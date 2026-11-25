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सदन में बाबूलाल का हेमंत सरकार पर पलटवार, पूछा- 14.50 लाख मतदाता कहां हो गए गायब

रांचीः झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से पेश राजकीय संकल्प के जवाब में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने SIR की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताने और इसे रोकने की मांग पर सवाल उठाते हुए सरकार की मंशा पर संदेह जताया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया अभी जारी है और पात्र मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है, तो फिर इसे रोकने की मांग का औचित्य क्या है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में SIR से पहले लगभग 2.64 करोड़ मतदाता थे, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 2.21 करोड़ नाम शामिल हुए हैं. इस तरह लगभग 43.6 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में यह तो बताया कि इतने मतदाताओं के नाम सूची में नहीं आए, लेकिन इसके पीछे के कारणों और आंकड़ों की पूरी जानकारी नहीं दी.

सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष (सौ. जेवीेएसटीवी)

नेता प्रतिपक्ष ने इन आंकड़ों का विवरण देते हुए बताया कि करीब 7.63 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है. 15.92 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं और 4.38 लाख नाम दो जगह मतदाता सूची में दर्ज होने की वजह से हटाए गए हैं. वहीं, लगभग 14.50 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है. उन्होंने इन मतदाताओं के अनट्रेसेबल होने पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि इनमें घुसपैठिए भी हो सकते हैं.

कांग्रेस शासनकाल में भी कई बार हुआ SIR

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई व्यवस्था नहीं है. कांग्रेस के शासनकाल में भी कई बार SIR कराया गया है. झारखंड में पिछली बार 2002 से 2004 के बीच यह प्रक्रिया पूरी हुई थी. ऐसे में आज इसे लेकर संवैधानिकता पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है.

22 दिसंबर को अंतिम सूची, प्रक्रिया रोकने की मांग क्यों

नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की ओर से छूटे हुए मतदाताओं को एक और अवसर दिए जाने का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि आयोग ने 6 नवंबर और 17 नवंबर को जारी निर्देशों के माध्यम से ASDD (अब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट) श्रेणी के मतदाताओं के लिए दोबारा फॉर्म जमा करने और नाम जुड़वाने की व्यवस्था की है. झारखंड में 30 नवंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं. 10 दिसंबर तक प्राप्त फॉर्मों का निस्तारण होना है, जबकि दावे और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 15 दिसंबर और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 22 दिसंबर निर्धारित है. उन्होंने सवाल किया कि जब प्रक्रिया अभी पूरी ही नहीं हुई है, तो उसे रोकने की मांग क्यों की जा रही है? सरकार और विपक्ष को मिलकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करना चाहिए.

प्रदीप यादव के सवाल पर आयोग के जवाब का जिक्र

बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की ओर से गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के 19 मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर उठाए गए सवाल का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस मामले में विस्तृत जवाब दिया है. आयोग के मुताबिक संबंधित मतदाताओं में अधिकांश अनुपस्थित पाए गए थे और उनकी अनुपस्थिति के अलग-अलग कारण थे. आयोग ने इन कारणों की जानकारी भी उपलब्ध कराई है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता का बयान (Etv Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

बाबूलाल मरांडी ने बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR को NRC या नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया बताना भ्रामक है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए. इसके लिए आदिवासी और PVTG बहुल इलाकों में विशेष सहायता शिविर, स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान, प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधा, बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर जाकर सत्यापन तथा हर आपत्ति पर निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए.