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वीर नारियों और पूर्व सैनिकों पर कहां-कहां होती है सरकार मेहरबान, जानिए योजनाओं से जुड़ा हर डिटेल

लखनऊ: देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सेना में सबसे बड़ी भागीदारी वाले प्रदेशों में से एक है. यहां से हर साल बड़ी संख्या में युवा भर्ती होते हैं और प्रदेश में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सैनिक आश्रितों की संख्या भी काफी ज्यादा है. इनके लिए पेंशन, चिकित्सा, शिक्षा अनुदान, पुत्री विवाह सहायता, कैंटीन सुविधा, नौकरियों में आरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनका संचालन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय करते हैं.

सेना के पूर्व जवानों, वीर नारियों उनके परिजनों को यह सुविधा वाकई मिल रही हैं या सिर्फ कागज पर सुविधाएं उपलब्ध हैं. "ईटीवी भारत" ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की संख्या के साथ ही किस योजना में कितने पूर्व सैनिकों के परिजनों को लाभ मिला, कितने को रोजगार मिला, अन्य जो सुविधाएं हैं उनसे कहीं वह वंचित तो नहीं हैं, इसे लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की.

इसी तरह से अगर लड़का डिसएबल होता है तो, फैमिली पेंशन फुल लाइफ तक मिलती है. अगर कोई जॉब कर रहा है तो नहीं मिलती है. एजुकेशन अगर लड़के की चल रही है तभी फैमिली पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है. लड़कों के लिए कोई सुविधा नहीं होती. महिलाओं के लिए सुविधा होती है मेरी मदर अगर होतीं तो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं. अगर मेरी कोई सिस्टम विडो होती तो उनको सुविधा मिलती. इतनी इनफॉरमेशन मुझे यहां से प्रोवाइड कराई गई है.

स्टेशन हेड क्वार्टर में एक एप्लीकेशन और डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बताया गया है. इनफॉरमेशन दी गई है कि अगर सिस्टर की शादी नहीं हुई होती या फिर वह विडो होती या तलाकशुदा होती तो उनको फैमिली पेंशन प्रोवाइड होती. मेरी मदर की दो साल पहले डेथ हो चुकी है. मेरी उम्र 25 से कम है तो जितना भी 25 साल कंप्लीट होने में बचा है अगर एजुकेशन चल रही है तब तक मेरे को फैमिली पेंशन मिलेगी. उसके बाद वह बंद हो जाएगी. इतनी इनफॉरमेशन मुझे यहां से प्रोवाइड कराई गई.

गुरदयाल सिंह का कहना है कि मेरे पिता की मृत्यु 27 सितंबर को हो गई थी. उसी की इनफॉरमेशन प्रोवाइड कराने आया था कि फादर की डेथ हो चुकी है आगे जो डॉक्यूमेंटेशन है वह किया जाए. यहां से मुझे इनफार्मेशन दी गई कि फादर का रिकॉर्ड यहीं पर एएमसी में है. आप बाय हैंड करवा लीजिए तो जल्दी आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

सभी योजनाओं को मिलाकर कुल 2530 लाभार्थियों को वर्ष 2025 2026 में लाभ दिया गया. कुल 1044 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया.

9: अनुग्रह राशि: उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता संस्थान की अनुग्रह राशि 2024 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है. 2025-26 में 11 लाख रुपए के दो पात्र, 10 लाख रुपए के दो पात्र और 1,75,000 रुपए के एक पात्र को इसका लाभ दिया गया है. कुल पांच पात्रों को इस योजना का लाभ मिला. 43.75 लाख का अनुदान दिया गया है.

8: पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दिव्यांग आश्रितों और पूर्व सैनिक की दिव्यांग पत्नी को अनुदान (उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि): इस योजना के तहत 50% तक दिव्यांग होने पर ₹20000 और 50% से ऊपर दिव्यांग होने पर ₹25000 राशि अनुमन्य है. 2025-26 में एक लाभार्थी को लाभ दिया गया. ₹20000 का अनुदान दिया गया है.

7: पेंशन सुविधा उपलब्ध होने तक अनाथ बच्चे को वित्तीय सहायता (उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि): इस योजना के तहत ₹25000 अनुमन्य राशि है. 2025-26 में एक लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया गया और 25000 रुपए का अनुदान दिया गया है.

6: एनडीए/ आईएमए/ओटीए/ एएफ एकेडमी/नौसेना अकादमी) महिला प्रवेश (केवल जीसीओ और आश्रितों के लिए) उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि योजना: इस योजना के तहत ₹25000 लड़कों के लिए और 75000 रुपए लड़कियों के लिए अनुमन्य है. 2025 से लेकर 2026 तक 54 लड़कों को और दो लड़कियों को इस योजना में शामिल किया गया. कुल 56 लोगों को 15 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है.

5: पुत्री विवाह अनुदान: (उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि): इस योजना के तहत एक लाख प्रति पुत्री को दिया जाता है. दो पुत्री को धनराशि देने का नियम है. वर्ष 2025-26 में 72 बेटियों को यह धनराशि उपलब्ध कराई गई. 72 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है.

4: दिव्यांग सैनिकों के लिए योजना: पैराप्लाजिक सेंटर किरकी और मोहाली में 100% दिव्यांग सैनिकों के लिए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता योजना के तहत डेढ़ लाख प्रति पात्र की दर से प्रतिवर्ष (तीन लाख का एरियर का भुगतान) किया गया. 10 लाभार्थियों को यह धनराशि उपलब्ध कराई गई. कुल 18 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है.

3: शिक्षा अनुदान (उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि): ₹9000 से लेकर ₹40,000 तक प्रति वर्ष इस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं. 2025-26 में 853 लाभार्थियों पर 176.97 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है.

2: वीरता और विशिष्ट पुरस्कार: वर्ष 2025-26 में कुल 1524 सैनिकों को वीरता और विशिष्ट पुरस्कार के तहत धनराशि प्रदान की गई है. कुल 318.33 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है.

1: अनुग्रह राशि: योजना के अंतर्गत शहीद सैनिक के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि अनुमन्य है. साल 2025- 26 में कुल आठ शहीद सैनिकों के परिवारों को चार करोड रुपए का अनुदान दिया गया है.

'बच्चों का सरनेम ज़रूरी है, इसलिए जुड़वाने आया'

सैनिक एवं पुनर्वास केंद्र पर अपने बेटे का उपनाम जुड़वाने आए पूर्व सैनिक पंकज सिंह का कहना है कि मैं सी से 2019 में रिटायर हुआ था. नागपुर में तैनात था. अभी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम में नौकरी कर रहा हूं. मैं यहां पर इसलिए आया कि जब मैंने अपने बच्चों का नाम अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अंकित कराया था. उसमें मेरे दो बच्चे हैं एक का नाम हरि श्याम है, एक का नाम कृष्णा है, लेकिन उसके आगे कास्ट नहीं लिखी है. हरि श्याम सिंह, कृष्ण सिंह लगाते हैं तो वह सिंह रह गया था. उसके लिए संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट वह सब कुछ दिया है. अगले महीने तक आ जाएगा. दिक्कत कुछ नहीं हुई. बस कागज बनवाने में जो भागादौड़ी होती है वही हुई है. उसमें ही दिक्कत होती है. सरकार की जो भी योजनाएं उनका पूरा लाभ मिलता है. डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होती है, बाकी आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होती है. डॉक्यूमेंट बनवाने की जो प्रक्रिया है वह थोड़ा टिपिकल है, इसलिए उसमें दिक्कत होती है.

'36 साल की देश सेवा, अब परेशान होना पड़ रहा'

पूर्व सैनिक नज़्म सिद्दीकी 72 साल के हो चुके हैं 36 साल तक उन्होंने सेवा में नौकरी की 1976 में पहली बार में सेवा में भर्ती हुए 1993 में आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर हो गए. 1994 में फिर उन्होंने सेना को ज्वाइन किया और 2013 में रिटायर हुए. अपने काम के लिए सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय दौड़ रहे हैं.

वीर नारियों और पूर्व सैनिकों पर कहां-कहां होती है सरकार मेहरबान. (ETV Bharat)

उनका कहना है कि जब वे 1993 में पहली बार रिटायर हुए तो 17 साल की नौकरी करने के बाद उनकी जमीन को कस्टोडियन बोल दिया गया. उन्होंने कहा कि "यह एक फैक्ट मैं बता रहा हूं. गाजीपुर में मैं तो था नहीं, मेरे पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल थे. मेरा छोटा भाई भी कांस्टेबल था. मैं आर्मी में टाइम स्केल नायक था. चाचा भी हमारे इंडियन नेवी में थे. हम लोग देश की सेवा में लगे रहे और लोगों ने बता दिया कि हम लोग अपने देश को छोड़कर चले गए हैं. यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए."

उन्होंने कहा कि "लोगों ने ज़मीन पर ये कहकर कब्जा कर लिया कि हम पाकिस्तानी हैं. यह देश के एक फौजी के लिए बहुत बुरा शब्द है. जो हमारे परिवार के साथ हुआ. हमारी जमीन का मामला है. तहसील जखनिया का. गांव वालों ने स्टेटमेंट दिया कि यह हिंदुस्तानी हैं ही नहीं. यह दूसरे मुल्क में चले गए. कहां गए, यह नहीं मालूम. जमीन कस्टोडियन में चली गई. बहुत सारी जमीन हमारी पीडब्ल्यूडी में चली गई, क्योंकि उसको देखने वाला कोई था. हमने बहुत प्रयास किया शासन को एप्लीकेशन दिया शासन ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया. 2026 में मैंने सीएम को एप्लीकेशन दिया वहां भी कुछ नहीं हुआ. फौजी के साथ तो अन्याय होता ही जा रहा है. फौजी को क्या दिया."

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उनका कहना है कि "पहली सर्विस हमने आर्मी मेडिकल कोर में 17 साल की. इसके बाद 1994 में डिफेंस सिक्योरिटी कोर में फिर से शामिल हो गया. वहां पर हवलदार के रूप में 19 साल रहा. मैंने 36 साल देश सेवा की, देश ने क्या किया? हमने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास गाजीपुर में भी एप्लीकेशन दिया था, कुछ नहीं हुआ. अब हम यहां लखनऊ आए हुए हैं. यहां पर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां थीं जिनको हमें अपडेट करना है. मैंने रीमैरिज किया, इसलिए क्योंकि मेरी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई थी. री मैरिज में उनकी पेंशन की कोशिश कर रहा हूं. छह दिन से दौड़ रहा हूं. कभी कहते हैं यह गलत हो गया, कभी कहते वह गलत हो गया. अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है. पूर्व सैनिक के नाते जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह मुझे नहीं मिल पा रही हैं. किसी योजना का लाभ मुझे नहीं मिला है. हम पहले से ही घर से बेघर थे, रिटायर होने के बाद भी घर से बेघर हैं. हमें जो गवर्नमेंट से सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में काम कराने आए हैं. मुझे बताया गया डॉक्यूमेंट में कमी है. उसके अनुसार मैंने पेपर तैयार किया. अब उसे रेफर किया गया है. एक्शन लेना या न लेना यह हमारे रिकॉर्ड का काम है."

क्या कहते हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हिमांशु तिवारी का कहना है कि जब भी सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में कोई पूर्व सैनिक आता है तो उसका सारा का सारा दारोमदार उसकी यूनिट से शिफ्ट होकर हमारे पास आ जाता है. पूर्व सैनिक की जो भी जिम्मेदारी होती है वह उसके मूल जनपद पर डिपेंड करता है कि उसने जब फौज दाखिल की थी तो उस समय उसका मूल जनपद क्या है? अगर वह मूल जनपद लखनऊ का है तो लखनऊ देखेगा. इसी तरह से हमारे पास 75 जनपद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हर जनपद में एक-एक कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का होता है. उस जनपद में उसको जाना होता है और वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं. जिसमें मुख्य होता है डिस्चार्ज बुक या सर्विस बुक. दूसरा पीपीओ होता है पे पेंशन आर्डर. इसके साथ उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा. ज्वाइंट फोटोग्राफस होगी, सिंगल फोटोग्राफ होगी. यह सब जब वह प्रोड्यूस करता है और उसमें इस जनपद का जैसे लखनऊ का है तो लखनऊ आया हमें दिखाया हमने चेक किया कि लखनऊ जनपद का है.

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उन्होंने बताया कि वे उसको फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं. Skpn.gov.in पर अपने को रजिस्टर करना होता है. इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स भरेगा, जिससे उसका रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में सिक्योर हो जाए, जिससे जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके. हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व सैनिक सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं उसका पूरा फायदा उठा सकें. जब वह रजिस्टर हो जाता है उसके बाद प्रिंट आउट लेकर हमारे पास आता है. हम उसको रजिस्टर करते हैं और उसको एक आईकार्ड रिसीव कराते हैं. वही आई कार्ड उसकी पहचान बन जाता है. फौज छोड़ने के बाद किसी भी जगह पर अपने आप को आईडेंटिफाई करता है. वही आई कार्ड ताउम्र चलता है. उसके आईकार्ड के साथ हम डिपेंडेंट को भी कार्ड देते हैं. जैसे उसकी पत्नी या उसके बच्चे हों. बच्चों में बेटी है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वह माता-पिता पर डिपेंडेंट मानी जाती है. जब तक बेटा 26 साल का नहीं हो जाता तब तक डिपेंडेंट माना जाता है. बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाए या फिर डाइवोर्स हो गया है या फिर विडो है उसमें डिपेंडेंट होती है. उसका डिपेंडेंट का आई कार्ड बना कर देते हैं.

