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लखनऊ में जब-जब हुए बड़े हादसे, तब-तब एलडीए के एक्शन पर उठे सवाल

लखनऊ: अलीगंज सेक्टर डी में मकान नंबर m102 में हुए अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों को अब होश आया है. किसी प्लाट पर जब पहली बार ईंट रखी जाती है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का सुपरवाइजर मौके पर पहुंच कर नक्शा नजरी की जांच शुरू कर देता है. मगर इस इलाके से लेकर पूरे लखनऊ में बड़े-बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी जहां बड़ी संख्या में बच्चे और युवा जाते हैं. उनकी सुरक्षा का ख्याल लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर को शायद ही आता हो. जिसका नतीजा यह हुआ है कि अलीगंज सेक्टर डी में 15 माता-पिता के आंखों के तारे अब शांत हो चुके हैं.

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब कह रहा है कि एम-102 और उसके आसपास के सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है. सभी मकान मालिकों को तलब किया जा रहा है. सवाल यह उठता है कि इसी तरह की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2 साल पहले बारिश के दौरान दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में विद्यार्थियों की डूबकर हुई मौत के बाद भी की थी.

दो साल पहले गुजरात में गेमिंग जोन में आग लगने के बाद जब युवाओं की मौत हुई थी, तब लखनऊ के अधिकतर गेमिंग जोन जो अवैध बने हुए थे, उनको सील कर दिया गया था. उन सारे गेमिंग जोन का संचालन दोबारा किया जा रहा है.

इसी तरह से होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत होने के बाद लखनऊ के अनेक अवैध लोगों को नोटिस दिया गया था, मगर वहां भी सारे होटल संचालित हैं. जब-जब घटना हुई केवल कागज पर कार्रवाई करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने खानापूर्ति की. अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर फाइल चलती रही. नतीजा शून्य ही रहा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि हमने इन सभी कमर्शियल निर्माण को नोटिस दे दिया है. एम 102 से लेकर पुरनिया तक जाने वाली रोड पर कोई निर्माण नहीं छोड़ा. सभी के मालिकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में तलब करके उनसे जवाब मांगा गया है और आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सवाल यह उठता है कि यह कड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई.