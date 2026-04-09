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यूपी में कहां है बाबा 'नीम करौरी धाम'? गुफा में तपस्या से प्राप्त कीं सिद्धियां, खास मूर्ति का होता है श्रृंगार

'शिष्य को गुफा में नहीं मिले बाबा' : वह बताते हैं कि शाम 6:00 बज गया. आरती का समय होने लगा. बाबा ने कुछ खाया नहीं था. जो उनके शिष्य बहेलिया थे तो उन्होंने सोचा बाबा से मिलते हैं और पूछते हैं की बाबा जी खाने में आज क्या बनेगा? वह बताते हैं कि शिष्य जब नीचे गुफा में गए तो बाबा जी उनको नहीं मिले गुफा के अंदर. वहां देखा तो भगवान शंकर वहां बैठे हुए हैं.

'राधा कृष्ण का मंदिर' : वह बताते हैं कि हमारे यहां बाबा हनुमान जी के बगल से राधा कृष्ण का मंदिर है. उसके जस्ट साइड से नीचे एक गुफा है. बाबा एक समय उनके शिष्य थे बहेलिया, सन 1912 की बात है. वह बताते हैं कि बाबा ने कहा कि आज हम किसी से मिलेंगे नहीं. और वह सुबह 6:30 बजे आरती करके 7:00 बजे गुफा में नीचे चले गए.

'मिट्टी और गोबर से बनी हुई मूर्ति' : वह बताते हैं कि बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति कहीं नहीं बनाई. यहां मिट्टी और गोबर से बनी हुई मूर्ति है. इसमें मंगलवार और शनिवार को श्रृंगार होता है. बाबा जी को जो सिद्धियां प्राप्त हुईं हनुमान जी की वह यहीं से हुईं. वह बताते हैं कि बाबा जहां भी गये 1935 के बाद गए तो बाबा नीम करौली वाले ही जाने गए. उनका नाम लक्ष्मण दास था.

'मालपुआ, कचौड़ी बहुत पसंद था' : वह बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास को मालपुआ, कचौड़ी बहुत पसंद था, चना भी पसंद था. 15 फरवरी को यहां पर जो मेला लगता है, उसमें मालपुआ का ही भोग लगता है. यह सिद्ध पीठ है. इस गांव का नाम "नीम करौरी धाम" है. वह बताते हैं कि बाबा नीम करौली को जो सिद्धि मिली वह यहीं से मिली है.

'नीम करौरी धाम' में लगता है मेला : नीम करौरी धाम के मुख्य पुजारी महंत त्यागी जी महाराज ने बताया कि वह यहां पर 11 साल से हैं. मंगलवार को यहां पर मेला लगता है. बहुत दूर-दूर से भक्त आते हैं. कई राज्यों में विदेश से यहां पर भक्त आते हैं. वह बताते हैं कि प्रसाद में फल या घर से बनी हुई कोई चीज का विशेष महत्व प्रसाद का ही होता है.

गुफा एक हिस्सा मिट्टी का बना हुआ : गुफा का एक हिस्सा आज भी मिट्टी का बना हुआ है. जहां पर हमेशा ज्योति जलती रहती है. कहा जाता है कि इसी गुफा से बाबा नीम करौली को सिद्धियां प्राप्त हुईं थीं. ईटीवी भारत की टीम से मंदिर के मुख्य पुजारी महंत त्यागी जी महाराज ने गुफा व सुरंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी.

फर्रुखाबाद : जिला मुख्यालय से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर नीम करौरी धाम मंदिर बना हुआ है. कहा जाता है कि इस मंदिर में बाबा लक्ष्मण दास (बाबा नीम करौली) गुफा के अंदर साधना किया करते थे. गुफा में करीब 100 से 200 मीटर की सुरंग बनी हुई है. बाबा नीम करोली का जन्म यूपी के फिरोजाबाद जिले में हुआ था.

यूपी में कहां है बाबा 'नीम करौरी धाम'? (Photo credit: ETV Bharat)

'बेहोश हो गया शिष्य' : वह बताते हैं कि शिष्य ने देखा कि लंबे बड़े-बड़े बाल. हाथों में गले में बड़े-बड़े सर्प लिपटे हुए हैं. चंद्रमा विराजमान है. मस्तक से उनके गंगा जी बह रहीं जटाओं से. यह दृश्य देखकर साधारण मनुष्य जो बहेलिया उनका शिष्य वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है. थोड़ी देर बाद बाबा ने उसको देखा कि बहेलिया बेहोश हो गया और गिर गया.

'छीटें मारकर शिष्य को उठाया' : वह बताते हैं कि बाबा जी ने कमंडल से बहेलिया को छीटें मारी और उठाते हैं. शिष्य बोले, बाबा जी आप यहां तो थे नहीं, शंकर जी यहां पर बैठे थे. तो बाबा जी ने कहा कि यह बात किसी को ना बताइए तो, बाबा जी का ऐसा ही रहस्य था. कभी हनुमान जी के रूप में दर्शन देते थे लोगों को. बाबा जी का बहुत ही चमत्कार था.





यूपी में कहां है बाबा 'नीम करौरी धाम'? (Photo credit: ETV Bharat)

'सेठ से मांगी ईंटें' : वह बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इस गांव में एक सेठ जी थे, तो बाबा जी को संकल्प हुआ कि सेठ जी के पास जाकर हनुमान जी से उनकी वार्ता हुई और हनुमान जी ने कहा कि इनसे ईटों का कहेंगे तो एक कोठरी बन जाएगी, हनुमान जी का मंदिर छोटा सा. वह बताते हैं कि जब उनके पास गये तो बोले बताइये बाबा जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ईंटा चाहिये था. अगर कुछ मदद कर देंगे तो हनुमान जी का थोड़ा सा एक कमरा बन जाएगा.

'सेठ की दुकान में लग गई आग' : वह बताते हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बाबा आते हैं तो किसको-किसको ईंटें देंगे. तो बाबा जी वहां से चले आये. आने के बाद हनुमान जी को बोले कि आपने भेजा था हम गये लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे बाबा आते हैं हम किसको किसको देंगे. बाबा जी जैसे ही बैठते हैं उसकी दुकान में आग लग जाती है. सेठ बाबा जी के पास मदद को पहुंचता है. जिसके बाद बाबा जी ने कमंडल से पानी लेकर बस्ती की तरफ तीन बार छीटें मारे और कहा जाइये आग बुझ गई. तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है. जब वह वापस गया तो दुकान में कुछ भी नहीं जला था.

भजन कीर्तन करतीं महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)

'सुरंग में तपस्या करते थे बाबा जी' : वह बताते हैं कि बाबा जी ने सुरंग बनाई थी, उसमें यहां पर तपस्या करते थे. यह बात 1912 की होगी. वह गुफा मिट्टी की बनी हुई थी. अभी उसका सुंदरीकरण कराया गया है. राधा कृष्ण के मंदिर के नीचे जीने पर नीचे गुफा बनी हुई है. बीच में बंद किया गया है. बाबा जी इस गुफा में साधना किया करते थे. गुफाओं से सिद्धियां प्राप्त हुईं. गुफा में सुरंग करीब 100 से 200 मीटर की बनी होगी. वह कच्ची रखी हुई है. बाहर से जाल लगा हुआ है. लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं. यह साधना के लिए बना दिया गया. यह साधना कक्ष है. वह दर्शन के हिसाब से रखा गया है.





'हजारों की तादात में आते हैं भक्त' : वह बताते हैं कि हर बार मंगलवार और शनिवार को हजारों की तादात में भक्त यहां पर आते हैं. बच्चों के अन्नप्राशन मंगलवार को होते रहते हैं. कृष्ण पक्ष पंचमी, सप्तमी और नवमी को जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं. इनको पहले खीर-पूरी, अन्न खिलाया जाता है. वह आज से शुरुआत होती है. हर मंगलवार और शनिवार को हजारों की तादात में देश-विदेश से भक्त यहां आते हैं.