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उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख पूर्व सैनिक और वीर नारियां रजिस्टर्ड

लखनऊ की बात करें तो 36 हजार से 37 हजार पूर्व सैनिक और वीर नारियां रजिस्टर्ड हैं. उत्तर प्रदेश में करीब पांच लाख के आसपास से संख्या है. उनका कहना है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली जाती हैं. उसमें आवेदन की संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी आवेदन आते हैं अगर अहर्ताओं को पूरा कर रहे हैं तो उसको लाभ दिया जाता है. जो भी शहीद हो जाते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और उसके बाद परिवार में से एक को सेवायोजन देने का संकल्प लिया है. इस संकल्प के तहत सबसे पहले अधिकार बनता है उस पूर्व सैनिक की पत्नी का. अगर पत्नी नहीं है या पढ़ी-लिखी नहीं है या वह चाहती है कि मैं नहीं, मेरे परिवार में से किसी एक को सेवायोजन दिए जाए तो उसके भाई को, माता-पिता को, सास ससुर को किसी को भी हम सेवायोजन देते हैं. अभी तक अमूमन पूरे जनपद में अगर देखा जाए तो करीब 100 वीर नारियां है जो सेवायोजन प्राप्त कर चुकी है. जब कोई शहीद होता है तो शहीद की शहादत का एक सर्टिफिकेट आर्मी हेड क्वार्टर बनाकर भेजता है, जिसमें वह लिखते हैं कि अमुक सैनिक, अमुक ऑपरेशन में शहीद हुआ है. इसके तहत इसको फैटल कैटेगरी में दिया जाता है. जैसे ही वह सर्टिफिकेट हमारे पास आता है हम उसको सेवायोजन के लिए आगे बढ़ाते हैं. उसके अनुदान की राशि 50 लाख वाला डीएम की तरफ से दिया जाता है. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीएम के पास सारे डॉक्यूमेंट भेजता है और वहां से 50 लाख की राशि अनुमन्य हो जाती है.

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ऑनलाइन व्यवस्था से परेशानी कम, अधूरा रहने पर दिक्कत

उनका कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने से दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं. दिक्कतें जब आती हैं जब डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होती है. जब से स्पर्श आ गया ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर मान लीजिए पत्नी का नाम savita देवी है और अगर sabita छप गया तो स्पेलिंग एरर है. स्पर्श इसको रोक देगा. आपने डेट ऑफ बर्थ में गलती की तो वह रोक देगा. डेटा आपका एकदम सही होना चाहिए. अगर आपका डेटा सही है तो फिर आपका सारा काम सुगमता से हो जाएगा. नहीं है, तो फिर हमारे कार्यालय आएंगे हम कागजात पूरे कराएंगे. उन्हें रिकॉर्ड ऑफिस भेजेंगे और उस डाटा को ठीक कराते हैं. हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं हैं सेवायोजन, पुत्री विवाह होता है. उन्हें अनुदान मिलता है. जो हमारे पुनर्वास निधि के द्वारा दिया जाता है.

इसके अलावा यूपीपीसीएस में 5% का क्षैतिज आरक्षण पूर्व सैनिकों को दिया जा रहा है. जो भी हमारे पूर्व सैनिक रिटायर होकर आते हैं, अगर वह काबिल है पढ़ने में तेज हैं, यूपीपीसीएस में जाते हैं. मेरे ख्याल से पिछले साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं. 42 से 45 पूर्व सैनिक यूपीपीसीएस दिए थे, जिनमें से चार या पांच तो एसडीएम के लेवल पर आए थे. अस्सिटेंट रजिस्ट्रार भी आए थे. पिछले दो-तीन सालों में 90 के आसपास तो इस तरह ज्वाइन कर चुके हैं. जो कोटेदारों की दुकान होती है उसमें भी आरक्षण मिलता है.

एलडीए और आवास विकास की जो जमीन होती है उसमें भी क्षैतिज आरक्षण मिलता है. बच्चों की शिक्षा के लिए भी योजना का लाभ मिलता है. कई सारी योजनाओं का उनकी रैंक के अनुसार जवानों को लाभ मिलता है. जेसीओ और उससे नीचे के लिए ज्यादा योजनाओं का लाभ दिया जाता है. नॉन कमीशंड रैंक के जितने भी सैनिक हैं उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है. अफसरों के लिए सबसे लास्ट में सुविधा रखी जाती हैं.