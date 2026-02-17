ETV Bharat / state

UP BUDGET से कुछ मंत्रालय हुए मालामाल, काम के आड़े नहीं आयेंगे पैसे

लखनऊ: ओम प्रकाश राजभर हों या केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल का क्षेत्र हो या बृजेश पाठक का मंत्रालय. बजट सत्र चल रहा है और बजट प्रस्तावित हो चुका है. वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में इन सभी नेताओं के लिए भरपूर प्रावधान किए गए हैं. स्वास्थ्य, पंचायती राज और ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों को जमकर बजट दिया गया है. इसके अलावा महत्वपूर्ण नेताओं के क्षेत्र में भी सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे दीर्घकालिक विकास और रोजगार का बजट बताया. कुल व्यय में 19.5% पूंजीगत व्यय, शिक्षा को 12.4%, स्वास्थ्य को 6% और कृषि को 9% हिस्सा दिया गया. सड़क-सेतु पर 34,468 करोड़, एमएसएमई पर 3,822 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर-औद्योगिक विकास पर 27,103 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का स्पष्ट कहना है कि सभी के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए हैं. किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. ना तो सियासत है और ना ही कोई पक्षपात. सबके लिए अच्छे प्रावधान के माध्यम से बजट बनाया गया है.

बड़े नेताओं के जिलों और विभागों को प्राथमिकता

बृजेश पाठक : बजट में प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 575 करोड़ रुपये दिए गए. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लखनऊ कैंट सीट और लखनऊ जिले में दूध उत्पादन कंपनियां, नाइट सफारी पार्क और शहरी विकास पर खास फोकस रहा. ब्रजेश पाठक के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 37,956 करोड़ रुपये दिए गए. यह 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है. कुल बजट का लगभग 6% स्वास्थ्य क्षेत्र पर आवंटित है. चिकित्सा शिक्षा के लिए अलग से 14,997 करोड़ रुपये, जिसमें 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ शामिल हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान है.

केशव प्रसाद मौर्य : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विभाग ग्राम्य विकास को 25000 करोड़ दिए गए हैं. यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, जल जीवन मिशन आदि से जुड़ा है. इसके अलावा उनके क्षेत्र सिराथू में 25 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है.

ओमप्रकाश राजभर जो कि पंचायतीराज मंत्री उनके विभाग को भी ठीकठाक बजट दिया गया है. पंचायती राज 32,090 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. यह पिछले वर्ष (2025-26) की तुलना में 67% अधिक है. पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़ा इजाफा किया गया है. इसमें ग्राम पंचायत भवनों, डिजिटल लाइब्रेरी, स्टेडियम/ओपन जिम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के गाजीपुर जिले (जहूराबाद विधानसभा) में भी औद्योगिक क्षेत्र और पंचायती राज योजनाओं को मजबूती मिली.

अपनादल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर क्षेत्र में पर्यटन, स्वास्थ्य और निर्यात हब पर जोर दिया गया. सपा विद्रोही विधायकों के जिलों सहित अन्य सहयोगी नेताओं के क्षेत्रों में भी सड़क, बिजली और कौशल केंद्रों की घोषणाएं हुईं. बजट दस्तावेजों में स्पष्ट है कि विकास योजनाएं पूरे प्रदेश में समान रूप से फैली हैं, लेकिन नेताओं के जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

टॉप 10 जिलों में उच्चतम आवंटन