़ दिया है. 2015 में 300 वींरैंक से साथ शुरू हुआ सफर इस साल काफी बेहतरीन रहा है.



आईआईटी में 9153 छात्र कर रहे पढ़ाई: संस्थान के प्रशासनिक अफसरों ने बताया, आईआईटी कानपुर में 9153 छात्र-छात्राएं हैं। जिसमें स्नातक स्तर पर 53.9 प्रतिशत और परास्नातक स्तर पर 46.1 प्रतिशत छात्र पढ़ रहे हैं जबकि, इंटरनेशनल पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 53 है, जिसमें यूजी में 7.5 प्रतिशत और पीजी में 92.5 प्रतिशत छात्र-छात्राएं हैं.





आईआईटी कानपुर को साइटेशन पर फैकल्टी में 81 अंक, एकेडमिक रेप्यूटेशन में 47.9 अंक, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में 12.5 अंक, इम्पलायर रेप्यूटेशन में 88.3 अंक, इम्प्लायमेंट आउटकम में 60.3 अंक, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो में 1.5 अंक, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में 44.7 अंक, इंटरेशनल फैकल्टी रेशियो में 1.6 अंक और सस्टेनेबिलिटी में 74.5 अंक मिले हैं.





आईआईटी कानपुर इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो पर ही सबसे कम अंक लाई है जबकि इससे बेहतर रैंक हासिल करने वाले आईआईटी खड़गपुर ने स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, इंप्लायर रेप्यूटेशन-इंप्लायर आउटकम में

आईआईटी कानपुर के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया है. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने क्यू एस रैंकिंग के लिए सभी को बधाई दी है. उन्होंने कहा आने वाले सालों में और बेहतर रैंक हासिल करने का प्रयास करेंगे.







पिछले सालों में आईआईटी कानपुर की रैंकिंग:



साल रैंकिंग

2015- 300

2016- 271

2017- 302

2018- 293

2019- 283

2020- 291

2021- 350

2022- 277

2023- 264

2024- 278

2025- 263

2026- 222

2027- 221

