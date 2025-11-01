ETV Bharat / state

13 दिन से कहां हैं हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष, हाईकोर्ट ने 31 तक पेश करने को कहा था, पुलिस ने घर पर क्यों मारी दबिश?

अधिवक्ता भाई ने पुलिस पर हिरासत में रखने का आरोप लगाया, चार बार एमपी-विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं.

where hamirpur former bjp district president since 13 days high court ordered produce him monday.
13 दिन से कहां हैं हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष? (etv bharat.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 11:54 AM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 12:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जनपद के राठ कस्बे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष 13 दिन से कहां हैं किसी को नहीं पता है. उनके अधिवक्ता भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें थाने ले गई थी तब से उनका कुछ भी नहीं पता है. उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट की शरण ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 31 अक्तूबर की दोपहर दो बजे तक उन्हें पेश करने का आदेश दिया था. पुलिस ने उनकी तलाश में देर रात उनके आवास पर दबिश भी दी. पुलिस का कहना है कि उनके मोबाइल की लोकेशन घर से आ रही थी इस वजह से दबिश दी थी. फिलहाल भाजपा नेता का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है.




ये है पूरा मामला: प्रीतम सिंह किसान के बड़े भाई अधिवक्ता वीर सिंह राजपूत ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात करीब एक बजे भाई के पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों से विवाद हो गया था. सूचना पर कोतवाली राठ के इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे. आरोप है कि पुलिस उनके भाई प्रीतम सिंह किसान को अपने साथ ले गई थी और पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, लाइसेंसी राइफल व कुछ नकदी भी लेकर चली गई थी. उनके अनुसार प्रीतम सिंह किसान 19 अक्टूबर की सुबह तक कोतवाली में थे, इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है. अधिवक्ता वीर सिंह राजपूत का आरोप है कि पुलिस ने उनके भाई को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा है. उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर घर का ताला तोड़कर तलाशी लेना पुलिस की मनमानी है.

13 दिन से कहां हैं हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष. (etv bharat.)



परिजनों ने ली थी हाईकोर्ट की शरण: मामले को लेकर प्रीतम के पुत्र राघवेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि हमीरपुर के एसपी प्रीतम सिंह किसान को 31 अक्टूबर को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाए. साथ ही यह भी पूछा था कि पुलिस यह भी बताए कि उन्हें किन परिस्थितयों में हिरासत में लिया गया. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि याचिका में दिए गए तथ्य सही हैं तो यह अवैध हिरासत और कानून के दुरुपयोग का गंभीर मामला है.

where-hamirpur-former-bjp-district-president-since-13-days-high-court-ordered-produce-him-monday
हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी. (allahabad highcourt order copy.)

पुलिस ने तलाश में दबिश दीः हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुक्रवार शाम तहसीलदार दिलीप कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स प्रीतम सिंह किसान के हमीरपुर रोड स्थित आवास पहुंची. सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि प्रीतम सिंह किसान के मोबाइल की लोकेशन उनके घर के अंदर दिख रही थी इसलिए उनकी तलाश में दबिश दी गई. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश लेकर कार्रवाई की गई और पूरी तलाशी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है. दबिश के दौरान सीओ राजीव प्रताप सिंह, जरिया थानाध्यक्ष मयंक सिंह चंदेल, कोतवाली के एसएसआई शिवसहाय सरोज आदि मौजूद रहे थे.


चार बार चुनाव लड़ चुके हैं प्रीतम सिंह: प्रीतम सिंह किसान का बुंदेलखंड की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है. वह वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे. उसी वर्ष उन्होंने राठ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. इसके बाद 2009 में भाजपा से हमीरपुर-महोबा लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे थे. उनका भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2007 से 2010 तक रहा था. 2014 में भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 2014 व 2019 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था. बाद में 2021 में उन्होंने दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. 2023–24 के दौरान वह भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी रहे और इसी अवधि में वे एक बार फिर पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ गए.


भाजपा नेता क्या बोले: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है. प्रीतम सिंह तीन बार जिले से लोकसभा और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह जिले के सम्मानित व्यक्ति हैं. पुलिस की कार्रवाई निंदनीय है और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है.


पुलिस का ये कहना है: राठ कोतवाली के उपनिरीक्षक शिव सहाय ने बताया कि धनतेरस की रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों को थाने लाया गया और करीब चार से पांच घंटे की पूछताछ के बाद भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को उनके पुत्र की सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया था. उपनिरीक्षक के अनुसार पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना उन्हें नागवार गुज़रा, यही कारण रहा कि बाद में उनके भाई ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली.



पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के लापता होने को लेकर उनके परिजनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है.-डॉ. दीक्षा शर्मा, पुलिस अधीक्षक

ये भी पढ़ें: लखनऊ से पेरिस तक का सफर; अब लॉस एंजेलिस में पैरा ओलंपिक लक्ष्य, जानिये इन जूडो खिलाड़ियों की कहानी

ये भी पढ़ें: पति ने गायकी बंद करवाई तो पड़ीं बीमार, रेडियो पर गाईं तो लौटी 'सांसें'...जानिए कौन थी मलिका-ए-गजल बेगम अख्तर?


Last Updated : November 1, 2025 at 12:25 PM IST

TAGGED:

FORMER BJP DISTRICT PRESIDENT
हमीरपुर पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष
हमीरपुर न्यूज़
HAMIRPUR NEWS
HAMIRPUR FORMER BJP LEADER MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.