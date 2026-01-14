ETV Bharat / state

छठवीं से आठवीं तक पढ़ाने वाले टेट-सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

एक अन्य मामले में सरकार से प्रदेश में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 9:31 AM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कक्षा छह से 10 तक के विद्यालयों की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या व उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है. यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं?

एडवोकेट संजय कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है. कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है. याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है, जो मैंडेटरी योग्यता है. उनका कहना है कि सीटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा छह से दस तक का शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है. जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा छह से आठ तक के शिक्षण कार्य के लिए टेट एक मैंडेटरी योग्यता है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक है, वे दो वर्ष के भीतर टेट योग्यता प्राप्त करें अन्यथा सर्विस क्विट कर दें. एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि जो नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, बिना टीईटी योग्यता के ही नियुक्त किया जा रहे हैं.

बंदरों के आतंक से छुटकारा का एक्शन प्लान दे सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश गाजियाबाद निवाासी विनीत शर्मा व प्रजक्ता सिंघल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने तीन दिसंबर 2025 के आदेश के अनुरूप एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है.

मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस संबंध में गत आठ जनवरी को हुई मीटिंग के मिनट्स प्रस्तुत किए गए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की है. सरकार की ओर से कहा गया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी प्रस्तावित एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है, जिस पर पर्यावरण विभाग विचार कर सकता है. इसमें एक माह का समय लगेगा.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- पति की कमाई का 25 प्रतिशत तक गुजारा भत्ता पाने का पत्नी को अधिकार

Last Updated : January 14, 2026 at 9:37 AM IST

TAGGED:

DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION
ALLAHABAD HIGH COURT CTET TET
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
LT GRADE TEACHER RECRUITMENT 2025
HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.