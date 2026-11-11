फरीदाबाद में कहां होगी छठ पूजा? घाटों की मरम्मत और सफाई का काम जारी, कड़ी रहेगी पुलिस सुरक्षा
Chhath Puja in Faridabad: छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है. फरीदाबाद में घाटों की मरम्मत और सफाई का काम जारी है.
Published : November 11, 2026 at 9:42 AM IST
फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं. कहीं घाटों की साफ-सफाई और मरम्मत की जा रही है, तो कहीं नए घाट बनाने का काम शुरू हो गया है. खासकर यमुना नदी के किनारे छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां हर साल दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. पर्व से पहले ही पूर्वांचल के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घाटों को तैयार करने में जुट गए हैं.
फरीदाबाद में छठ पूजा का क्रेज: फरीदाबाद में पूर्वांचल के लाखों परिवार रहते हैं. ऐसे में छठ महापर्व यहां केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का भी बड़ा अवसर है. यही वजह है कि दिवाली के बाद लोगों को छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है. यमुना किनारे घाट बनाने पहुंचे स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी वे अपने साथियों के साथ छठ घाट तैयार करने आए हैं. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह रहता है. प्रशासन भी हर साल सहयोग करता है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा करने में सहूलियत मिलती है.
दूसरों की आस्था के लिए घाट बना रहे युवा, बोले- 'किसी को नहीं होने देंगे परेशानी': छठ घाट पर तैयारियों में जुटे युवा सुभाष कोहली की बात इस पर्व की सामाजिक भावना को भी बयां करती है. उन्होंने बताया कि उन्हें हर साल छठ महापर्व का इंतजार रहता है. दिवाली की खुशी अपनी जगह है, लेकिन छठ को लेकर उत्साह दिवाली से पहले ही शुरू हो जाता है. यही कारण है कि हर साल वे अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे घाट बनाने पहुंचते हैं. खास बात यह है कि वे केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए घाट तैयार करते हैं.
श्रद्धालु के लिए हर तरह की व्यवस्था: स्थानीय निवासी सुभाष कोहली ने बताया कि कई परिवारों में घर के पुरुष या बेटे नहीं होते. ऐसे में छठ व्रत करने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को घाट पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसी सोच के साथ वे सामूहिक रूप से घाट का निर्माण करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी नौकरी-पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन छठ महापर्व के लिए समय निकालकर हर साल यह जिम्मेदारी निभाते हैं. हमारा उद्देश्य है कि कोई भी महिला या श्रद्धालु छठ पूजा से वंचित न रहे.
गैर-पूर्वांचली दोस्त भी निभा रहे साथ: वहीं स्थानीय निवासी दुर्गेश कुमार झा ने बताया कि छठ महापर्व आस्था और विश्वास का पर्व है. उन्हें हर साल इस पर्व का इंतजार रहता है और इस बार भी वे अपने दोस्तों के साथ यमुना किनारे घाट तैयार करने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि घाट का निर्माण केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि दूसरे परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर भी किया जाता है. खास बात यह है कि उनके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जो पूर्वांचल से नहीं हैं और छठ पर्व नहीं मनाते, लेकिन इसके बावजूद वे पिछले कई वर्षों से घाट बनाने और पर्व की तैयारियों में पूरा सहयोग कर रहे हैं. यह पर्व आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है.
छठ घाटों पर पुलिस की रहेगी निगरानी, आपातकालीन सेवाएं भी रहेंगी तैनात: छठ महापर्व के दौरान यमुना नदी के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहेगा. घाटों पर निगरानी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजाम किए जाएंगे. फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी पुलिस की ओर से सभी छठ घाटों पर निगरानी रखी जाएगी. पुलिसकर्मी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखेंगे. इसके साथ ही आपातकालीन सेवाएं भी घाटों पर उपलब्ध रहेंगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.
चार दिनों तक चलेगा आस्था का महापर्व: गौरतलब है कि छठ महापर्व चार दिनों तक मनाया जाता है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और अंत में उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है. व्रती महिलाएं और पुरुष करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं. परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ श्रद्धालु डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं.
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