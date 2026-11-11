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फरीदाबाद में कहां होगी छठ पूजा? घाटों की मरम्मत और सफाई का काम जारी, कड़ी रहेगी पुलिस सुरक्षा

Chhath Puja in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में छठ पूजा के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं. कहीं घाटों की साफ-सफाई और मरम्मत की जा रही है, तो कहीं नए घाट बनाने का काम शुरू हो गया है. खासकर यमुना नदी के किनारे छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां हर साल दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है. पर्व से पहले ही पूर्वांचल के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घाटों को तैयार करने में जुट गए हैं.

फरीदाबाद में छठ पूजा का क्रेज: फरीदाबाद में पूर्वांचल के लाखों परिवार रहते हैं. ऐसे में छठ महापर्व यहां केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का भी बड़ा अवसर है. यही वजह है कि दिवाली के बाद लोगों को छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है. यमुना किनारे घाट बनाने पहुंचे स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी वे अपने साथियों के साथ छठ घाट तैयार करने आए हैं. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह रहता है. प्रशासन भी हर साल सहयोग करता है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा करने में सहूलियत मिलती है.