हनुमान जी का मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)

'महिलाएं करती हैं भजन कीर्तन' : वह बताते हैं कि यहां पर महिलाएं ढोलक, मंजीरा बजाकर भजन कीर्तन करती हैं. भक्त अमेरिका, श्रीलंका, शिमला से आते हैं. जो भी मनोकामना करते हैं वह पूर्ण होती है. वह बताते हैं कि सरकार का भी इस मंदिर के लिए बड़ा योगदान है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां के लिए रोड, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 110 फीट रोड दिया है. उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं. यहां पर एक बड़ा बना हाल है, यह भी मुख्यमंत्री के द्वारा काफी कार्य हुआ है और होने जा रहा है और होता रहेगा.

'दोपहर में दो घंटे बंद रहते हैं पट' : वह बताते हैं कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वह भी यहां के लिए विकास कार्य कर रहे हैं. हमें उम्मीद है उनसे. वह बताते हैं कि सुबह गर्मी में आरती का समय 6:30 बजे और शाम को 6 बजे का है. ठंड के मौसम में सुबह 6:00 बजे मंगलवार को बाकी 7:00 बजे प्रतिदिन होती है. गर्मी के मौसम में समय परिवर्तन होता रहता है. दोपहर में 12 से 2 बजे तक पट बंद होते हैं.

यूपी में कहां है बाबा 'नीम करौरी धाम'? (Photo credit: ETV Bharat)





'बाबा ने भ्रमण के लिए जनपद से किया था प्रस्थान' : मंदिर के पुजारी बताते हैं कि संत बाबा नीम करोली का जन्म फिरोजाबाद के ग्राम अकबरपुर में संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था. वह लक्ष्मण दास शर्मा के नाम से जाने जाते थे. बाबा ने भ्रमण के लिए जनपद से प्रस्थान किया था. इसके बाद से वह फर्रुखाबाद में रहे. उनकी साधना में सुविधा हो, इसके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी गई. बाबा दिनभर गुफा में रहते थे.

'एक महीने किया गया था महायज्ञ' : वह बताते हैं कि प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली का जन्म लगभग वर्ष 1900 में हुआ था. उन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है. वह बताते हैं कि नीम करोली बाबा मंदिर में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने एक हनुमान मंदिर बनवाया गया. जिसकी प्रतिष्ठा में उन्होंने एक महीने का महायज्ञ किया था. इस अवसर पर उन्होंने अपनी जटाएं भी उतरवा दी और मात्र एक धोती धारण कर आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे. कुछ कारणों से 18 वर्ष रहने के उपरांत बाबा ने नीम करौरी गांव को हमेशा के लिए त्याग दिया था.

मंदिर में प्रसाद से लगाया गया भोग (Photo credit: ETV Bharat)

मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री त्यागी जी महाराज ने बताया कि शुरुआत में बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था. जब उन्होंने संन्यास लिया तो बाबा लक्ष्मण दास शर्मा हो गए. जब वे गुजरात गए तो उनके गुरु ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा. फिर वह यहां नीम करोरी आए. जब यहां साधना करके 1935 में गए जहां भी गए. नाम तो यही लक्ष्मण दास छोड़ दिया.

यूपी में कहां है बाबा 'नीम करौरी धाम'? (Photo credit: ETV Bharat)

लक्ष्मण दास पुरी के नाम से यहां पर स्टेशन भी बनाया गया. जब वह भंडारा करके यहां से गए तो जहां भी गए तो वहां बाबा नीम करोली के नाम से जाने गए. आज विश्व में नीम करोली बाबा के नाम से जाने जाते हैं. 1912 में बाबा आए थे और 1935 में यहां से गए हैं. 23 वर्ष की यहां पर विशाल साधना रही.



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